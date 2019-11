« Le monde a besoin de science la science a besoin des femmes »

Promouvoir l’égalité des sexes notamment dans le domaine des sciences et de la technologie, un débat d’actualité.

Selon l’ONU, les femmes demeurent encore sous-représentées à tous les niveaux dans le secteur des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques à travers le monde, bien que l’on observe aujourd’hui des signes encourageants de progrès.

A cet effet, la journée du 11 Février est consacrée aux femmes et aux filles dans les sciences.

Pourquoi est-il si important aujourd’hui de promouvoir et de mettre en exergue les femmes dans le domaine scientifique et technologique ?

« On a besoin de rôles modèles, des femmes qui réussissent dans ces secteurs … parce que plus on verra de réussites plurielles plus d’autres femmes se diront que c'est possible » répond, Delphine Rémy-Boutang qui a initié la Journée de la Femme Digitale

Réécoutez Afrique Avenir avec Alexandrine Holognon

Nos invités :

Delphine Rémy-Boutang, Fondatrice, Journée de la Femme Digitale

Arielle Kitio, Fondatrice, Caysti, un centre d'éveil technologique

