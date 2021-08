Intelligence artificielle: laisseriez-vous un robot avocat vous défendre ?

Votre prochain avocat pourrait-il être un robot ? Cela semble tiré par les cheveux, mais les logiciels d'intelligence artificielle (IA) - des programmes informatiques capables de se mettre à jour et de "penser" par eux-mêmes - sont de plus en plus utilisés par la communauté juridique.

Joshua Browder décrit son application DoNotPay comme "le premier robot avocat du monde".

Elle aide les utilisateurs à rédiger des lettres juridiques. Vous indiquez à son chatbot quel est votre problème, par exemple faire appel d'une amende de stationnement, et il vous suggère ce qu'il pense être le meilleur langage juridique à utiliser.

"Les gens peuvent taper leur version d'un argument en utilisant leurs propres mots, et un logiciel doté d'un modèle d'apprentissage automatique fait correspondre cette version avec une manière juridiquement correcte de le dire", explique-t-il.

Le jeune homme de 24 ans et son entreprise sont basés dans la Silicon Valley en Californie, mais les origines de l'entreprise remontent à Londres en 2015, lorsque M. Browder avait 18 ans.

"En tant qu'adolescent tardif à Hendon, au nord de Londres, j'étais un conducteur horrible", dit-il. "Je recevais beaucoup de contraventions coûteuses."

Grâce à de nombreuses recherches et à des demandes de liberté d'information, M. Browder dit avoir trouvé les meilleurs moyens de contester les contraventions.

"Si vous savez les bonnes choses à dire, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'argent".

Plutôt que de copier et coller le même document à chaque fois, il dit que cela semblait "le travail parfait pour un logiciel".

Il a donc créé la première version de DoNotPay en quelques semaines en 2015, "vraiment juste pour impressionner ma famille".

Depuis lors, l'application s'est répandue au Royaume-Uni et aux États-Unis, et elle peut désormais aider l'utilisateur à rédiger des lettres traitant de toute une série de problèmes ; réclamations d'assurance, demandes de visas touristiques, lettres de réclamation à une entreprise ou à une autorité locale, récupérer votre argent pour des vacances que vous ne pouvez plus passer ou annuler un abonnement à une salle de sport.

Selon M. Browder, les deux dernières utilisations ont explosé pendant la pandémie.

DoNotPay revendique aujourd'hui 150 000 abonnés payants. Et bien qu'il ait ses détracteurs, certains estimant que ses conseils juridiques ne sont pas assez précis, il a remporté l'an dernier un prix de l'American Bar Association pour avoir amélioré l'accès au droit.

M. Browder revendique un taux de réussite global de 80 %, qui tombe à 65 % pour les contraventions de stationnement, car "certaines personnes sont coupables".

On pourrait penser que les avocats humains craignent que l'IA n'empiète sur leur territoire. Mais certains s'en réjouissent, car le logiciel peut être utilisé pour parcourir et trier rapidement de grandes quantités de documents de procédure.

C'est le cas de Sally Hobson, avocate au cabinet londonien The 36 Group, qui travaille sur des affaires criminelles.

Elle a récemment utilisé l'IA dans un procès complexe pour meurtre. L'affaire nécessitait d'analyser rapidement plus de 10 000 documents.

Le logiciel a accompli la tâche quatre semaines plus vite que ce qu'il aurait fallu à des humains, économisant ainsi 50 000 £.

Selon Eleanor Weaver, directrice générale de Luminance, qui fabrique le logiciel utilisé par Mme Hobson, l'utilisation de l'IA par les avocats "devient la norme et n'est plus une chose agréable à avoir".

Plus de 300 autres cabinets d'avocats dans 55 pays l'utilisent également et travaillent en 80 langues.

"Historiquement, de nombreuses technologies [de vérification des documents] ne valaient pas mieux que des recherches par mots clés, comme la touche Control-F de votre ordinateur portable", explique Mme Weaver.

En revanche, elle affirme que les logiciels sophistiqués d'aujourd'hui peuvent relier des mots et des phrases associés.

L'IA n'aide cependant pas seulement les avocats à trier les preuves documentaires. Elle peut également les aider à préparer et à structurer leur dossier, et à rechercher les précédents juridiques pertinents.

Laurence Lieberman, qui dirige le programme de numérisation des litiges du cabinet d'avocats londonien Taylor Wessing, utilise un tel logiciel, développé par une société israélienne appelée Litigate.

"Vous téléchargez votre résumé de l'affaire et vos plaidoiries, et le logiciel se charge de déterminer quels sont les principaux acteurs, explique-t-il.

"Ensuite, l'IA les reliera entre eux et établira une chronologie des événements clés et une explication de ce qui se passe et à quelles dates."

De son côté, Bruce Braude, directeur de la technologie chez Deloitte Legal, la branche juridique du géant de la comptabilité Deloitte, affirme que son logiciel TAX-I peut analyser les données historiques des tribunaux pour des cas d'appels fiscaux similaires.

Le cabinet affirme qu'il peut prédire correctement comment les appels seront déterminés dans 70 % des cas.

"Cela permet de quantifier les chances de succès, ce qui permet de déterminer si l'on doit aller de l'avant", ajoute M. Braude.

Pourtant, si l'IA peut aider à rédiger des lettres juridiques ou à assister des avocats humains, verrons-nous un jour des avocats et des barristers robotisés, voire des juges robotisés ?

"Je pense qu'en réalité, nous n'en sommes pas du tout là", répond Mme Weaver.

Mais d'autres, comme le professeur Richard Susskind, qui préside le groupe consultatif sur l'IA du Lord Chief Justice d'Angleterre, n'en sont pas si sûrs.

Le professeur Susskind déclare que, dans les années 1980, il était véritablement horrifié par l'idée d'un juge informatique, mais qu'il ne l'est plus aujourd'hui.

Il souligne que, même avant l'apparition du coronavirus, "le Brésil avait un arriéré judiciaire de plus de 100 millions d'affaires, et qu'il n'y a aucune chance que des juges et des avocats humains puissent traiter une charge de travail de cette taille".