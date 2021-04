Une recette de bien-être des Bhoutans vieille de 350 ans

La femme aux seins nus se tenait sur une jambe dans un champ de fleurs. Elle portait une couronne d'or et un collier de rubis et d'émeraudes ; dans sa main droite, elle tenait une seule baguette fumante.

"C'est Dugpoema, la déesse bouddhiste de l'offrande d'encens", dit Nado en montrant la sérigraphie de la divinité sur le mur de son bureau dans la capitale bhoutanaise de Thimphu. "On dit que le Seigneur Bouddha a d'abord créé l'encens, puis que des disciples tels que Dugpoema l'ont diffusé dans le monde entier. À bien des égards, je me sens moi-même comme un disciple. Je fais le même travail."

Nado - son seul nom, car les Bhoutanais n'utilisent pas traditionnellement de noms de famille - a ensuite proposé de me faire visiter son atelier de fabrication d'encens, Nado Poizokhang. Le plus ancien et le plus grand du pays, il produit des bâtonnets et des poudres qui sont recherchés dans les maisons et les monastères du royaume himalayen. Même le roi demande personnellement l'encens de Nado Poizokhang pour le brûler dans les murs du palais royal.

"Je crois que l'une des raisons pour lesquelles mon encens est si bien considéré et ses effets si puissants est l'incroyable pureté de ses ingrédients", a déclaré Nado, avant d'ouvrir la porte d'une réserve empilée d'épices séchées, de plantes et d'arbres à feuilles persistantes. "Tout est 100 % biologique : des grandes branches de genévrier - l'ingrédient de base de tous les encens bhoutanais - aux plus délicates fleurs de jatamansi qui donnent l'huile essentielle richement parfumée de nard. D'autres fabricants d'encens utilisent des produits chimiques et des matériaux de qualité inférieure pour réduire les coûts, mais cela ne fait qu'affaiblir les propriétés curatives de l'encens et peut vous donner un mal de tête ou une sensation d'agitation au moment de la combustion. Ici, l'accent est mis sur la qualité".

De nombreuses plantes et feuilles médicinales que Nado utilise sont récoltées par des éleveurs de yacks nomades en haute altitude, afin de s'assurer qu'elles sont exemptes de toxines et de contaminants. "Ils mènent une vie difficile, mais la récolte leur procure un revenu supplémentaire", a-t-il déclaré. "Cette bonne action met en mouvement des ondulations de bon karma avant qu'un seul bâton ne soit fabriqué ou brûlé".

Le moment de la récolte est essentiel. Nado explique que la période optimale est le mois qui suit Thrue-Bab, le jour de pluie béni, qui marque la fin de la mousson. "Pendant cette période, le soleil réchauffe les feuilles et les pétales après qu'ils aient été nourris par des mois de pluie ; cela m'aide à produire un parfum merveilleux et riche. Et ce parfum est vital pour que les bâtonnets et la poudre d'encens puissent exercer leur magie séculaire."

L'offrande de parfum et de fumée a une longue histoire et une profonde signification culturelle au Bhoutan, où elle est traditionnellement brûlée deux fois par jour. "Dans d'autres pays, l'encens peut être utilisé uniquement pour les cérémonies, mais au Bhoutan, c'est aussi la façon dont nous commençons et terminons chaque journée", a déclaré Nado. "C'est un rituel presque obligatoire".

Aujourd'hui encore, l'encens est utilisé comme il l'a été pendant des siècles, sous deux formes : en poudre ou en bâtonnets. La version en poudre est la plus fumante des deux et est brûlée sur des braises chaudes dans les maisons, les monastères et les temples. Il est utilisé à la fois comme offrande aux dieux et comme fumigène pour purifier les pièces sacrées et les objets sacrés, apaiser les esprits malveillants et éradiquer l'énergie négative. Les bâtonnets d'encens sont également utilisés pour faire des offrandes, mais ils sont aussi brûlés pour leurs propriétés thérapeutiques.

"Le doux dégagement de fumée parfumée nourrit l'esprit et stimule les sens", explique Nado. "Cela apporte du plaisir et, à son tour, la tranquillité mentale. Ma propre recette d'encens peut faire tout cela, mais aussi libérer l'énergie bloquée et guérir de nombreux types de maladies, également."

La formule entièrement naturelle de Nado pour la santé et le bonheur reste un secret bien gardé, connu seulement de lui et de sa fille, Lamdon. Il explique qu'elle est basée sur une recette très connue du monastère bouddhiste tibétain Mindrolling en Inde, vieille de plus de 350 ans.

"Je l'ai toutefois adaptée, car les quantités de safran utilisées à l'origine étaient si importantes qu'elles rendraient aujourd'hui l'encens extrêmement cher et hors de portée des gens ordinaires", a-t-il déclaré. "Je l'ai également mélangé à une autre recette de l'école bouddhiste Drukpa Kagyu afin de renforcer le parfum et de maximiser ses pouvoirs de guérison. J'utilise une trentaine d'ingrédients dans mon encens ordinaire, et 108 dans la version réservée aux cérémonies religieuses importantes. Le nombre 108 est de bon augure pour les bouddhistes et cette version spéciale ne peut être réalisée qu'un jour saint, selon les cartes astrologiques bouddhistes."

Pour fabriquer l'encens, les différents ingrédients (écorce, épices, copeaux de bois, fleurs et feuilles) sont réduits en poudre dans la salle de broyage de l'atelier. Si les membres de l'équipe qui participent à cette étape savent à peu près ce qui entre dans la fabrication de l'encens, ils ne connaissent pas les proportions exactes, explique Nado. "Et ils ne savent certainement pas ce qui se trouve dans la tasse que je mets à la fin".

Ce qu'il révèle, c'est que la poudre destinée à la combustion directe est mélangée à des herbes médicinales supplémentaires pour garantir plus de fumée avant d'être envoyée au conditionnement ; tandis que la poudre pour les bâtonnets est mélangée à de l'eau, du miel et un colorant violet naturel pour former une pâte que l'on laisse fermenter doucement dans une grande cuve pendant une semaine maximum.

"Je le vois comme un coffre à trésor", dit Nado, en soulevant lentement le couvercle pour me permettre de jeter un coup d'œil à l'intérieur et d'inhaler l'arôme de levure et de fleurs. "Beaucoup de gens aimeraient mettre la main sur les richesses qu'il contient."

Pendant que la pâte fermente, Nado et son équipe la surveillent de près, car il est facile pour un lot de se gâter. "C'est pourquoi tant de choses que nous faisons ici sont faites à la main. C'est de l'artisanat, pas de la production de masse."

Nado m'a ensuite conduit dans la salle d'extrusion pour voir l'étape suivante du processus de fabrication des bâtons. Là, Gyenzang, l'une des 12 ouvrières de l'équipe de Nado, introduisait des poignées de pâte fermentée dans la trémie d'une machine qui transformait la pâte argileuse en bobines d'encens doux en quelques secondes.

"Faire de l'encens est un processus qui doit venir du cœur", dit-elle, en attrapant sur un plateau les bobines de couleur prune qui s'échappent des buses de l'extrudeuse. "C'est un travail que nous aimons tous profondément. Aucun d'entre nous n'a reçu une bonne éducation ; sans Nado, nous aurions eu du mal à trouver du travail", ajoute-t-elle, avant de passer le plateau à son collègue, Yeshey, pour qu'il le redresse.

"Ce travail nous donne du pouvoir", dit Yeshey, en déroulant l'encens à plat sur le bord d'un bloc de bois. "Nous pouvons gagner de l'argent et nous sentir indépendantes de nos maris et de nos familles. Le travail nous a donné à toutes une plus grande estime de soi. Nous ressentons les bienfaits de la gentillesse de Nado et sommes heureuses de savoir que toutes les bonnes actions et la positivité impliquées dans le processus de fabrication de l'encens seront transmises au produit fini et aux personnes qui le brûlent."

Une fois le lissage terminé, les bâtonnets d'encens sont envoyés pour être séchés à l'air libre dans le grenier, puis taillés à la taille voulue et attachés en fagots prêts à être commercialisés. "Nous fabriquons environ 20 000 baguettes et 350 kg de poudre par mois", précise Nado. "Nous exportons maintenant vers des pays aussi lointains que la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais s'il s'agit d'une activité qui me permet de gagner ma vie, l'argent ne prime en rien sur l'importance spirituelle de ce que je fais. La fabrication d'encens fait partie de ma dévotion bouddhiste depuis plus de 50 ans. C'est ma vocation. Et cela me procure une grande satisfaction personnelle car je vois de mes propres yeux comment les gens bénéficient de l'encens. Venez avec moi, je vais vous montrer."

Nado et moi avons descendu la colline boisée en direction du centre de Thimphu, et en chemin, il m'a raconté comment il avait découvert son but dans la vie. "J'ai rejoint les rangs des moines à 15 ans et j'y suis resté pendant 10 ans", dit-il. "J'excellais en calligraphie et lorsque le troisième roi du Bhoutan a demandé que le canon bouddhiste soit écrit en caractères dorés, j'ai été recruté pour cette tâche. Après avoir terminé, j'ai voulu trouver quelque chose d'aussi gratifiant qui mêle la créativité et le sacré, et cela m'a conduit sur la voie de la fabrication d'encens."

Dans le centre-ville de Thimphu, nous sommes entrés dans le vaste marché des fermiers du Centenaire ; son rez-de-chaussée était consacré aux fruits et légumes, le niveau supérieur était rempli de produits à base d'encens qui promettaient de soulager les douleurs abdominales, de favoriser la relaxation et d'aider à réaliser des exorcismes.

À l'un des stands, nous avons discuté avec une femme nommée Choden, qui brûlait souvent de l'encens de Nado dans le sanctuaire du temple près de chez elle et qui achetait une nouvelle provision de baguettes parfumées.

"Tout comme je me brosse les dents, je brûle aussi trois bâtons d'encens le matin et trois le soir", dit-elle. "Je me sentirais incomplète si je ne le faisais pas. C'est un rituel qui m'a été transmis par mes ancêtres, et je l'ai transmis à mes enfants. Brûler de l'encens est aussi important que la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. C'est une pratique qui nous unit tous - riches et pauvres".

Nous avons continué vers un monastère que Nado approvisionne en encens. Là, dans une salle de prière éclairée par le soleil, un moine balançait doucement un encensoir, la fumée aromatique s'échappant de son couvercle perforé pour imprégner l'air et s'infiltrer dans les plis de ses vêtements. "Lorsque j'accomplis la puja (une cérémonie de purification à l'aide d'une poudre brûlante), cela élimine toute énergie négative de la pièce et je me sens propre spirituellement, physiquement et mentalement", dit-il. "L'encens m'aide à concentrer mon esprit pour la prière et à me développer en tant qu'être humain. Il m'aide à devenir la meilleure version possible de moi-même".

Au bout du couloir, dans une salle d'étude, un groupe de moines est assis les jambes croisées, le crâne rasé enfoui profondément dans leurs livres de prières, chacun ayant une baguette fumante à ses côtés.

"Je crois qu'un seul bâton renferme un pouvoir énorme", dit l'un des moines, nommé Wangchuk. Nado acquiesce.

"L'encens peut écarter les mauvais présages et les obstacles sur le chemin de la vie", poursuit Wangchuk. "Il permet aux gens d'être plus gentils les uns envers les autres. L'encens est une clé qui peut ouvrir la porte du bonheur."

