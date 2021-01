Dissolution de la junte au Mali: l'armée plus que jamais au cœur du pouvoir?

Les Colonels Malick Diaw et Assimi Goita

Le Conseil national pour le salut du peuple formé par les militaires qui ont renversé en août dernier le régime contesté d'Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement dissous par un décret daté du 18 janvier, signé notamment par le président de transition Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane. Mais est-ce que les militaires ont pour autant quitté les arcanes du pouvoir?

C'est pourtant chose faite aujourd'hui. Pour autant, les membres de la désormais ex junte sont toujours aux affaires.

Le colonel Assimi Goïta, à la tête du coup d'Etat et qui était jusque-là chef de la junte, est le vice-président de la Transition depuis le 25 septembre 2020.

Les ministères de la Défense, de la Sécurité, l'Administration territoriale et la Réconciliation nationale sont dirigés par des officiers supérieurs de l'armée.

Le colonel Modibo Koné, est à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile alors que le colonel Abdoulaye Maïga, dirige celui de l'Administration territoriale.

Une Administration en uniforme

A la suite d'un redécoupage administratif, le nombre de régions est passé de 15 à 20. Treize militaires proches du colonel Goïta, le vice-président et homme fort de l'ex junte, et sept civils ont été nommés gouverneurs de ces régions. Dans les services déconcentrés et décentralisés, les militaires font une entrée en force.