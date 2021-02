Nigeria : le pays qui aime se surpasser

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Nigéria abrite plus de 170 tribus et 500 langues

Le pays le plus peuplé d'Afrique est une puissance culturelle. Mais qu'est-ce qui se cache derrière sa volonté de réussir?

Au cours d'une vie de joueuse de Scrabble fébrilement compétitive, je n'ai été vaincue que par six êtres sur terre. En grandissant, ma mère m'avait surnommé «compteur de vitesse» et j'ai commencé à apprendre l'allemand à l'âge de neuf ans afin de rattraper l'écart d'avec les 10 langues que parlaient mes parents. Pour les Nigérians comme moi, une série de compétitions est aussi naturelle que du riz jollof épicé lors d'un mariage.

En fait, exceller en toutes circonstances est si profondément ancré dans la psyché nigériane que la devise officieuse de la nation est «Naija no dey carry last» («Le Nigeria n'est jamais le dernier»).

Cette mentalité gagnante est visible ici et à l'étranger. Le Nigéria est le pays le plus peuplé d'Afrique et, selon Bloomberg, possède désormais la plus grande économie du continent - ce qui nous a valu notre fameux sobriquet, «Le Géant de l'Afrique». Des exemples scintillants de succès nigérians peuvent être vus dans le monde littéraire, dans les classements musicaux internationaux et dans toute la diaspora.

Crédit photo, Michael Kraus/Getty Images Légende image, Surnommé «le géant de l'Afrique», le Nigéria est une palpitante puissance culturelle

La superstar lagosienne Wizkid a dominé le palmarès Billboard Hot 100 avec la chanson One Dance aux côtés de Drake et a été le premier artiste Afrobeats à être à l'affiche d'un spectacle à guichets fermés au Royal Albert Hall de Londres. Le Nigéria abrite Wole Soyinka, le premier dramaturge africain d'Afrique noir à remporter le prix Nobel de littérature et Chimamanda Ngozi Adichie, dont le roman Half of a Yellow Sun a récemment été élu meilleur livre à avoir remporté le prix féminin de fiction au cours des 25 dernières années. Selon le Migration Policy Institute, 61% des Nigérians-Américains de plus de 25 ans sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures, ce qui en fait l'un des groupes ethniques les plus «prospères» des États-Unis. Oh, et mes prouesses au Scrabble ne sont pas aléatoires: le Nigeria a remporté trois des cinq derniers championnats du monde de l'Association des joueurs de scrabble anglais.

Bien que cette volonté interne de réussir et d'aller de l'avant puisse ne pas sembler évidente pour les étrangers, il existe d'innombrables opportunités pour les voyageurs de voir les Nigérians s'efforcer d'aller de l'avant - si vous savez quoi rechercher.

Les aspirants champions du Scrabble s'exercent dans tout le Nigéria dans des salons discrets, des cabarets de vin de palme et des maisons, et le jeu intellectuel est maintenant officiellement classé comme un sport par le gouvernement nigérian. Promenez-vous dans le marché animé de Wuse à Abuja et vous rencontrerez inévitablement de malicieux acheteurs qui s'efforcent d'obtenir les meilleurs prix en essayant de négocier avec les commerçants dans leur propre langue - et avec plus de 370 tribus et 500 langues parlées dans le pays, ce n'est pas une mince affaire. Si vous voyez (et entendez) le vacarme autour du mariage nigérian, vous remarquerez peut-être des éléments qui montrent le rang social à travers les vêtements pour femmes: des foulards en gele qui atteignent le ciel, des articles de créateurs ostentatoires, des tissus de cire néerlandais importés et des bijoux en or. Chacun est un outil de surenchère et annonce «a ti de!» ("nous avons réussis !").

Crédit photo, peeterv/Getty Images Légende image, Le Nigéria abrite plus de 170 tribus et 500 langues

Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet état d'esprit «Le Nigéria n'est jamais le dernier»? De grandes attentes sont nourries à l'égard des enfants nigérians dès leur plus jeune âge. On nous apprend à bien nous marier, à obtenir plusieurs diplômes et à gagner suffisamment pour prendre soin de nos parents âgés. Le premier-né porte le poids de ces attentes et devrait idéalement soutenir aussi les plus jeunes frères et sœurs. Il existe de nombreuses mises en garde contre les carrières «non traditionnelles» dans les arts en faveur de vocations rentables qui offrent des titres respectables comme médecin, avocat ou ingénieur.

En plus des berceuses et du folklore, nous grandissons avec un régime d'histoires sur les tribulations de nos parents; des histoires de la guerre civile au Biafra, de la dictature militaire ou de la complexité des choses lorsque les Britanniques étaient au pouvoir avant notre indépendance en 1960. Si nos parents pouvaient sortir et faire quelque chose d'eux-mêmes, alors notre génération alimentée par Internet le peut certainement aussi.

«Il y a un élément inhérent à la culture nigériane que les enfants doivent faire mieux que leurs parents à tous égards», a déclaré le natif de Lagos, Victor Body-Lawson, architecte, artiste, développeur et éducateur à l'Université de Columbia à New York. «En conséquence, les parents poussent leurs enfants, les poussent à réussir, et les enfants sont endoctrinés dans cette croyance culturelle.»

Le Nigéria est considéré comme une société collectiviste. Les personnes qui recherchent le succès sont un engagement pour le bien-être, la fierté et la prospérité de la famille ou de la tribu. Nous sommes donc fortement incités à éviter la honte liée à l'échec ou à l'insouciance. Plutôt révélateur, même notre hymne national comprend un engagement à atteindre «de grandes hauteurs» et un rappel sévère que «le travail de nos héros passés ne sera jamais vain».

Crédit photo, Irene Becker Photography/Getty Images Légende image, Les Nigérians apprennent dès leur plus jeune âge à surpasser le succès de leurs parents

En tant que fille d'un diplomate nigérian qui dînait régulièrement avec les présidents, j'avais la barre très haut. Une photo de mon père avec Nelson Mandela était accrochée au salon pour nous rappeler ce qui était possible et tacitement attendu de nous. Nous avons eu une éducation péripatéticienne entre la Namibie, les Pays-Bas et le Nigéria, mais ce sont mes années d'enfance dans ce dernier qui ont éveillé mon besoin d'exceller.

Dès l'école primaire, les enfants nigérians sont classés du premier au dernier pour chaque matière et globalement à la fin de chaque année scolaire. Lorsque nous avons déménagé au Nigeria, mes camarades de 7 ans connaissaient déjà le tableau périodique et avaient des emplois du temps remplis d'activités parascolaires, de lectures après l'école et l'église.

L'anglais est la langue officielle au Nigéria et avoir un accent étranger dénote de l'enseignement supérieur, la richesse et la réussite. Par conséquent, de nombreux Nigérians tentent de changer d'accent pour paraître plus «sophistiqués». Nous l'appelons "blowing phoneh" ou "phonetics" et c'est un accent transatlantique enchevêtré qui n'est ni britannique, ni américain ou représentatif d'un groupe nigérian. Mais il est intéressant de noter que ce non-accent désigne un Nigérian n'importe où dans le monde.

Crédit photo, Abu-Bakr Sanusi/Getty Images Légende image, Ironiquement, l'adoption d'un accent non nigérian est un trait typiquement nigérian

Un jeune homme que j'ai rencontré à La Haye une fois a essayé de discuter avec mon ami en utilisant un accent tellement faux, qui m'a immédiatement dit qu'il était un compatriote. Quand j'ai demandé d'où il venait, il a répondu: «Pennsylvanie, États-Unis». Je lui lançai un regard entendu et lui demandai de quelle partie du Nigéria il venait. «État d'Ogun», gloussa-t-il.

Cette alchimie d'accent est intimement liée à la mobilité sociale. Lorsque ma sœur est revenue au Nigéria après 15 ans à l'étranger, beaucoup de ses anciens camarades de classe lui ont parlé avec un «accent américain», malgré le fait qu'ils n'avaient pas quitté le pays. Pour les touristes au Nigéria, le personnel des magasins, des restaurants et des bars ajustera la façon dont ils vous parlent après avoir évalué vos vêtements, votre intonation et si vous êtes oyinbo - un terme familier pour une personne caucasienne ou non africaine de passage. Vous pouvez également entendre ce faux accent sur les émissions de nouvelles nationales et dans les films.

La mobilité sociale, la richesse et le «Making it» sont également des thèmes répandus dans les films de Nollywood. L'industrie cinématographique nigériane a dépassé Hollywood en 2009 et est maintenant la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde derrière Bollywood, produisant environ 50 films par semaine. Le film le plus rentable de Nollywood à ce jour est The Wedding Party, une comédie romantique illustrant l'union tumultueuse entre un riche héritier et une femme en dessous de sa classe sociale. La riche mère du marié utilise un chic accent étranger, tandis que les parents de la mariée volent entre les langues autochtones. Une organisatrice de mariage épuisée utilise également un accent quasi britannique, mais revient au yoruba et au pidgin anglais lorsque les clients bien nantis qu'elle cherche à impressionner sont partis.

Crédit photo, dmbaker/Getty Images Légende image, Les résidents de la nation la plus peuplée d'Afrique ont une mentalité de "retrousser vos manches"

Au cœur de cette aspiration illimitée se trouve le fait que les Nigérians accordent une grande importance au respect; ils sont tenaces, travailleurs, déterminés par leur statut et compétitifs. Avec plus de 195 millions de Nigérians à affronter, une mentalité "à retrousser les manches" est certainement avantageuse.

Il n'est pas rare que les Nigérians occupent plusieurs emplois ou se battent pour vendre de la nourriture ou des vêtements. Les Nigérians se présentent souvent en utilisant leurs titres professionnels, même dans des contextes informels. Ils réprimanderont également avec plaisir ceux qui ne les saluent pas correctement. Vous ne devez en aucun cas appeler un ancien uniquement par son prénom. On vous rappellera que vous n'êtes pas son «compagnon d'âge» et que vous devez l'appeler «tante» ou «oncle» si vous le connaissez; ou "monsieur" ou "madame" si ce n'est pas le cas.

Le pouvoir, le succès et les relations ne sont pas seulement agréables à avoir, mais sont quelque peu essentiels à la vie quotidienne au Nigéria. Même voir un caissier de banque nécessite de connaître quelqu'un qui travaille dans la banque que vous devez «régler» avec un «dash » (un cadeau ou un pot-de-vin) chaque fois que vous y allez, il est donc avantageux pour les voyageurs de se renseigner auprès de leur hôtel, hôte ou des amis locaux s'ils ont des contacts qui pourraient faciliter le processus. Pour se débrouiller simplement dans la société, il faut être «quelqu'un» ou «l'enfant de quelqu'un».

Crédit photo, Devesh Uba/Getty Images Légende image, Le succès n'est pas seulement un luxe, mais quelque peu essentiel pour naviguer dans la vie quotidienne au Nigeria

Le Dr James Yeku, professeur adjoint des humanités numériques africaines à l'Université du Kansas, estime que la volonté des Nigérians de réussir vient des difficultés. «Les Nigérians qui comprennent la précarité des infrastructures font partie des personnes les plus entreprenantes au monde, et montrer le succès de leur travail est une façon d'affirmer leur audace.»

Yeku affirme que les Nigérians définissent le succès par ce que les gens ont et ce qu'ils peuvent montrer pour ce qu'ils ont. Si vous êtes invité dans un salon nigérian, vous apercevrez probablement un portrait plus grand que nature des chefs de maison, un symbole clair de l'avoir fait ou «martelé». Et lorsque vous rencontrez une connaissance dans la rue au Nigéria, vous pouvez vous attendre à être régalé d'histoires de réalisations récentes, de scores élevés et de voyages à l'étranger.

Selon Kimberly Ihekwoaba, un rédacteur publicitaire nigérian, la tendance concurrentielle du pays et sa tendance à se surpasser ont ses inconvénients. «Le Nigérian moyen travaille dur; cependant, l'inconvénient est une comparaison constante entre les personnes. Parce que le statut est relatif, il y aura toujours plus brillant et meilleur », dit-elle.

Crédit photo, Cavan Images/Getty Images Légende image, Les Nigérians sont connus pour porter leur succès aux yeux du monde entier

La volonté de réussir sur le plan éducatif et professionnel peut également être liée à l'optimisme bien connu du Nigéria. «Lorsque votre culture est surnaturellement positive malgré des conditions politiques, sanitaires et sociales souvent difficiles, l'optimisme vous pousse et vous incite à espérer du succès dans presque toutes les circonstances», a déclaré Afam Onyema, qui a été nommé l'un des 10 meilleurs migrants africains influents aux États-Unis par WorldRemit pour avoir cofondé la fondation GEANCO, soutenue par des célébrités.

Cet esprit optimiste est visible dans les prénoms nigérians : Blessing, Testimony, Mercy, Godspeed and Goodluck - le nom de notre ancien président. En 2011, nous avons été couronnés la nation la plus optimiste du monde pour la deuxième année consécutive et sommes convaincus que, quelles que soient les difficultés, «aucune condition n'est permanente», comme nous le disons souvent.