LE DEBAT BBC AFRICA RADIO DU 16 05 2020

Le Débat BBC Afrique-Africa Radio, 52 minutes pour comprendre l'Afrique et ses changements, vus d'ici et de là-bas. Deux journalistes passent en revue les événements de la semaine avec un invité au cœur de l'actualité. Cette semaine, notre invité est Cheikh Oumar Hann, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Sénégal.