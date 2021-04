Afrofuturisme : comment la mode africaine a conquis le cinéma

Une nouvelle exposition explore le travail extraordinaire de la créatrice oscarisée Ruth E Carter. Elle se confie à Nadia Neophytou sur Coming 2 America, Black Panther et L'Afrofuturisme.

Il est difficile de surestimer la réussite de Ruth E Carter dans la conception de costumes sur Black Panther, même maintenant, trois ans après la sortie du film. Elle a, après tout, remporté un Oscar pour cela. Non seulement une énorme franchise de films comme Marvel a finalement mis un super-héros noir de premier plan à l'écran, mais il était également habillé de façon royale.

Comme l'ont noté de nombreux experts, le film a marqué un moment déterminant pour l'Amérique noire. Mais ce fut un moment qui s'est également répercuté dans le monde entier, notamment sur le continent africain lui-même, où les parures de cou ont été instantanément remarquées. C'était un moment de fierté qui avait été refusé pendant si longtemps aux Africains représentés à l'écran dans les productions hollywoodiennes.

Dix de ces costumes de Black Panther - plus certains de Coming 2 America - sont inclus dans une exposition consacrée à la carrière de Carter au Scad Fash Museum of Fashion + Film d'Atlanta. L'exposition, intitulée Afrofuturism in Costume Design, se déroule jusqu'à la mi-septembre et raconte l'histoire de l'ascension de 60 ans en tant que l'un des deux seuls créateurs de costumes de l'histoire - et la première femme noire - à avoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. C'est aussi l'histoire de la façon dont Carter a joué un rôle révolutionnaire dans la façon dont la mode africaine est vue.

"Ca me fait toujours plaisir de parler de Black Panther", a déclaré Carter à BBC Culture, lors d'un appel vidéo d'Atlanta.

Crédit photo, Scad Fash Museum of Fashion Légende image, La vision utopique de Carter sera élargie dans la suite de Black Panther

"C'est incroyable à quel point c'est important, même pour moi, d'être une femme Afro-américaine, de me connecter à quelque chose de réel d'Afrique et de le mettre dans un film et de montrer au monde: 'Cela fait partie de la culture sud-africaine' ou 'Ceci vient de le peuple du Lesotho. Cela rend l'oeuvre tellement plus significative ; ça lui donne tellement plus de profondeur. "

À travers Black Panther - qui est devenu le 12e film le plus rentable de tous les temps et a vu les fans assister à des projections en tenue traditionnelle africaine pour célébrer sa sortie - Carter a imprégné des costumes fantastiques d'une signification très réelle, éclairée par ses recherches sur diverses parties de la culture africaine.

En collaboration avec Hannah Beachler, la créatrice de production oscarisée, Carter a emprunté aux peuples autochtones du continent, comme les Touareg du Sahara et les Himba de Namibie, et a également construit une palette à partir des couleurs du drapeau panafricain, en utilisant le noir, le rouge et du vert sur les costumes de la distribution principale.

Crédit photo, (Crédit : Amazon Studios). Légende image, Le récent film Coming 2 America présente le travail de designers africains innovants

Au moment où elle a travaillé sur Black Panther, Carter avait déjà des dizaines de films à son actif et a été nominée aux Oscars pour Amistad et Malcolm X, et nominée aux Emmy pour Roots en 2016. Comme le montre l'exposition, le parcours de Carter en tant que créatrice de costumes a été cimentée par sa capacité à apporter différentes facettes d'expériences noires sur le grand écran.

Le thème sous-jacent de l'exposition - et dans une large mesure, sa carrière est, dit-elle : "Comment montrer que les esclaves avaient une idée de leur propre Afrofuture ? Comment ont-ils visualisé leur Afrofuture ? Comment l'avez-vous montré avec Amistad ? Avec Selma ? Comment montrez-vous que la culture vit et respire quelle que soit votre situation, que nous sommes toujours ambitieux ?"

Black Panther a permis à Carter de «relier tout ce que j'ai fait sur l'esclavage et sur la façon dont les Africains sont arrivés dans ce pays, et ce qui est arrivé à leur culture», dit-elle.

Les cinéastes africains, des premières œuvres d'Ousmane Sembène du Sénégal aux vedettes des titres populaires nigérians de Nollywood, utilisent depuis longtemps le cinéma et la télévision pour raconter leurs histoires et pour refléter les styles et les sensibilités particuliers de leur culture.

De nombreux classiques restent influents aujourd'hui, de la même manière que l'affiche de la tournée On The Run II de Jay Z et Beyoncé a été inspirée par le film Touki Bouki de Djibril Diop Mambéty en 1973, ou Vogue écrit sur la sophistication durable, bien que tragique, du film de Sembéne de 1966 La Noire de. Netflix diffuse également plus de contenu produit en Afrique ces jours-ci, nourrissant un appétit pour les films et les émissions de télévision locales qui vont plus loin que les stéréotypes hollywoodiens généralement.

Décoloniser le regard

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le travail de la designer Palesa Mokubung fait partie des costumes vus dans Coming 2 America (Getty Images).

L'Afrique n'a pas besoin d'Hollywood, mais grâce au travail de costumiers comme Carter - ainsi qu'à l'essor des réseaux sociaux, en particulier d'Instagram - nous avons commencé à profiter d'une expérience beaucoup plus riche de la mode du continent sur des écrans au-delà de ses frontières.

Alors qu'Hollywood a rattrapé son retard en décolonisant le regard qui a pendant si longtemps éclairé ses productions - soutenu par un héritage de cinéastes occidentaux dépeignant les Africains comme exotiques et sauvages, dans des contes vieux de plusieurs décennies comme Out of Africa et The African Queen - la représentation de sa mode a progressé. Moins d'imprimés animaliers et d'articles de «curiosité», des réflexions plus précises d'individus ayant de l'action.

Ce n'était pas la première fois qu'un créateur de costumes pour une grande production de studio s'appuyait sur de véritables influences africaines pour dépeindre un pays africain fictif. En 1989, dans le premier Coming to America, Deborah Nadoolman Landis s'est tourné vers le défunt empereur d'Éthiopie, Haile Selassie, pour les tenues du roi Jaffe Joffer (James Earl Jones) et au Sénégal pour le caftan que portait la reine Aoleon (Madge Sinclair) à Zamunda.

Nadoolman, qui a remporté un Oscar pour les costumes, était un passionné des arts et des textiles africains, bien avant l'écriture du scénario Coming to America.

Légende vidéo, Chadwick Boseman: Cinq choses à savoir sur la star de Black Panther

Alors que le scénario lui-même peut encore avoir du chemin à parcourir dans sa dépendance à de vieux tropes, Carter, en tant que créatrice de costumes, a élevé Coming 2 America en faisant appel à de vrais designers travaillant en Afrique pour aider à créer les 800 costumes du film. En développant ce qu'elle a commencé à faire sur Black Panther, elle a aidé à exposer les créateurs de mode locaux à un public plus large et a également présenté leurs triomphes individuels.

Dans le gilet tricoté à motifs que porte le prince Akeem d'Eddie Murphy on retrouve les modèles du designer sud-africain Laduma Ngxokolo. Dans les robes que portent les filles du prince Akeem se trouve l'empire de la mode que Palesa Mokubung - le premier créateur africain à collaborer avec H&M, en 2019 - a construit.

«Leurs collections signifient bien plus pour eux que la mode», déclare Carter. "Leurs collections représentent leur enfance et leur fierté d'être sud-africain." En effet, les créations de Ngxokolo sont issues d'une volonté de mettre à jour les vêtements pour la cérémonie d'initiation de son éducation Xhosa. La créatrice ghanéenne Mimi Plange s'inspire également de la peinture et de la scarification Nuba dans son travail, comme la robe patineuse en cuir peinte à la main que Kiki Layne porte dans Coming 2 America. Les détails contribuent à donner aux cinéphiles une vision plus large de l'Afrique, et non figée dans le temps.

Légende vidéo, Made In Africa

Black Panther et Coming 2 America ont adapté leur mode aux spécifications de science-fiction et de comédie, mais cette attention aux détails est également vue au-delà du grand écran. Sur un feuilleton télévisé entièrement américain comme Dynasty, le très puissant Jeff Colby de Sam Adegoke embrasse l'héritage nigérian de l'acteur dans les chemises et les costumes pimpants qu'il enfile. Les créations de la marque sénégalaise Tongoro ont également été présentées de manière transparente dans Dynasty, ainsi que dans Queen Sugar et Insecure.

Tout cela contribue à une «normalisation» de l'Afrique, comme le constate Mobolaji Dawodu. L'éditeur de mode GQ, élevé à Lagos et basé à Brooklyn, qui compte beaucoup sur les tailleurs africains locaux dans son travail, était créateur de costumes sur Disney's Queen of Katwe, en 2016, Andrew Dosunmu's Restless City (2011) et Mother of George (2013).

Bien qu'ils n'aient peut-être pas eu autant de succès commercial que Black Panther, ces films ont tout de même fait beaucoup de bruit pour la mode africaine à l'écran.

«Il y a eu des générations d'images de l'Afrique qui n'étaient pas positives», dit Dawodu.

"D'une certaine manière, la culture américaine et la culture occidentale sont imprégnées de l'idée de présenter l'Afrique comme inférieure".

Crédit photo, Disney Légende image, Beyoncé, que l'on voit ici dans la vidéo de Spirit, fait partie des artistes qui ont été inspirés par la mode africaine

Il attribue à Black Panther la prise de conscience du monde à propos de l'Afrique, mais dit que la musique a joué un rôle encore plus important. Et c'est une autre Carter qui a joué un rôle déterminant - Beyoncé Knowles Carter. À travers Black is King et son guide Black Parade des entreprises appartenant à des Noirs, la star primée aux Grammy Awards a présenté de nombreux labels africains.

Les Ivoiriens Lafalaise Dion et Loza Maléombho et le Sénégalais Tongoro Studio de Sarah Diouf et Adama Paris font partie des créateurs éminents qui ont été mis en valeur par sa styliste de longue date, Zerina Akers.

Pour sa vidéo Spirit, Beyoncé portait une tenue monochromatique avec un costume noir et blanc avec un durag, un masque et des boucles d'oreilles de Tongoro, une marque qu'elle arborait également au Global Citizen Concert en Afrique du Sud en 2018. Lors de cet événement, le La chanteuse a également montré une "robe de métamorphose" du duo sud-africain Quiteria et George ainsi qu'un ancien body perlé égyptien d'Enhle Mbali Maphumulo.

Mais même avant les différentes vitrines africaines de Beyoncé, sa sœur Solange a célébré les sapeurs du Cap - une sous-culture congolaise qui a son propre chapitre établi en Afrique du Sud - dans la vidéo de 2012 pour Losing You.

Légende vidéo, Une styliste congolaise utilise la technologie pour faire son show

Et avant que le label du créateur camerounais Claude Kameni Lavie by CK n'apparaisse dans Coming 2 America, sous la forme de la robe de mariée de Mirembe, la ligne d'inspiration textile ouest-africaine était portée par des stars comme Tracee Ellis Ross (lors des American Music Awards 2018) et Viola Davis (sur une couverture de Vanity Fair).

Alors que Carter commence à travailler sur la suite de Black Panther et que le Victoria & Albert Museum de Londres commence à organiser une exposition de mode africaine 2022, il y en aura d'autres à venir.

«Le premier Black Panther a été une expérience que nous ne répétons plus jamais», déclare Carter.