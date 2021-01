Corruption minière en Guinée: Beny Steinmetz: écope de cinq ans de prison en Suisse

Crédit photo, COPYRIGHT © 2016 RIO TINTO Légende image, On pense que les mines de Simandou possèdent certains des gisements de minerai de fer inexploités les plus précieux au monde

L'homme d'affaires israélien Beny Steinmetz a été condamné à cinq ans de prison par un tribunal de Genève, dans un procès décrit comme la plus grande affaire de corruption jamais enregistrée dans le secteur minier.

Le procès a mis en lumière une lutte souvent sombre pour le contrôle des ressources naturelles de l'Afrique.

Steinmetz, un ancien magnat du diamant qui possède également la nationalité française, a été reconnu coupable de corruption d'agents publics en Guinée, afin de prendre le contrôle des gisements de minerai de fer du pays.

Le tribunal l'a également condamné à verser une indemnité de 50 millions de francs suisses (41 millions de livres sterling; 56 millions de dollars) à l'État de Genève.

"Il est clair d'après ce qui a été présenté ... que les droits ont été obtenus par la corruption et que Steinmetz a coopéré avec d'autres", pour les obtenir, a déclaré la juge en chef Alexandra Banna à la Cour, selon l'agence de presse AFP.

Steinmetz, qui a toujours nié la corruption, dénoncé le verdict, le qualifiant de "grande injustice". Il prévoit le contester et n'ira pas en prison en attendant l'appel, a déclaré son avocat.

On estime que les mines de Simandou, dans le sud-est de la Guinée, sont les gisements de minerai de fer inexploités les plus précieux au monde.

L'affaire remonte à 2006 lorsque, selon le parquet, l'homme d'affaires, travaillant pour une société appelée Beny Steinmetz Resources Group (BSGR), a versé des pots-de-vin pour que BSGR puisse acquérir des droits miniers à Simandou. Ceux-ci étaient à l'origine détenus par le géant minier Rio Tinto.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ancien magnat du diamant vit maintenant en Israël mais était basé à Genève jusqu'en 2016

Le procès a eu lieu en Suisse car M. Steinmetz a vécu à Genève jusqu'en 2016 et y dirigeait des entreprises. Certains des pots-de-vin, selon le parquet, ont été versés par l'intermédiaire de banques suisses.

Témoins clés et d'éminents avocats

Steinmetz vit maintenant en Israël, mais s'est rendu à Genève pour comparaître en personne, engageant l'un des avocats les plus en vue de Genève, Marc Bonnant, pour le défendre.

Le tribunal a conclu que Steinmetz, 64 ans, et ses deux codéfendeurs avaient versé 8,5 millions de dollars (6,2 millions de livres sterling) en pots-de-vin à l'épouse du défunt président guinéen Lansana Conté, décédé en 2008. Ils ont été reconnus coupables d'avoir mis en place des stratagèmes pour masquer le lien entre BSGR et la quatrième épouse de Conté, Mamadie Touré. Elle devait comparaître elle-même au tribunal, mais ne s'est pas présentée. Elle vit maintenant aux États-Unis.

Légende image, Carte de la Guinée

L'avocat de la défense, M. Bonnant, a déclaré au procès que Steinmetz n'avait jamais «payé un centime» à Mme Touré, et que de toute façon elle n'avait jamais été légalement mariée au président Conté et que, par conséquent, en vertu du droit suisse, elle ne pouvait pas être qualifiée d'agent public corrompu.

De plus, a déclaré M. Bonnant, certains des pots-de-vin présumés ont été versés après la mort du président Conté, ce qui n'avait aucun sens: "Comment soudoyer un fantôme?" a t-il demandé à la cour.

Seulement un 'porte-parole'

Mais l'accusation a présenté des preuves qui, selon elle, prouvaient qu'il y avait une traînée de pots-de-vin et de corruption s'étendant de Genève, via le Liechtenstein, aux îles Vierges et vice-versa.

Un autre éminent avocat genevois, le procureur en chef Yves Bertossa, a marqué des points en interrogeant Beny Steinmetz. Puisqu'il était un fait que BSGR avait acquis les droits miniers pour Simandou, il a demandé, comment M. Steinmetz n'a-t-il pas été informé des transactions financières qui ont conduit à cette acquisition?

Crédit photo, Reuters Légende image, Yves Bertossa a fait valoir que les lois suisses limitant les poursuites des agents publics à 15 ans dans le passé ne s'appliquaient pas à cette affaire.

Beny Steinmetz, qui affichait un visage calme au tribunal, et parfois, parlant en français, a tâtonné sur ses réponses et a insisté sur le fait qu'il n'avait été qu'un «conseiller» ou un «porte-parole» de l'entreprise qui porte son nom.

Lorsqu'il a été confronté aux détails de la corruption présumée, ainsi qu'aux transcriptions des conversations, sa réponse fréquente a été: "Je ne sais pas. Je n'étais pas impliqué et je ne connais pas les détails."

M. Bertossa a produit les détails d'une conversation (enregistrée par le FBI en 2013) dans laquelle l'un des co-accusés de Steinmetz semblait persuader Mme Touré de se débarrasser des preuves de corruption, mentionnant une certaine personne «là-haut» à BSGR qui a pris toutes les décisions. "Qui est là-haut?" a demandé l'accusation.

"Je ne sais pas qui est là-haut", a répondu l'homme d'affaires. "Il peut y avoir Dieu, mais pas moi."

Même lorsque l'accusation a produit des preuves de réunions, de courriels et de transferts d'argent qui auraient prouvé que des pots-de-vin avaient eu lieu, Steinmetz a nié toute connaissance de ceux-ci, ce qui a conduit M. Bertossa à se moquer du fait qu'il semblait très étrange que Beny Steinmetz ne sache rien sur le fonctionnement d'une entreprise appelé Beny Steinmetz Resources Group.

Crédit photo, JACK GUEZ/AFP Légende image, Steinmetz a été auditionné en 2017 dans le cadre d'une enquête israélienne

Beny Steinmetz n'est pas étranger aux enquêtes sur ses affaires financières. Il a été auditionné au moins une fois par les autorités israéliennes et a été récemment condamné pour blanchiment d'argent (par contumace) en Roumanie, dans une affaire qui serait liée au scandale de corruption en Guinée.

Procès historique

Pour les observateurs du procès, y compris les organisations non gouvernementales qui ont suivi pendant des années le réseau enchevêtré des finances de BSGR, le procès a été historique.

Agathe Duparc de l'ONG suisse Public Eye, qui se concentre sur les grandes entreprises suisses et les multinationales basées en Suisse, a déclaré que l'affaire avait "clairement révélé les rouages de la corruption internationale, dans le contexte de l'un des pays les plus pauvres du monde".

Bien que le procès ait envoyé un signal fort au secteur minier, il a également montré que la Suisse devrait s'attaquer aux vides juridiques qui permettaient de telles "pratiques prédatrices", a-t-elle déclaré.

En fait, ce procès très public s'est déroulé dans un contexte d'autres mesures visant à assainir le secteur financier suisse, et prouvant que le pays a mis certaines de ses pratiques financières les plus discutables derrière lui.

Mark Henley Swiss justice has become much more active

Crédit photo, Mark Henley Légende image, La justice suisse est devenue beaucoup plus active

En novembre, un référendum national, qui aurait rendu les entreprises domiciliées en Suisse légalement responsables des violations des droits de l'homme et des dommages environnementaux le long de leurs chaînes d'approvisionnement partout dans le monde, a remporté le vote populaire, mais pas le nombre requis de cantons.

Néanmoins, le gouvernement suisse, conscient de l'opinion publique, a introduit une nouvelle législation pour les entreprises suisses, les obligeant à faire un rapport sur les droits de l'homme et les normes environnementales et à faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne le travail des enfants et l'approvisionnement en minerais dans les zones de conflit.

Dans le même temps, le procureur général de la Suisse mène des enquêtes approfondies sur des scandales financiers mondiaux dans lesquels la Suisse pourrait avoir été impliquée, notamment le fonds d'État malaisien 1MDB et le géant pétrolier brésilien Petrobras.

La semaine dernière, les procureurs suisses ont déclaré avoir ouvert une enquête sur le blanchiment d'argent et le détournement de fonds liés à la Banque centrale du Liban.

De grands enjeux pour l'industrie minière

Cette affaire a des implications beaucoup plus larges que le sort de Beny Steinmetz.

Lorsque BSGR a acquis les droits miniers de Simandou, elle n'a extrait aucun minerai de fer. Quelques années plus tard, BSGR a vendu les droits miniers à la multinationale brésilienne Vale pour un montant estimé à 2,5 milliards de dollars. Vale n'a pas non plus montré d'intérêt pour Simandou.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les preuves des pots-de-vin sont apparues lorsque le dirigeant guinéen Alpha Condé a ordonné un audit dans les mines de Simandou

Les entreprises et leurs actionnaires dans des régions éloignées de la Guinée ont très bien négocié ces droits miniers.

Le peuple guinéen lui-même n'a précisément rien - et les gisements de minerai de fer, décrits par Agathe Duparc comme des ressources «fabuleuses», sont intacts, la région de Simandou reste sous-développée et en manque d'investissements.

Les ONG telles que Public Eye insistent sur le fait que ces pratiques sont courantes en Afrique. Dans la lutte pour le contrôle d'importantes ressources minérales, des entreprises peu scrupuleuses voient des moyens de s'enrichir rapidement et il y a peu de contrôle sur leurs pratiques financières.

La corruption en Guinée n'est apparue que lorsqu'après la mort du président Lansana Conté, son successeur démocratiquement élu Alpha Condé a ordonné un audit dans les mines de Simandou.

Cela fait sept ans que l'enquête Steinmetz a été ouverte.