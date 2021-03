Cryptomonnaie : pourquoi le Nigéria est un leader mondial des bitcoins?

Le commerce des cryptomonnaies est plus important au Nigeria que presque partout ailleurs dans le monde, ce qui reflète une perte de confiance dans les formes d'investissement plus traditionnelles, comme le rapporte Ijeoma Ndukwe.

En 2016, des publicités en ligne sur le bitcoin ont attiré son attention et c'est par apres qu'il a commencé son aventure en cryptomonnaie.

"Je regardais des vidéos sur YouTube pendant plusieurs heures chaque jour et je lisais des articles y relatifs. Je n'avais pas beaucoup d'argent donc j'ai commencé avec 100 à 200$."

"Aucun Nigérian n'investit en cryptomonnaie et veut regarder en arrière. C'est une grande opportunité".

Une enquête en ligne réalisée en 2020 par la plateforme de données Statista a révélé que 32 % des Nigérians qui ont participé à l'enquête utilisaient la cryptomonnaie, le taux le plus élevé de tous les pays du monde.

Selon les estimations, parmi les 10 premiers pays ayant un volume élevé des échanges, le Nigeria s'est classé troisième après les États-Unis et la Russie en 2020, générant plus de 400 millions de dollars de transactions.

La Banque centrale du Nigeria a dévalué la monnaie locale, le naira, de 24% l'année dernière. On craint une nouvelle baisse de valeur pouvant atteindre 10 % cette année.

Pendant ce temps, les prix continuent d'augmenter, l'inflation alimentaire atteignant son point le plus élevé depuis juillet 2008...

Bien que ses revenus en naira aient augmenté, il était moins bien loti en dollars américains à cause de la dévaluation.

"J'avais gagné du naira mais perdu des dollars américains. C'est alors que j'ai réalisé que nous faisions marche arrière. C'est alors que j'ai commencé à me pencher sur Bitcoin".

"dans certaines situations, j'ai gagné 50 fois de plus que j'ai investi. Sur Bitcoin, l'investissement a été multiplié par 10 au cours de l'année dernière", dit-il.

'Une meilleure expérience bancaire'

Sa femme Onyeka a commencé à investir lorsqu'elle a dû faire face à des commissions élevées pour transférer des fonds entre ses comptes nigérians et britanniques.

Malgré son attrait, les économistes du monde entier avertissent que les bitcoins, et les autres cryptomonnaie, sont des investissements à haut risque.

Une dévaluation de la monnaie, le naira, et un manque de dollars américains ont conduit certains à chercher d'autres moyens de détenir de l'argent

On peut légitimement craindre que l'envolée de la valeur de Bitcoin soit un pari spéculatif qui en laissera un jour beaucoup en ruine.

Il affirme que "les gouvernements et les banques centrales n'ont pas décidé s'ils peuvent ou doivent le réglementer".

L'interdiction de la cryptoconnaissance

Dans une déclaration publiée le 7 février, elle a cité la nécessité de protéger le grand public et de préserver le pays des menaces potentielles posées par des "entités inconnues et non réglementées" qui sont "bien adaptées pour mener de nombreuses activités illégales".