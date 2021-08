Comment vous pouvez perdre les données digitales que vous avez enregistrées

Chris Baraniuk

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Comment adapteriez-vous vos efforts pour préserver les données numériques qui vous appartiennent - courriels, SMS, photos et documents - si vous saviez qu'elles seraient bientôt effacées par une série de tempêtes électriques dévastatrices ?

C'est la catastrophe future imaginée par Susan Donovan, une enseignante de lycée et écrivain de science-fiction basée à New York. Dans son histoire auto-publiée New York Hypogeographies, elle décrit un avenir dans lequel de grandes quantités de données sont effacées par des perturbations électriques en l'an 2250.

Dans les années qui suivent, des archéologues passent au peigne fin les appartements de la ville en ruine à la recherche d'artefacts du passé - le début des années 2000.

"Je me suis demandé ce que cela ferait aux gens de vivre un événement où toutes leurs données numériques internet disparaîtraient", explique-t-elle.

Dans son histoire, la perte catastrophique de données n'est pas la fin du monde. Mais elle est extrêmement perturbatrice. Et elle entraîne un changement dans la façon dont les gens préservent les données importantes. Les tempêtes entraînent une renaissance de l'imprimerie, écrit Donovan. Mais les gens se demandent aussi comment stocker les objets qui ne peuvent pas être imprimés - les jeux de réalité augmentée, par exemple.

Les données n'ont jamais été totalement à l'abri de l'anéantissement. Il suffit de penser à l'incendie de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie - sa destruction même est peut-être la seule raison pour laquelle vous en avez entendu parler. Les données numériques ne disparaissent pas dans de gigantesques déflagrations, mais plutôt par un simple clic ou par la dégradation silencieuse et insidieuse des supports de stockage au fil du temps.

Aujourd'hui, nous nous habituons à de telles suppressions. Les exemples ne manquent pas : les profils MySpace qui ont disparu en 2019. Ou les nombreux services Google qui ont fermé au fil des ans. Et puis il y a les entreprises de stockage de données en ligne qui ont proposé de garder les données des gens en sécurité pour eux. Ironiquement, elles ont parfois fini par les destiner à la suppression.

Dans d'autres cas, ces services continuent de fonctionner pendant de longues périodes. Mais les utilisateurs peuvent perdre leurs identifiants de connexion. Ou oublier, même, qu'ils avaient un compte au départ. Ils ne retrouveront probablement jamais les données qui y sont stockées, comme on retrouve une boîte à chaussures contenant de vieilles lettres dans le grenier.

L'intérêt de Mme Donovan pour l'éphémérité des données numériques découle de ses expériences personnelles. Elle a étudié les mathématiques à l'université et possède des copies de ses notes manuscrites. "Il y a un moment où j'ai commencé à prendre des notes numériques et je ne les retrouve plus", dit-elle en riant.

Crédit photo, Alamy

Elle avait aussi un journal en ligne qu'elle tenait à la fin des années 90. Il est complètement perdu maintenant. Et elle travaillait sur des projets créatifs qui ne survivent plus intacts en ligne. Quand elle les réalisait, elle avait l'impression de créer quelque chose de solide. Un film qui pouvait être rejoué à l'infini, par exemple. Mais aujourd'hui, sa compréhension de ce que sont les données numériques, et de leur durée de vie, a changé.

"C'était plutôt comme si j'avais produit une pièce de théâtre, que vous pouviez la regarder, et qu'ensuite vous n'aviez que vos souvenirs", dit-elle.

Grâce à la permanence des tablettes de pierre, des livres anciens et des messages gravés sur les murs des bâtiments par nos ancêtres, notre culture a tendance à supposer que le mot écrit est par définition durable. Nous citons des propos tenus il y a des siècles, souvent parce que quelqu'un les a écrits - et a conservé les copies en lieu sûr. Mais sous forme numérique, le mot écrit n'est guère plus qu'une projection de lumière sur un écran. Dès que la lumière s'éteint, elle peut ne plus revenir.

Cela dit, certaines données en ligne durent très longtemps. Il existe plusieurs exemples de sites web qui ont 30 ans ou plus. Et de temps en temps, les données restent en place même si nous ne le voulons pas. D'où l'émergence du "droit à l'oubli". Comme l'écrit Simon Pitt, rédacteur technique et responsable des produits web de la BBC, dans la publication technologique et scientifique OneZero, "la réalité est que les choses que vous voulez disparaîtront et que celles que vous ne voulez pas seront là pour toujours".

Jason Scott est l'un de ceux qui cherchent à rétablir cet équilibre. Il dirige Archive Team, un groupe qui se consacre à la préservation des données, notamment celles des sites web qui sont fermés.

Il a présidé à des dizaines d'initiatives visant à capturer et à stocker des informations à temps. Mais souvent, il n'est pas possible de tout sauvegarder. Lorsque MySpace a accidentellement supprimé environ 50 millions de chansons qui étaient détenues par le réseau social, un groupe universitaire anonyme a donné à Archive Team une collection de près d'un demi-million de titres qu'il avait précédemment sauvegardés.

"Il y avait des groupes pour qui MySpace était leur seule présence", dit Scott. "Toute cette bibliothèque culturelle a été anéantie".

MySpace s'est excusé de la perte de données à l'époque.

"Une fois que vous avez supprimé le matériel, il disparaît complètement", dit Scott, expliquant l'importance des efforts proactifs pour préserver les données. Il affirme également que la société a, dans une certaine mesure, fait preuve de somnambulisme dans cette situation : "Nous ne nous attendions pas à ce que le monde en ligne soit aussi important qu'il l'a été".

Il devrait être clair maintenant que les données numériques sont, au mieux, glissantes. Mais comment lutter contre cette habitude de disparaître ?

M. Scott pense que les entreprises devraient être tenues par la loi ou la réglementation de donner aux gens la possibilité de récupérer leurs données pendant une certaine période - disons cinq ans - après la fermeture d'un service en ligne. Pendant cette période, toute personne souhaitant récupérer ses informations pourrait les télécharger, ou au moins payer pour qu'une copie sur CD lui soit envoyée.

Crédit photo, Alamy

Un petit nombre d'entreprises ont donné le bon exemple, ajoute-t-il. Scott cite Glitch, un jeu multijoueur en ligne en 2D qui a été retiré du web en 2012, un peu plus d'un an après son lancement. Sa liquidation, en termes de données, a été "fondamentalement parfaite", déclare Scott. D'autres personnes ont également salué le fait que les développeurs du jeu aient reconnu les frustrations des joueurs et leur aient donné la possibilité de télécharger leurs données depuis les serveurs de l'entreprise avant qu'ils ne soient désactivés.

Une partie du code du jeu a même été rendue publique et de multiples remakes de Glitch, développés par des fans, ont vu le jour dans les années qui ont suivi.

Cette approche devrait-elle pour autant être obligatoire ?

"Nous devrions avoir des droits en temps réel, par exemple pour demander la suppression des données, le téléchargement des données ou la portabilité des données - pour faire passer les données d'une source à une autre", argumente Teemu Ropponen chez MyData.

Lui et ses collègues travaillent sur des systèmes conçus pour faciliter le transfert de données importantes les concernant, comme l'histoire de leur famille ou leur CV, entre services ou institutions.

M. Ropponen affirme que des efforts sont déployés au sein de l'Union européenne pour inscrire ce type de portabilité des données dans la loi. Mais le chemin à parcourir est encore long.

Même si la technologie et la réglementation étaient en place, cela ne signifie pas que la conservation des données deviendrait facile du jour au lendemain. Nous en avons tellement que c'est en fait assez difficile à imaginer.

Il y a environ 150 ans, faire une photo d'un membre de sa famille était un luxe réservé aux personnes les plus riches de la société. Pendant des décennies, c'est resté plus ou moins le cas. Même lorsque la technologie est devenue plus largement disponible, il n'était pas bon marché de prendre de nombreuses photos à la fois. C'est pourquoi les photographies sont devenues des objets précieux. Aujourd'hui, grâce aux appareils photo des smartphones, prendre des centaines, voire des milliers de photos chaque année est devenu une seconde nature.

"Qu'est-ce que mes enfants ou mes petits-enfants potentiels vont faire des 400 photos de mon animal de compagnie qui se trouvent sur mon téléphone ? "Qu'est-ce que cela va signifier pour eux ?"

Royster fait valoir que la sauvegarde de toutes nos données ne sera pas nécessairement très utile à nos descendants. Et il ne partage pas l'avis de Scott et Ropponen selon lequel les lois sont la solution. Les gouvernements et les législateurs sont souvent en retard sur les questions technologiques et ne comprennent parfois pas les systèmes qu'ils entendent réglementer, dit-il.

Les gens devraient plutôt prendre l'habitude de sélectionner et de préserver les données qui sont les plus importantes pour eux. "Nous devrions réserver un jour de l'année pour passer en revue nos données - le jour de la préservation des données", dit-il.

Crédit photo, Alamy

Scott suggère également de réfléchir à ce que nous voulons vraiment conserver, juste au cas où cela serait supprimé.

"Personne n'y pense comme à ce qu'il faut préserver à tout prix, ce sont juste des données supplémentaires", dit-il. "Si c'est écrit, je l'imprimerais".

Il existe pourtant une autre option. Miia Kosonen, de l'Université des sciences appliquées du sud-est de la Finlande, et ses collègues ont travaillé sur des solutions pour stocker les données numériques dans les archives et les institutions nationales.

"Nous avons converti plus de 200 000 anciens courriels des anciens rédacteurs en chef d'Helsingin Sanomat - le plus grand journal de Finlande", explique-t-elle, en faisant référence à un projet pilote de Digitalia, un projet de préservation des données numériques. Les courriels convertis ont ensuite été stockés dans une archive numérique.

La bibliothèque du Congrès américain est réputée pour conserver des archives numériques de tweets, bien qu'elle ait cessé d'enregistrer chaque tweet public et les préserve désormais "de manière très sélective".

Les institutions publiques pourraient-elles assurer la conservation et la préservation des données numériques en notre nom ? Dans l'affirmative, nous pourrions éventuellement leur soumettre des informations telles que l'histoire de notre famille et des photographies afin qu'elles soient stockées et accessibles ultérieurement.

Selon Mme Kosonen, de tels projets nécessiteraient naturellement un financement, probablement public. Les institutions seraient également plus enclines à conserver des informations considérées comme présentant un intérêt culturel ou historique important.

Au cœur de cette discussion se trouve un fait simple : il nous est difficile de savoir - ici, dans le présent - ce que nous, ou nos descendants, valoriserons réellement à l'avenir.

Les interventions archivistiques ou réglementaires pourraient contribuer à résoudre le problème de l'éphémérité des données. Mais cette éphémérité est une chose avec laquelle nous vivrons probablement toujours, dans une certaine mesure. Les données numériques sont tout simplement trop pratiques pour les usages quotidiens et il n'y a guère de raison d'essayer de tout stocker.

La question est devenue, au mieux, une question de motivation personnelle. Aujourd'hui, nous décidons de faire ou de ne pas faire l'effort de sauvegarder les choses. De les sauvegarder vraiment. Pas seulement sur le disque dur ou le dispositif de stockage en ligne le plus proche. Mais aussi sur des disques de sauvegarde ou des supports plus permanents, avec des instructions sur la manière de maintenir le stockage dans le temps.

Cela peut sembler une entreprise exceptionnellement ardue, mais il n'en est rien. Il suffirait peut-être d'un mouvement culturel pour nous inciter à agir.

De nombreux audiophiles insistent pour acheter des vinyles à l'ère du streaming musical. Les amateurs de livres font encore l'effort d'acquérir des exemplaires physiques du nouvel ouvrage de leur auteur préféré. Peut-être avons-nous besoin d'un mouvement analogue-cool pour les préservationnistes. Des personnes qui se consacrent à la fabrication d'albums photo physiques. Qui font l'effort d'écrire des notes ou des lettres manuscrites. Ces choses pourraient bien finir par être beaucoup plus faciles à conserver que tout ce qui est numérique, qui vous obligera probablement toujours à faire confiance à un système que vous n'avez pas construit ou à un service que vous ne possédez pas.