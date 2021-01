Les pionniers africains qui ont ouvert la voie à Weah, Salah, Mahrez

Mohamed Salah, Sadio Mane, Riyad Mahrez et Pierre-Emerick Aubameyang font partie des dernières stars africaines exerçant leur métier dans certains des clubs les plus prestigieux d'Europe.

Ils suivent les traces d'autres grands qui ont joué au plus haut niveau en Europe, notamment George Weah qui a été nommé meilleur footballeur de l'année au niveau mondial en 1995.

Malheureusement, pour chaque réussite, il existe également d'innombrables exemples de ceux qui ne parviennent pas à se hisser au sommet, bien souvent à cause de recruteurs sans scrupules.

Malgré tous les problèmes et préjugés auxquels sont confrontés les joueurs africains, des footballeurs du continent révèlent leurs talents en Europe depuis plus de 120 ans.

Alors que le talentueux Arthur Wharton, né dans ce qui est aujourd'hui la capitale ghanéenne Accra, jouait pour Preston North End en 1886, il quitta le club avant qu'une ligue organisée et reconnue ne commence en Angleterre.

Wharton, qui était également un athlète talentueux, est revenu plus tard jouer pour plusieurs autres équipes et il est largement reconnu comme le premier joueur noir professionnel de la ligue anglaise de football.

L'attaquant égyptien a fait sensation pour les supporters qui admiraient son agilité et sa vitesse, tandis que la presse locale ne tarissait pas d'éloges sur l'attaquant agile qui a réussi à briser les défenses de l'équipe adverse avec une "facilité magique".

Hegazi à ce jour est considéré comme le «père du football égyptien» et a une rue qui porte son nom au Caire.

Les Algériens Ali Benouna et Abdelkader Ben Bouali ont aidé le FC Sete à remporter le tout premier doublé en Ligue et Coupe de France en 1934

Alors que Hegazi ouvrait la voie aux Africains pour jouer pour des clubs européens, les liens étroits entre la France et l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont également contribué à révéler les talents disponibles en Afrique, en particulier dans le nord.

Cela a été mis en évidence en 1924 et à nouveau un an plus tard, lorsqu'une équipe de Nord-Africains a traversé la Méditerranée pour battre à deux reprises celle du Onze Français.