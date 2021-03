En Colombie, des sages-femmes défient les groupes armés.

Mme Hurtado vit dans un quartier relativement sûr de la ville portuaire, principalement afro-colombienne, sur la côte ouest. La localité est marquée par la pauvreté et de nombreux conflits. Mais son travail de sage-femme l'amène souvent dans des quartiers dangereux et troublés.

L'intervention a permis à la ville de retrouver une stabilité mais de courte durée. Buenaventura fait aujourd'hui face à une nouvelle vague de violence et des sages-femmes comme Hurtado narguent les membres des groupes armés pour pouvoir aider les femmes à accoucher dans les zones minées par les conflits.

Sage-femme et héroïne des cœurs

"Pourquoi êtes-vous ici ? Qui vous a envoyée ? Dans quelle maison étiez-vous ?", l'interrogeaient-ils. "Je leur disais que j'étais là pour aider une femme enceinte et je leur disais dans quelle maison je devais aller. Ensuite, ils allaient vérifier. S'il n'y avait pas eu de femme enceinte, j'aurais eu des ennuis."

Soutien mutuel

Les sages-femmes traditionnelles afro-colombiennes existent depuis des siècles sur la côte Pacifique de la Colombie. En 2017, le gouvernement colombien a inscrit cette pratique au patrimoine national afin de reconnaître et préserver le savoir ancestral des femmes.

A Buenaventura seulement, il existe au moins 40 sages-femmes traditionnelles afro-colombiennes. En 1988, elles se sont regroupées ensemble pour former Asoparupa, l'association des sages-femmes du Pacifique, dirigée par Rosmilda Quiñones.

L'association regroupe plus de 250 sages-femmes dans toute la région colombienne qui assistent entre 4 500 et 5 000 naissances par an.