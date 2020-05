Nous voulons aider les enfants à se divertir et à s'informer sur la manière de prévenir la propagation du virus grâce à ces illustrations réalisées par Roger Zanni. Voici également des conseils de l'Unicef sur comment parler aux enfants de la pandémie.

1. Poser des questions ouvertes et écouter

Copyright de l’image Roger Zanni

Commencez par inviter votre enfant à parler de la question.

Découvrez ce qu'il sait déjà et suivez son exemple.

S'ils sont particulièrement jeunes et n'ont pas encore entendu parler de l'épidémie, vous n'aurez peut-être pas besoin de soulever la question - profitez-en pour leur rappeler les bonnes pratiques d'hygiène sans introduire de nouvelles craintes.

Assurez-vous que vous êtes dans un environnement sûr et permettez à votre enfant de parler librement.

Des dessins, des histoires et d'autres activités peuvent aider à ouvrir une discussion.

Surtout, ne minimisez pas ou n'évitez pas leurs inquiétudes.

Veillez à reconnaître leurs sentiments et à leur assurer qu'il est naturel d'avoir peur de ces choses.

Démontrez que vous les écoutez en leur accordant toute votre attention et assurez-vous qu'ils comprennent qu'ils peuvent vous parler.

2. Soyez honnête : expliquez la vérité d'une manière adaptée aux enfants

Copyright de l’image Roger Zanni

Les enfants ont le droit d'obtenir des informations véridiques sur ce qui se passe dans le monde, mais les adultes ont également la responsabilité de les protéger de la détresse.

Utilisez un langage adapté à leur âge, observez leurs réactions et soyez sensible à leur niveau d'anxiété.

Si vous ne pouvez pas répondre à leurs questions, ne devinez pas.

Profitez-en pour explorer les réponses ensemble.

Expliquez que certaines informations en ligne ne sont pas exactes et qu'il vaut mieux faire confiance aux experts.

3. Montrez-leur comment se protéger et protéger leurs amis

Copyright de l’image Roger Zanni

L'un des meilleurs moyens de protéger les enfants contre les coronavirus et d'autres maladies est tout simplement d'encourager le lavage régulier des mains.

Il n'est pas nécessaire d'avoir une conversation effrayante.

Vous pouvez également montrer aux enfants comment couvrir une toux ou un éternuement avec leur coude, leur expliquer qu'il est préférable de ne pas trop s'approcher des personnes qui présentent ces symptômes et leur demander de vous dire si elles commencent à avoir de la fièvre, à tousser ou à avoir des difficultés à respirer.

4. Rassurez-les

Copyright de l’image Roger Zanni

Lorsque nous voyons beaucoup d'images troublantes à la télévision ou en ligne, nous avons parfois l'impression que la crise est partout autour de nous.

Les enfants peuvent ne pas faire la différence entre les images à l'écran et leur propre réalité personnelle, et ils peuvent croire qu'ils sont en danger imminent.

Vous pouvez aider vos enfants à faire face au stress en leur donnant des occasions de jouer et de se détendre, lorsque cela est possible.

Gardez autant que possible des routines et des horaires réguliers, surtout avant qu'ils ne s'endorment, ou aidez-les à en créer de nouveaux dans un nouvel environnement.

Si vous êtes confronté à une épidémie dans votre région, rappelez à vos enfants qu'ils ne risquent pas d'attraper la maladie, que la plupart des personnes atteintes de coronavirus ne tombent pas très malades et que de nombreux adultes travaillent dur pour assurer la sécurité de votre famille.

Si votre enfant ne se sent pas bien, expliquez-lui qu'il doit rester à la maison ou à l'hôpital parce que c'est plus sûr pour lui et ses amis.

Rassurez-le en lui disant que vous savez que c'est parfois difficile (voire effrayant ou même ennuyeux), mais que le respect des règles contribuera à assurer la sécurité de tous.

5. Vérifiez s'ils sont exposés à des mauvais traitements

Copyright de l’image Roger Zanni

L'épidémie de coronavirus a entraîné de nombreux rapports de discrimination raciale dans le monde entier, il est donc important de vérifier que vos enfants ne sont pas victimes d'intimidation et n'y contribuent pas.

Expliquez que le coronavirus n'a rien à voir avec l'apparence d'une personne, son origine ou la langue qu'elle parle.

S'ils ont été insultés ou intimidés à l'école, ils doivent se sentir à l'aise de le dire à un adulte en qui ils ont confiance.

Rappelez à vos enfants que tout le monde mérite d'être en sécurité à l'école.

Les brimades sont toujours mauvaises et nous devons tous faire notre part pour répandre la gentillesse et nous soutenir mutuellement.

6. Cherchez de l'aide

Copyright de l’image Roger Zanni

Il est important pour les enfants de savoir que les gens s'entraident par des actes de gentillesse et de générosité.

Racontez l'histoire des agents de santé, de scientifiques et de jeunes, entre autres, qui s'efforcent d'enrayer l'épidémie et d'assurer la sécurité de la communauté.

Il peut être très réconfortant de savoir que des personnes compatissantes passent à l'action.