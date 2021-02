Comment le Covid a accéléré la révolution QR

Crédit photo, DUKE'S Légende image, Les menus et les factures sont tous deux accessibles avec un code QR

«Nos clients l'adorent», déclare Michael Schatzberg, co-fondateur d'un groupe de restauration américain.

Il fait allusion aux codes QR (codes de réponse rapide), une technologie des années 1990, qui se révèle très utile à l'ère Covid.

De nombreux restaurants se sont tournés vers la technologie, qui permet aux clients de voir le menu, de commander et de payer simplement en pointant leur smartphone vers les carrés noirs en forme de codes à barres.

"Ils n'ont pas à attendre. Ils peuvent simplement payer et partir sans demander la facture", explique M. Schatzberg, dont les restaurants incluent Duke's et Big Daddy's à New York.

Les codes QR ont été inventés au Japon au milieu des années 90 pour suivre les composants de la production automobile.

Ils peuvent contenir une quantité massive de données par rapport aux codes-barres standard - jusqu'à 2500 caractères numériques par rapport aux 43 d'un code-barres.

Cela signifie que des informations vraiment utiles, y compris les noms, les emplacements et les adresses de sites Web, peuvent toutes être conservées de manière fiable et à moindre coût dans une petite boîte.

Et les rapports indiquent qu'Apple pourrait mettre à jour le format avec des points, des cercles et des couleurs, au lieu des blocs actuels.

Les QR codes profitent de leur moment sous les projecteurs grâce à leur capacité à connecter le monde numérique au physique.

Depuis le déclenchement de la pandémie, de nombreux pubs et restaurants ont rapidement mis en place des systèmes de codes QR.

Crédit photo, BRANDED STRATEGIC HOSPITALITY Légende image, Le Covid a accéléré l'innovation dans les restaurants, déclare Michael Schatzberg

«Nous avons vu comment une technologie futuriste de cinq années s'est accélérée en cinq mois», déclare M. Schatzberg.

Les pharmacies utilisent également des codes QR. Aux États-Unis, CVS propose des paiements sans contact via un partenariat avec PayPal et Venmo dans 8 200 magasins.

Le code est scanné lors du paiement, et les clients ouvrent simplement l'application mobile PayPal ou Venmo et cliquent sur le bouton "Scan", puis sélectionnent l'option "Afficher pour payer". Les clients doivent être des utilisateurs de PayPal ou de Venmo, ou ils peuvent payer en utilisant leurs cartes de débit et de crédit ou leurs comptes bancaires.

Le processus de paiement par code QR extrait les fonds nécessaires à l'achat du solde du compte PayPal ou Venmo du client, du compte bancaire ou d'une carte de débit ou de crédit, de la même manière qu'une transaction en ligne.

Plusieurs start-ups utilisent le code QR pour les vitrines des magasins. Basée à Stockholm, Ombori a inventé sa technologie Grid, qui permet aux détaillants d'avoir un écran numérique affichant des codes QR, et offre aux passants la possibilité d'acheter des articles directement dans la rue après avoir visionné des photos et des vidéos d'eux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les codes QR sont devenus monnaie courante

Le système est utilisé par des entreprises dans plus de 24 pays, dont le magasin de vêtements H&M, la chaîne de meubles danoise BoConcept et le groupe hôtelier Radisson Blu.

Andreas Hassellhof, fondateur et directeur général d'Ombori, affirme que c'est un bon moyen pour les détaillants de créer des relations supplémentaires en ligne avec les clients.

Les agences de santé publique ont également jugé utile de tirer parti des codes QR pour contribuer aux efforts de recherche des contacts.

Au Royaume-Uni, via le NHS, les sites désignés dans certains secteurs sont légalement tenus d'afficher des code QR NHS afin que les clients disposant de l'application NHS Covid-19 puissent "s'enregistrer" en utilisant cette option au lieu de fournir leurs coordonnées.

Si une personne est testée positive pour Covid-19 sur ce site, les autres visiteurs de l'emplacement sont alertés par une application grâce aux données accumulées à partir des scans de code QR.

Le NHS note que l'application conservera des informations sur les utilisateurs qui ont fréquenté l'emplacement pendant 21 jours.

Les codes QR sont également utilisés pour la recherche des contacts dans des pays tels que l'Australie, Singapour et la Corée du Sud.

La numérisation des produits alimentaires et leur paiement via des codes QR sont également à la mode, en raison des nouvelles technologies qui modifient la façon dont nous payons les produits essentiels de tous les jours. Grabango se présente comme une "technologie sans paiement", qui sera familière à quiconque utilisant Amazon Go.

Semblable aux magasins physiques d'Amazon, la technologie de Grabango permet aux épiciers de simplement retirer les articles de l'étagère et de les laisser sans les payer à la caisse. Au lieu de cela, les acheteurs scannent leur code QR unique dans un kiosque lorsqu'ils ont terminé leurs achats.

Crédit photo, GRABANGO Légende image, Certains systèmes utilisent un code QR lors du paiement

Jusqu'à présent, Grabango a conclu un accord avec les supermarchés et épiceries de Giant Eagle à travers les États-Unis.

«Je ne vois aucune raison pour laquelle les codes QR ne seront pas omniprésents dans tout le commerce de détail à un moment donné dans le futur», déclare Andrew Radlow, directeur commercial de Grabango.

Ensuite, il y a le panier de haute technologie qui pourrait inaugurer une nouvelle ère de magasinage sans contact. Le Smart Cart de Veeve associe les acheteurs à un code QR sur leur téléphone, ce qui permet au magasin d'identifier l'acheteur individuel.

Placer des articles dans le Smart Cart ajoutera un décompte à la facture, puis l'acheteur pourra se diriger vers une voie de paiement dédiée où il n'aura qu'à scanner son code QR pour effectuer un paiement automatique.

Le système est actuellement testé dans deux épiceries, une à Seattle et une en Californie.

"Le scanner est la nouvelle caisse", déclare Shariq Siddiqui, directeur général de Veeve, basé à Seattle. Il attribue la popularité des codes QR à leur commodité. "Ils peuvent donner du contrôle au consommateur, tant que les problèmes de confidentialité sont satisfaits."

Mais les problèmes de confidentialité inquiètent encore certains, notamment Graham William Greenleaf, professeur de droit et de systèmes d'information à l'Université de New South Wales à Sydney.

Dans son pays d'origine, ses préoccupations tournent autour de la technologie de «suivi des présences» activée par des codes QR afin que les entreprises australiennes puissent surveiller les niveaux de capacité de leurs entreprises. L'innovation est également utilisée pour aider à la recherche des contacts.

«Ces systèmes de codes QR ont été mis en place sans aucune nouvelle législation de protection», dit-il, «contrairement à la stricte loi CovidSafe de protection de la vie privée adoptée pour contrôler l'utilisation de l'application CovidSafe pour le suivi de proximité par Bluetooth. Ces problèmes sont liés à la promulgation de lois protectrices par les gouvernements, et non aux fournisseurs de QR.