Séduction : pourquoi les personnes "excentriques" sont attirantes

il y a une heure

Crédit photo, Alamy Légende image, La pose déformée décrite par Ingres dans La Grande Odalisque pourrait être une tentative d'exagérer la forme attrayante de son modèle.

Allongée sur sa chaise longue, un éventail en plumes de paon à la main, le modèle jette un regard par-dessus son épaule vers l'artiste. Nous sommes au début du XIXe siècle, et Jean Auguste Dominique Ingres peint La Grande Odalisque, un tableau représentant une femme de chambre turque nue.

Le peintre a su capter son charme, mais quelque chose ne va pas. Lorsqu'il est exposé au public, le tableau est vivement critiqué : le dos est étrangement long et le corps pointe dans trop de directions différentes.

Une analyse effectuée en 2004 par des médecins français, dont un spécialiste des douleurs vertébrales, suggère que non seulement il lui serait impossible de contorsionner son corps de cette manière, mais qu'il lui aurait fallu cinq vertèbres lombaires supplémentaires pour que son dos soit aussi long.

Le style d'art romantique de cette période est rempli de femmes nues, dos à l'observateur, avec des tailles minuscules et des hanches larges.

Une silhouette en "sablier" était considérée comme le summum de la beauté. La question de savoir si Ingres avait l'intention de déformer ses proportions à ce point est débattue - bien qu'aucun modèle n'aurait jamais pu poser de la sorte.

Peut-être qu'Ingres exagérait son dos fin, sa taille étroite et ses hanches larges pour ajouter un peu plus de sex-appeal et en a fait un peu trop.

Crédit photo, Cecilie_Arcurs Légende image, Une femme doit s'habiller de manière conservatrice pour paraître honnête et compétente dans un contexte professionnel, selon la psychologue Miriam Liss

Des différences subtiles dans notre apparence peuvent faire une grande différence. De légers changements vestimentaires font paraître les femmes plus dignes de confiance, plus compétentes ou plus attirantes.

Comme l'ont constaté la psychologue Miriam Liss de l'université de Mary Washington à Fredericksburg, en Virginie, et ses coauteurs, pour paraître honnête et compétente dans un contexte professionnel, voire éligible en tant que femme politique, une femme doit s'habiller de manière conservatrice et non sexy.

Mais pourquoi certaines caractéristiques, comme une silhouette en sablier, semblent-elles universellement préférées ? Ces traits véhiculent-ils quelque chose sur notre qualité reproductive ? Si c'est le cas, comment se fait-il qu'il y ait une telle diversité dans l'apparence humaine ?

Selon certains biologistes de l'évolution, la silhouette en sablier est attrayante pour les hommes car elle est liée à la qualité reproductive de la femme.

Ils ont suggéré que les femmes ayant un taux d'œstrogènes plus élevé, et qui étaient donc plus fertiles, avaient des hanches larges et une taille étroite. Si leur fertilité plus élevée pouvait être transmise dans leurs gènes, peut-être qu'une silhouette en sablier était un bon indicateur du succès reproductif.

Crédit photo, Per-Anders Pettersson Légende image, Un style d'habillement singulier peut aussi contribuer à rendre des personnes attirantes

"Nous pensions à un moment donné que plusieurs [des caractéristiques attrayantes des femmes, comme une silhouette en sablier, un visage féminin et une belle peau] étaient liées aux hormones sexuelles, mais nous nous rendons compte aujourd'hui que nous avons moins de preuves que cela soit le cas", explique Jeanne Bovet, biologiste de l'évolution à l'université Northumbria au Royaume-Uni.

Bovet s'est inspirée des œuvres d'art de l'histoire pour étudier le corps féminin idéalisé.

Elle a constaté que le rapport taille-hanches des femmes était en grande partie fixé autour de 0,75 (ce qui signifie que la taille est 75 % plus large que les hanches) de 500 avant J.-C. au 15e siècle.

À partir du 15e siècle, la représentation des femmes dans l'art a changé, la taille devenant plus étroite jusqu'à atteindre environ deux tiers de la largeur des hanches à l'époque où Ingres peignait.

Au XXe siècle, il semble que les goûts se soient inversés, bien que Bovet ait utilisé des mannequins Playboy et des lauréates de concours de beauté "Miss" pour compléter son ensemble de données, ce qui ne constitue pas une comparaison exacte.

Crédit photo, Delmaine Donson Légende image, l'importance accordée aux critères de beauté varie d'une personne à une autre

Ainsi, la silhouette en sablier est attrayante pour les hommes, mais il semblerait qu'elle ne soit pas liée à quoi que ce soit de génétiquement héritable qui serait bénéfique, comme démontrer que les femmes ont des niveaux d'hormones utiles pour l'évolution.

Selon M. Bovet, cette préférence est apparue simplement parce que des hanches plus larges et une taille étroite indiquent qu'une femme est en âge de procréer, mais pas vieille, et qu'elle a accouché un moins grand nombre de fois.

"Une chose qui semble vraiment se confirmer est que les traits qui sont attrayants chez les femmes sont souvent des indices de l'âge et aussi de la parité [le nombre de fois qu'elle a donné naissance]", explique Bovet. "Ils sont vraiment étroitement liés à l'attractivité".

Si ces qualités attrayantes ne sont pas toujours liées aux gènes des femmes, alors les pressions sexuellement sélectives pourraient ne pas s'appliquer, ce qui signifie qu'il n'y aurait aucune raison pour que la silhouette en sablier devienne le type de corps le plus courant. Serait-ce la raison pour laquelle nous n'avons pas tous la même apparence ?

Barnaby Dixson, psychologue à l'université du Queensland à Brisbane, en Australie, et ses collègues ont demandé à des hommes et des femmes hétérosexuels d'évaluer des formes corporelles du sexe opposé générées par ordinateur pour voir si un corps "idéal" pouvait être créé par sélection.

Chaque corps différait légèrement dans 24 domaines, tels que la longueur des cuisses, la taille, la largeur des épaules, le rapport taille-hanche, la taille des seins, etc.

Les formes corporelles les mieux notées ont ensuite été appariées en couples de même sexe et croisées pour créer deux descendants qui contenaient chacun un mélange aléatoire des caractéristiques de leur mère ou de leur père.

Ce processus s'est poursuivi de génération en génération pour déterminer quelles caractéristiques étaient préférées ou rejetées.

Pour les hommes choisissant des femmes, la masse corporelle était la première priorité, les hommes choisissant des femmes plus petites.

Il a fallu beaucoup de temps, cependant, pour que des caractéristiques que nous considérons généralement comme importantes, comme la taille des seins, aient une quelconque importance.

De même, le rapport taille/hanche n'est devenu une préoccupation que plus tard.

Crédit photo, RAJESH JANTILAL

Les avatars féminins de la génération finale choisis par les hommes étaient encore très diversifiés - chaque homme de l'étude ayant montré une préférence légèrement différente. En revanche, les femmes choisissant des hommes semblaient être plus cohérentes. Elles préféraient une silhouette de "nageur" - grande, avec de larges épaules et une carrure athlétique.

Ainsi, bien que certaines tendances générales soient constantes pour la plupart des gens, l'importance de chacune d'entre elles varie d'une personne à l'autre, explique M. Dixson.

Lorsqu'il s'agit de qualités attrayantes qui sont sous notre contrôle, comme les choix de soins et les modes, des groupes stables d'anticonformistes peuvent exister au sein de populations de conformistes.

Imaginez une famille qui grandit dans une ville où deux équipes de football rivales jouent : L'équipe A et l'équipe B. Des deux côtés de la famille, il y a des supporters pour chacune d'elles.

Un enfant de la famille a le choix de l'équipe qu'il veut soutenir (ignorons pour une seconde l'option de ne soutenir aucune des deux équipes ou de détester complètement le football).

Il peut choisir de soutenir l'équipe la plus populaire, ce qui lui permet de se conformer et de déranger le moins de membres de la famille. Ou bien, ils peuvent choisir d'être anticonformistes.

Crédit photo, Uwe Krejci Légende image, l'anticonformisme peut présenter des avantages

"Les individus échantillonnent un certain nombre de modèles de la génération précédente, comptent le nombre de A et de B dans leur échantillon, puis adoptent soit A soit B en fonction de ces comptages et de leur degré de conformité ou d'anticonformisme", explique Kaleda Krebs Denton, doctorante en biologie à l'université de Stanford.

Si l'enfant a deux partisans de A et un partisan de B dans sa famille, et qu'il est conformiste, selon toute probabilité, il soutiendra A. S'il est anticonformiste, il pourrait soutenir B.

Imaginez maintenant que A et B représentent quelque chose qui pourrait donner un avantage en termes de survie - toute la population se conforme-t-elle ? Pas nécessairement.

Denton et ses collègues ont utilisé des modèles informatiques pour voir comment des facteurs de complication comme la migration et la sélection sexuelle affectent le rapport entre les conformistes et les anticonformistes.

Ils ont découvert que les gens pouvaient changer d'avis - se conformer quand quelque chose était raisonnablement populaire mais devenir anticonformiste si cela devenait trop populaire.

Crédit photo, Michal Bialozej Légende image, Lorsqu'elles sont confrontées à de nombreuses photos d'hommes portant la barbe, les femmes ont tendance à trouver les visages rasés plus attrayants.

Existe-t-il des situations dans lesquelles l'anticonformisme présente des avantages ? "Si l'on parle d'avantages biologiques, on s'attend à ce que l'anticonformisme soit avantageux lorsque la variante qui produit le plus grand avantage en termes de conformité est rare", explique M. Denton.

Peut-être que dans un nouvel environnement, ou un environnement qui a radicalement changé, seul un petit nombre d'individus aura la meilleure caractéristique.

"La sélection naturelle favorise la diversité", explique M. Dixson. "Au fond, elle requiert la capacité de s'ajuster et de s'adapter à de nouveaux environnements tels qu'ils se présentent à vous".

Prenez le guppy mâle coloré. Ses longues nageoires brillantes attirent les femelles, qui ont chacune leurs préférences en matière de couleurs et de motifs.

Il n'y a donc pas de guppy mâle "idéal". Cela signifie également que la moyenne n'est pas un avantage.

Il est préférable d'être un guppy unique et d'espérer être le bon pour quelqu'un. En zoologie, on appelle cela le polymorphisme. La nouveauté a un avantage reproductif pour ces petits poissons.

Lorsque la nouveauté est appréciée, il est beaucoup plus difficile d'être malhonnête.

Dans les scénarios où la nouveauté n'est pas favorisée sexuellement, où un trait spécifique est considéré comme idéal, les organismes ont la possibilité d'exploiter ce biais en faisant semblant.

Prenons l'exemple comique du crabe violoniste à pinces. Les crabes violonistes mâles ont une énorme pince de combat avec laquelle ils repoussent les mâles rivaux. Les femelles sont attirées par les mâles qui ont les plus grosses pinces, car ils ont la meilleure capacité de combat.

Si un crabe violoniste mâle perd sa pince lors d'un combat, il est capable d'en faire repousser une presque identique. Cette nouvelle pince est de la même longueur, mais elle est moins massive et constitue une arme moins efficace que l'originale.

Les crabes violonistes femelles ne choisissent leur compagnon que sur la base de la longueur, et non de la masse, de la pince du mâle, de sorte qu'elles ne peuvent pas vraiment déterminer quels sont les meilleurs combattants.

Si le crabe mâle perdait sa pince, il y aurait probablement de meilleurs combattants dans les environs, mais elle ne pourrait pas le savoir.

La longueur des pinces est la caractéristique clé qui compte pour une femelle crabe-violoniste, c'est un peu comme si les hommes ne recherchaient qu'un certain rapport taille-hanches ou que les femmes ne se concentraient que sur la taille.

Crédit photo, Michal Bialozej Légende image, Les noms de bébé peuvent être à la mode ou démodés d'une manière qui suggère que nous avons une forte tendance anticonformiste.

Certains mâles sournois manipulent alors l'attention des femelles pour dissimuler le fait qu'ils sont des perdants. Lorsque l'on se fie autant à un seul indice pour déterminer la qualité, il devient possible d'agir de manière malhonnête.

Lorsque la nouveauté est valorisée, il est beaucoup plus difficile d'être malhonnête, affirme Dixson.

Chez les hommes, des sourcils épais, une pilosité faciale et des mâchoires carrées sont un exemple de phénotype qui signale un taux de testostérone élevé.

Du point de vue de l'évolution, il est avantageux pour les femmes, comme dans le cas des crabes violonistes, de s'accoupler avec les hommes les plus forts et les plus capables.

La popularité récente de la barbe chez les hommes a été utilisée pour inventer l'expression "pic de barbe", qui suggère que la pilosité faciale pourrait être en voie de disparition.

Le même préjugé anti-conformiste serait-il à l'origine du pic de barbe ?

Une étude de 2014 montre qu'après avoir vu beaucoup de visages barbus, les femmes trouvent les hommes rasés de près plus attirants et vice versa.

"Vous obtenez donc ces effets de nouveauté - c'est comme si : 'On me montre quelque chose de différent et c'est attirant'", explique Dixson.

"Si nous considérons les avantages comme culturels, alors l'anticonformisme pourrait être avantageux dans des domaines tels que la musique, la littérature, la mode ou les arts visuels", explique Denton.

"Ici, il n'est pas nécessaire qu'une variante rare soit meilleure d'une manière ou d'une autre ; plutôt, l'unicité elle-même peut être intrinsèquement valorisée."

Cela a été observé dans le roulement des noms de bébé populaires.

Alors que nos ancêtres auraient pu choisir des noms communs pour leur universalité, les noms de bébé populaires modernes se démodent rapidement - comme si le fait qu'un nom soit populaire le rendait à nouveau impopulaire.

Lorsqu'il s'agit de nommer nos enfants, nous avons un parti pris anticonformiste.

Il est peut-être trop tôt pour dire que nous avons atteint le pic de la barbe, ou peut-être que, comme pour le rapport taille/hanche, la barbe a quelque chose d'attirant qui ne s'explique pas par la génétique.