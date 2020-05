Le Cameroun assouplit ses mesures de lutte contre le Covid-19

Copyright de l’image Getty Images

Le président camerounais Paul Biya a décidé de L'assouplissement des mesures prises pour arrêter la propagation du Coronavirus dans le pays.

Il est décidé de l'ouverture au-delà de 18 heures, des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs, avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque de protection et la distanciation sociale.

Un autre secteur concerné par cet assouplissement, est celui des transports. Le chef de l'Etat camerounais lève la mesure réduisant le nombre règlementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxis. Le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite.

Toujours dans le même secteur, il a été décidé de l'exonération de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les taxis et motos taxis, ainsi que de la taxe à l'essieu au titre du 2ème trimestre. Cette mesure pourrait être étendue au reste de l'année 2020.

L'on note aussi l'exonération de la taxe de séjour dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour le reste de l'exercice 2020, à compter du mois de mars.

Le gouvernement a par ailleurs pris d'autres mesures d'accompagnement fiscal pour les entreprises et pour les particuliers telles que l'exonération au titre du 2ème trimestre, de l'impôt libératoire et des taxes communales (droit de place sur les marchés, etc.) au profit des petits revendeurs de vivres et le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de FCFA, pour l'apurement des stocks de crédits de TVA en attente de remboursement.

L'assouplissement selon le gouvernement, s'explique par le fait que les différentes mesures prises pour stopper la propagation du virus « ont entrainé des distorsions économiques et sociales, dont les effets se font ressentir dans plusieurs secteurs d'activités. »