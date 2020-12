Le groupe de rap sénégalais Positive Black Soul annonce un album pour 2021

"Il y a longtemps qu'on avait envie de le faire, on a pris le temps que l'envie soit chez nous, pas seulement qu'elle vienne de l'extérieur, mais qu'elle soit chez nous. Aujourd'hui on a vraiment envie de revenir sur les routes et rejouer ce répertoire où il y a beaucoup de questions et qui résume toute notre vie au final" explique-t-il.