Comment la plus grande ville d'Afrique reste à flot

Crédit photo, Alamy Légende image, La majorité de Lagos, au Nigéria, ne se trouve qu'à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer et est menacée d'érosion côtière

La ville la plus peuplée d'Afrique est également l'une des plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations. Pour rester à flot, tout, de son architecture à son transport, peut devoir changer.

Circuler dans les rues bondées de Lagos, au Nigéria, est un véritable défi. Mais pendant la saison des pluies, les rues de la ville peuvent devenir presque impraticables. Abritant plus de 24 millions d'habitants, Lagos est la puissance économique du Nigéria, ce qui en fait une destination pour les personnes à la recherche de nouvelles opportunités. Mais cette croissance rapide crée une pression sur l'urbanisation et l'environnement.

Les rues sont souvent inondées, en partie à cause de l'élimination dysfonctionnelle des 6 000 à 10 000 tonnes de déchets générés quotidiennement dans la ville. Après une averse, les ordures s'accumulent dans les gouttières ouvertes et rendent les déplacements difficiles. «Je m'inquiète quand il pleut, surtout quand il y a des averses», explique Stephanie Erigha, une résidente de Lagos. "Cela me rend anxieuse." Une fois, alors qu'elle prenait un taxi dans une partie de la ville sujette aux inondations, elle se souvient que l'eau jaillissait juste sur la banquette arrière à côté d'elle.

Alors que le climat général à Lagos devrait connaître globalement moins de précipitations avec le changement climatique, l'intensité des pluies devrait augmenter, entraînant un plus grand risque d'inondations. Pendant ce temps, la ville basse est également particulièrement vulnérable à l'eau provenant d'une autre source: la montée des mers. Si le réchauffement climatique dépasse 2 ° C, la ville devrait voir 90 cm d'élévation du niveau de la mer d'ici 2100, selon une étude menée par la physicienne marine Svetlana Jevrejeva, du National Oceanography Center du Royaume-Uni.

Comment, face aux inondations, aux rues bloquées et à la montée des eaux, la ville la plus peuplée d'Afrique s'adapte-t-elle?

Architecture flottante

Il y a une partie de Lagos qui a une vaste expérience de la gestion des crues. Une grande partie du quartier de Makoko n'est pas construite sur terre, mais plutôt sur pilotis au-dessus de la ligne de flottaison. Makoko, connue sous le nom de "Venise de l'Afrique", est un bidonville labyrinthique construit sur pilotis et parcouru en pirogue. Le bidonville a peu d'accès à l'électricité ou à des installations sanitaires propres, mais il a également accueilli des innovations comme l'école flottante de Makoko, une structure reposant sur des barils en plastique vides recyclés pour la flottabilité. La forme pyramidale de l'école a aidé à abaisser son centre de gravité et ainsi augmenter sa stabilité, tout en étant une forme de toit idéale pour les fortes pluies.

Crédit photo, (Crédit: NLE) Légende image, L'école flottante de Makoko était un prototype de conception de bâtiment flottant originaire du district de Makoko à Lagos

Ce prototype, cependant, a été de courte durée après avoir subi des dommages durables à la suite d'une tempête en 2016. Mais il a créé un précédent pour un système flottant que son architecte, Kunlé Adeyemi, mettrait en œuvre dans d'autres villes côtières. Des itérations de la structure flottante ont été construites à Venise et à Bruges.

Plus récemment, une version du projet est en cours de construction dans la ville de Mindelo sur l'île de São Vicente, au Cap-Vert. «C'est un centre de musique flottant», déclare Adeyemi, le fondateur de NLÉ, un cabinet de conseil en design et développement urbain. «Dans cette itération, nous le construisons dans une baie de l'océan Atlantique. Le hub est fait de bois et se compose de trois navires flottants abritant une salle de spectacle polyvalente, un studio d'enregistrement ultramoderne et une plate-forme pour les invités assoiffés.

Le bois, dit Adeyemi, est un matériau durable idéal pour la construction de structures flottantes. «Si vous avez une métrique coût-bénéfice de différentes solutions pour construire sur l'eau, le bois aura une cote très élevée», dit-il.

Crédit photo, (Crédit: NLE) Légende image, Une reproduction artistique des communautés côtières basée sur une architecture flottante, pour leur permettre de devenir plus résilientes au changement climatique

Le centre de musique flottant fait partie du projet African Water Cities de NLÉ, qui cherche à trouver de nouvelles façons pour les communautés riveraines de vivre avec l'élévation du niveau de la mer. Au lieu de lutter contre l'eau, dit Adeyemi, nous voulons apprendre à vivre avec.

Trafic fluvial

Il n'a fallu qu'un seul voyage en ferry pour Olajumoke Oyelese, résident de Lagos, pour être «accro». La vitesse de déplacement possible sur un ferry dépassait de loin celle ralentie dans la circulation sur les routes de Lagos.

Oluwadamilola Emmanuel, directeur général de l'Autorité des voies navigables de l'État de Lagos, affirme que le transport sur eau dans la ville a déjà un long parcours en termes de couverture. Selon Emmanuel, il existe désormais plus de 42 itinéraires de ferry sur les voies navigables avec 30 embarcadères et terminaux commerciaux répartis sur trois districts.

Outre les autorités municipales, de plus en plus d'entreprises créent des structures de transport sur eau dans la ville. En 2019, Uber a mis les voiles avec le pilotage de son service Uber Boat. L'objectif était de réduire la fameuse congestion routière de la ville. «Nous sommes conscients des heures de travail et de la productivité qui sont perdues chaque jour en raison du trafic routier dans l'État de Lagos», déclare Lorraine Onduru, porte-parole de l'entreprise. "[Nous] recherchons des moyens de fournir aux usagers un moyen facile et abordable d'entrer et de sortir des quartiers d'affaires de la ville."

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'utilisation du ferry à Lagos est une alternative aux routes réputées encombrées de la ville, et cela pourrait également être une façon plus verte de se déplacer

Durant les deux semaines de pilote de l'Uber Boat, les usagers n'avaient qu'à réserver à l'avance pour avoir un siège à l'aide d'une application. Le bateau peut accueillir au moins 35 personnes par trajet les jours ouvrables et le week-end. Ils sont conduits à leur destination sur des itinéraires désignés - un maximum de quatre trajets par jour. Pour le moment, Uber Boat évalue toujours si le bateau pourrait devenir une solution à long terme pour les usagers lagosiens.

Le transport par eau pourrait être une réponse aux embouteillages épiques de Lagos, mais est-ce que prendre un bateau ou un ferry est plus durable que de voyager par la route?

Il existe peu de données comparant les options à Lagos. Mais selon les estimations du Department for Business, Energy and Industrial Strategy du Royaume-Uni, un ferry a moins d'émissions de carbone par passager qu'un bus, un autocar ou un taxi.

Bien que des embarcadères surgissent dans toute la ville, le transport par eau n'a pas encore entamé le nombre considérable de personnes dépendant des routes. En particulier, le nombre de ferries a été en baisse pendant la pandémie. Lorsqu'un service est disponible, les protocoles de distanciation sociale réduisent de moitié le nombre de voyageurs par trajet.

Mais les Lagosiens comme Oyelese sont impatients de changer et d'intégrer les services de ferry existants avec le reste du réseau de transport de la ville. «Vous avez besoin de quelque chose comme un ferry-boat qui pourrait même transporter des véhicules, des marchandises ainsi que des passagers», dit-elle. "Et c'est quelque chose qui manque."

Barrière côtière

Une défense importante contre la montée des eaux est la «Grande Muraille de Lagos», une barrière faite de 100 000 blocs de béton pesant cinq tonnes chacun et haut de 18 m (60 pi) est en cours de construction pour protéger un tronçon de rivage par Eko Atlantic de Lagos. Elle sera longue de 8,4 km une fois terminée.

Le mur est destiné à protéger contre les hautes vagues impitoyables qui proviennent des tempêtes dans le sud de l'océan Atlantique, bien que les critiques aient exprimé des craintes que tout en protégeant le rivage dans certaines régions, il accélèrera l'érosion dans d'autres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La «Grande Muraille de Lagos» est destinée à renforcer la côte et à la protéger de l'érosion

D'autres structures pour protéger la mer comprennent la construction de 18 épis sur les rives de l'Eko Atlantic. Un épi est une structure construite pour piéger le sable et l'empêcher de se déverser dans l'océan. Ceux installés à Eko Atlantic sont chacun espacés de 400 m (1 300 pieds) et couvrent une distance de 7,2 km (4,5 miles). D'autres épis ont été proposés pour couvrir jusqu'à 60 km (37,3 miles) du littoral de l'État, les autorités estiment que cela coûterait 1 milliard de dollars (800 millions de livres sterling), a rapporté l'agence de presse du Nigéria.

Prévision des crues

Alors que les défenses côtières structurelles pourraient être parmi les interventions les plus visibles pour contrer les inondations, l'une des moins visibles pourrait être au moins aussi importante pour la résilience de la ville.

Les autorités fédérales nigérianes ont conçu l'application mobile Flood pour faire des prédictions qui pourraient donner aux régions côtières le temps de faire les préparatifs adéquats pour protéger les villes comme Lagos. L'application est disponible en ligne et fournit des informations de prévision des crues en temps réel sur un emplacement spécifique, en utilisant les données collectées par la Nigeria Hydrological Service Agency (NIHSA).

L'application couvre une région beaucoup plus large qu'un service précédent, WetIn App, qui a été conçu par le ministère de l'Agriculture du Nigéria. L'application WetIn ne cible que les agriculteurs de trois États de la fédération exposés aux inondations, donnant des avertissements quatre jours avant une catastrophe prévue. Auparavant, les autorités devaient s'appuyer sur des médias tels que les magazines, la radio et la télévision pour communiquer sur une inondation imminente.

NIHSA est convaincu que la nouvelle application mobile Flood aidera la population à surveiller les risques d'inondations quotidiens partout au Nigéria. Déjà, certains premiers signaux incitant la population à être en alerte, ont commencé à se manifester, alors que des pluies torrentielles inondent les routes dans les quartiers d'affaires et résidentiels. Toutefois, la pénétration des appareils intelligents reste relativement faible, sauf la population jeune des villes, laissant de côté les utilisateurs potentiels dans les zones rurales et ceux qui n'ont pas de téléphone portable.