L'échec scolaire de votre enfant peut cacher un trouble dys

il y a 5 minutes

De quoi s'agit-il?

Les troubles dys ne sont pas considérés comme une maladie. Il s'agit en fait d'un ensemble de troubles de l'acquisition du langage écrit et/ou oral. Ils peuvent être associés ou pas à des pathologies. Ils sont généralement détectés chez l'enfant au début de sa scolarité entre la première et la troisième année du cycle primaire.

Les formes les plus courantes sont la dyslexie qui désigne les difficultés à lire et la dysorthographie qui concerne l'aptitude à orthographier les mots.

Il existe aussi la dysphasie (trouble du langage), la dysgraphie (difficulté à écrire), la dyscalculie (difficulté à faire des activités numériques), etc.

Méconnus voir ignorés , ils causent un retard dans la scolarité et même dans la vie professionnelle plus tard.

Bien qu'ayant une intelligence normale et une scolarité suivie, un enfant dyslexique par exemple aura du mal à identifier les syllabes et à les reproduire.

Selon Jacob Soh, il existe plusieurs signes qui peuvent alerter les parents: les difficultés à apprendre de nouveaux mots ou à construire une phrase, la confusion ou assimilation des sons auditifs proches, l'incapacité à apprendre et à faire des rimes, une faible mémoire immédiate, une mauvaise écriture, une lecture saccadée, l'omission ou l'invention des mots lors de la lecture etc.

Quelles en sont les causes?

Elles sont nombreuses et diffèrent d'un trouble à l'autre. Dans certains cas, les déficits visuels, cognitifs et une prédisposition congénitale sont évoqués comme causes.