Marburg : quatre questions pour comprendre cette maladie à fièvre hémoragique

il y a 16 minutes

Quelle est la différence entre le Marburg et Ebola ?

La différence entre Ebola et Marburg se trouve au niveau de son génome et dans les petites variations génétiques observées entre les deux organismes.

La transmission est interhumaine et se produit lors de contacts directs avec du sang, des sécrétions, des organes ou de fluide corporel de personnes infectées, ou avec des surfaces et des matériaux contaminés par ces liquides.

Toutefois, les formes les plus graves de l'infection surviennent lorsque la transmission s'opère via du matériel d'injection contaminé ou par des piqûres accidentelles.

Cela entraîne une dégradation rapide de l'état physique et éventuellement une mortalité plus élevée.

Ils deviennent de plus en plus graves et peuvent inclure une jaunisse, une inflammation du pancréas, une perte de poids importante, un délire, un choc, une insuffisance hépatique, une hémorragie massive et un dysfonctionnement de plusieurs organes.