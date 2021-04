Afrique Avenir : Régénérer des batteries au plomb-acide, le coup de pouce de Marly Diallo à l’environnement

La société fondée par des femmes fournit des services énergétiques essentiellement la régénération de batteries et de gestion du stockage à toute organisation utilisant des batteries au plomb-acide.

La batterie au plomb-acide règne en maître en Afrique. On la retrouve principalement dans des véhicules, des groupes électrogènes et elles sont également utilisés dans le cadre domestique pour l'éclairage et l'alimentation des appareils électriques notamment dans les pays sous-développés.