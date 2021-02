Pourquoi les astronautes européens apprennent-ils le chinois?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des astronautes chinois devant une fusée

Les États-Unis et la Russie ne sont pas les seules grandes puissances spatiales actuellement. BBC Future a rencontré l'un des astronautes européens en formation avec une nouvelle puissance émergente - la Chine.

Ce n'était pas ce à quoi s'attendait Matthias Maurer lorsqu'il s'est inscrit à une formation sur la survie en mer avec des astronautes chinois.

"C'était tellement agréable et détendu", déclare l'astronaute de l'Agence spatiale européenne allemande (Esa). "Je flottais dans le radeau de sauvetage, regardant le ciel - je n'avais besoin que d'un peu de musique et cela m'aurait donné un vrai sentiment de vacances à Hawaï".

L'exercice a eu lieu l'année dernière dans un centre de formation nouvellement construit près de la ville côtière de Yantai, à environ une heure de vol au sud-est de Pékin. Pendant deux semaines, Maurer et sa collègue astronaute de l'Esa, Samantha Cristoforetti, ont vécu et travaillé aux côtés de leurs homologues chinois.

"Nous nous sommes entraînés ensemble, sommes restés dans le même bâtiment que les astronautes chinois, avons partagé la même nourriture et ce fut une expérience assez intense", dit Maurer. "C'était comme faire partie d'une famille - c'était complètement différent d'être à Houston, où je loue un appartement et ne vois mes collègues que pendant une session de formation de deux ou trois heures.

Alors que d'autres agences spatiales organisent des exercices spéciaux de consolidation d'équipe pour aider les astronautes à travailler ensemble, les Chinois ont adopté une approche plus fondamentale.

"Les astronautes chinois passent même leurs vacances ensemble, ils se connaissent parfaitement bien, donc ils sont comme des frères et sœurs», dit Maurer. "Quand nous vivions là-bas, nous nous sommes sentis si chaleureusement acceptés dans leur famille".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine a annoncé des programmes ambitieux d'exploration spatiale, y compris une mission de l'autre côté de la Lune

Le vaisseau spatial chinois Shenzhou, qui a transporté pour la première fois un astronaute (ou Taikonaute comme on les appelle) en orbite en 2003, est conçu pour un équipage de trois personnes. Il est basé sur la technologie de l'engin spatial russe Soyouz et a une ressemblance déconcertante. Mais Soyouz fait voler des astronautes depuis 50 ans et est conçu autour d'une fusée qui a été utilisée pour la première fois à l'aube de l'ère spatiale. Le Shenzhou est beaucoup plus du 21e siècle.

"J'ai été surpris par les dimensions», déclare Maurer. "Elle a un diamètre plus grand que la capsule Soyouz et est beaucoup plus élevée - ils ont bien observé le matériel russe, ont détecté quelles sont les bonnes pièces et ont regardé ce qu'ils pouvaient améliorer."

Il y a tellement de place, nous avions même des canots pneumatiques, que nous n'avons pas dans le Soyouz - Matthias Maurer

Si la capsule spatiale s'écrase en mer, par exemple, la conception du Shenzhou facilite grandement l'expérience de l'échange de combinaisons spatiales contre des combinaisons de survie avant de sortir d'une capsule spatiale flottante.

Maurer ne s'est qualifié d'astronaute que récemment mais, dans son rôle précédent au Centre européen des astronautes de Cologne, en Allemagne, il a commencé à développer des liens avec le programme spatial chinois autrefois secret en 2012. Il a visité leur centre de formation de Pékin un an plus tard pour examiner leurs installations et simulateurs. Et, en 2016, un astronaute chinois a pris part à l'une des expéditions de spéléologie régulières d'Esa.

Avec Cristoforetti et l'astronaute français Thomas Pesquet, Maurer a également appris le mandarin. «C'est bien mais il faut l'améliorer», avoue-t-il. Bien que, me dit-il, son nom en chinois se traduit par «Cheval du Ciel».

Le programme a vu certains astronautes de l'Esa s'entraîner avec leurs homologues chinois

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des astronautes de l'Esa s'entraînant avec leurs homologues chinois

Les États-Unis n'approuveront pas la coopération avec la Chine dans l'espace, même sur la Station spatiale internationale (ISS). Mais Esa garde ses options ouvertes lorsqu'il s'agit de mettre ses astronautes en orbite et au-delà.

Alors que la Chine est sur la bonne voie pour lancer sa première station spatiale grandeur nature d'ici 2023, et avec le lancement de la mission robotique plus tard cette année de l'autre côté de la Lune, la décision d'Esa de maintenir des liens avec l'Amérique et la Russie tout en s'associant à un nouvel espace émergent semble être une décision judicieuse.

"L'Esa est déjà une coopération entre 23 États membres, nous savons donc ce qu'il faut pour réunir des partenaires», déclare Maurer. «Nous parlons plusieurs langues, nous avons cette conscience interculturelle et nous sommes le ciment parfait pour faire entrer la Chine dans cette grande famille spatiale internationale".

La Chine a récemment signé un accord avec le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies pour ouvrir sa nouvelle station spatiale à la recherche internationale. Cela pourrait également s'étendre aux astronautes, de la même manière que le programme soviétique Intercosmos des années 1970 et 1980, qui a vu des astronautes de pays alliés - dont la Mongolie, Cuba, l'Afghanistan et la Syrie - voler vers des stations spatiales russes.

"J'ai l'impression que n'importe quel pays du monde qui souhaite faire voler un astronaute peut contacter les Chinois par le biais de l'ONU et potentiellement se rendre dans l'espace", dit Maurer. "Ce ne sont pas seulement les Européens, mais les pays en développement qui n'ont peut-être pas de programme d'astronautes pour le moment".

L'Europe est en avance et, dans les mois à venir, les astronautes de l'Esa commenceront à s'entraîner dans la capsule chinoise, espérant que l'un d'eux obtiendra le poste de copilote pour une future mission.

Crédit photo, NASA Légende image, Les États-Unis n'autorisent pas les taïkonautes chinois à bord de l'ISS

"Dans le Soyouz, le siège gauche est pour le copilote, nous sommes donc allés en Chine et avons dit que nous devions négocier dur pour nous assurer d'avoir ce siège gauche", explique Maurer. "Et ils ont dit" oh, d'accord, pas de problème "... et nous avons pensé que c'était trop facile ... jusqu'à ce que nous nous rendions compte [dans le Shenzhou] que le siège droit est celui du copilote."

Maurer espère devenir l'un des premiers astronautes étrangers à voler aux côtés des Taikonautes jusqu'à la station chinoise vers 2023.

Il est peu probable que la Nasa commence à coopérer ouvertement avec le programme spatial chinois de si tôt, en partie à cause des politiques diplomatiques de l'administration américaine actuelle. À long terme, cependant, avec l'Amérique et la Chine envisageant toutes deux un retour sur la Lune et, finalement, une exploration humaine de Mars, la question est de savoir si les puissances spatiales continueront d'être rivales ou si elles devront en fin de compte travailler ensemble