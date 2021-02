'Consommer de l'alcool au quotidien peut être le signe d'une maladie'

Auparavant, au-delà de 3 verres standards d' alcool par jour (comme ceux servis dans les bars et les restaurants) pour les hommes (21 verres par semaine) et 2 verres pour les femmes (14 verres par semaine), on parlait d'alcoolisme chronique.

La consommation d'alcool est un facteur étiologique dans plus de 200 maladies et traumatismes.

Elle est associée au risque d'apparition de problèmes de santé tels que les troubles mentaux et comportementaux, des maladies non transmissibles majeures telles que la cirrhose du foie, certains cancers et des maladies cardiovasculaires, ainsi qu'à des traumatismes résultant d'actes de violence et d'accidents de la circulation.