" Etre coach en développement personnel, c’est aider les gens à révéler le potentiel qui sommeille en eux"

Etre coach en développement personnel, qu’est-ce que cela veut dire ? Il n’est pas rare de nos jours de rencontrer des personnes qui proposent de vous accompagner dans votre développement personnel et/ou professionnel à travers l’écoute, des formations, des leçons motivantes et bien d’autres.

Peut-on parler de métier en parlant de coaching et comment devenir coach ? C’est ce dont nous découvrons cette semaine à travers les expériences de nos deux invités.

-Adolé Akpabie, consultante, formatrice et coach sur des problématiques liés au management, à la finance et au développement personnel

-Gaiüs Yokossi, coach en développement personnel, formateur et fondateur de Baraka Gate, une société́ spécialisée dans le Conseil et la formation en Leadership et Management