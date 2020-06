Une présentatrice télévisée dénonce le colorisme au Kenya

Copyright de l’image Yvonne Okwara Image caption Yvonne Okwara

Une présentatrice kenyane a souligné l'ironie des Kenyans qui prononcent pour la campagne Black Lives Matter "tandis que les femmes à la peau claire bénéficient d'un traitement préférentiel dans le pays. "

Yvonne Okwara qui est employée par Citizen TV a déclaré qu'on attendait plus d'elle elle que de ses collègues en raison de son teint.

"On attendait que je sois plus intelligent parce que je n'ai pas l'apparence, je dois donc utiliser plutôt mon cerveau. Cela n'a pas été facile .C'est parfois épuisant et cela doit changer " a écrit Yvonne Okwara.

La présentatrice kenyane a déclaré que le colorisme avait alimenté l'industrie de l'éclaircissement de la peau alors que les jeunes femmes cherchaient à s'intégrer.