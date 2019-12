Le pain de singe: un fruit aux mille vertus

Cette semaine dans Questions d'Argent :

Le fruit du baobab est de plus en plus recherché. Un trésor niché dans les arbres séculaires, présents dans toute l’Afrique. Egalement appelé pain de singe, il aiguise l’appétit de nombreux entrepreneurs au Sénégal. Et Raissa Okoi les as rencontrés.

Elle a toujours rêvé d'être pilote. Et aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes. La Capitaine Kgomotso Phatsima nous donne les clés de sa réussite.

