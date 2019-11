Copyright de l’image Getty Images Image caption Le hashtag #KFCProposal est devenu viral

Les Sud-Africains ont offert d'aider un couple à célébrer le mariage de leurs rêves après qu'une vidéo montrant l'homme demandant la femme en mariage dans un restaurant du KFC a été diffusée sur les médias sociaux.

La vidéo montre un homme agenouillé et présentant une bague à son partenaire à mi-chemin d'un repas de poulet frit.

KFC Afrique du Sud a partagé la vidéo et a demandé de l'aide pour trouver le couple.

Le message a été retweeté plus de 17.000 fois, et le hashtag #KFCProposal est devenu viral.

Le couple fut vite identifié comme étant Bhut' Hector et Nonhlanhla.

Mais cela ne s'est pas arrêté là.

Aussitôt, plusieurs personnes ont commencé à offrir leur aide pour planifier le grand jour, y compris l'hébergement pour leur lune de miel et des prestations lors de la cérémonie.

"Je veux offrir mon spectacle au mariage gratuitement.... J'aime l'amour", a tweeté l'auteur-compositeur-interprète populaire Zakes Bantwini.

Puis les entreprises ont commencé à offrir des cadeaux.

"Ces destinations de lune de miel sont loin. Quelqu'un doit les y conduire. Nous t'avons eu" tweeté le compte officiel Audi de l'Afrique du Sud.

"Nous aimerions rendre leur union encore plus spéciale en leur offrant un article de deux pages dans notre magazine pour qu'ils puissent raconter leur belle histoire d'amour" a tweeté le magazine DRUM.

Des offres de tout, de la bière aux casseroles en passant par les vêtements de sport, ont afflué vendredi, ainsi que des milliers de livres de dons.

Kateka Malobola, une passante qui a filmé la proposition et l'a téléchargée dans les médias sociaux, a parlé de sa joie à la suite de l'énorme réaction des Sud-Africains.

"J'ai pris la vidéo et je l'ai envoyée à un groupe que j'ai sur mon WhatsApp pour dire "regardez ça" et je l'ai mise sur Facebook et sur Instagram, et puis boum !" dit-il dans une vidéo complémentaire.

Les tourtereaux ont remercié tous leurs sympathisants dans une déclaration.

Le couple a également déclaré sur le site Web qu'ils s'étaient mariés en 2012, mais que le marié n'était pas satisfait des bagues qu'il avait achetées à l'époque et voulait acheter quelque chose de mieux à sa femme.

"Je ne travaille pas et je n'avais donc pas assez d'argent pour offrir à ma femme Nonhlanhla un mariage ou des bijoux convenables, mais je voulais faire quelque chose de petit ", a dit Hector.

"Merci l'Afrique du Sud. Votre gentillesse nous a vraiment réchauffés. Nous n'aurions jamais imaginé que notre histoire d'amour aurait touché autant d'entre vous ", a ajouté le couple.