Le Centre africain de contrôle des maladies (CDC) a présenté certains des essais en cours pour trouver un traitement et un vaccin contre le Covid-19 en Afrique.Cinquante-deux pays ont actuellement déclaré des cas positifs du virus, et plus de 37 000 patients sont traités.Lors d'une réunion d'information en ligne avec les médecins de l'hôpital de Shanghai, le CDC Afrique a déclaré que, par rapport au reste du monde, il y avait très peu d'essais pour des traitements en cours sur le continent.

Le Premier ministre de la Guinée Bissau infectéDr Taji Rajudeen a présenté les essais réalisés jusqu'à présent :

En Égypte, il y a environ 13 essais en cours qui portent spécifiquement sur les traitements. Les scientifiques mènent également deux essais sur des vaccins. Ils étudient également la place du soutien nutritionnel, notamment avec le miel, et certains essais d'immunothérapie sont en cours en Égypte.

En Zambie, un essai est en cours avec l'hydroxychloroquine.

L'Afrique du Sud participe à l'essai de solidarité de l'OMS, qui porte sur la chloroquine, l'interféron et le remdesivir.

Au Nigeria, un essai est en cours - toujours sur des agents thérapeutiques.

En Tunisie, deux essais sont en cours.

Le CDC Afrique essaie de mobiliser les différents consortiums de recherche du continent pour voir comment améliorer la situation afin que l'Afrique s'engage davantage à cet égard.A lire aussi:

