Psychologie: les meilleures (et les pires) façons de repérer un menteur

Par David Robson

BBC Future

il y a 15 minutes

L'équipe d'agents de sécurité de Thomas Ormerod a été confrontée à une tâche apparemment impossible.

Dans les aéroports européens, on leur demandait d'interroger les passagers sur leur histoire et leurs projets de voyage. Ormerod avait placé une poignée de personnes arrivant aux contrôles de sécurité avec un faux passé et un avenir inventé, et son équipe devait deviner qui elles étaient. En fait, seule une personne sur 1000 parmi celles qu'ils ont interrogées les tromperait. Identifier le menteur aurait dû être aussi facile que de trouver une aiguille dans une botte de foin.

Alors, qu'ont-ils fait ? Une option serait de se concentrer sur le langage corporel ou les mouvements des yeux, non ? Ce serait une mauvaise idée. Les études successives ont montré que les tentatives - même par des officiers de police formés - de lire les mensonges à partir du langage corporel et des expressions faciales ne sont le plus souvent que le fruit du hasard. Selon une étude, sur 20 000 personnes, 50 seulement ont réussi à porter un jugement correct avec plus de 80 % d'exactitude. La plupart des gens pourraient tout aussi bien tirer à pile ou face.

L'équipe d'Ormerod a tenté quelque chose de différent - et a réussi à identifier les faux passagers dans la grande majorité des cas. Leur secret ? Se débarrasser d'un grand nombre d'indices de tromperie et repartir de zéro avec des techniques d'une simplicité déconcertante.

Lorsqu'il s'agit de repérer les menteurs, les yeux ne sont pas à la hauteur

Au cours des dernières années, la recherche sur la tromperie a donné des résultats décevants. La plupart des travaux antérieurs se sont concentrés sur la lecture des intentions d'un menteur par le biais de son langage corporel ou de son visage - joues rougies, rire nerveux, regard fuyant. L'exemple le plus célèbre est celui de Bill Clinton, qui s'est touché le nez lorsqu'il a nié sa liaison avec Monica Lewinsky, ce qui a été considéré à l'époque comme un signe évident de mensonge.

Selon Timothy Levine, de l'université d'Alabama à Birmingham, l'idée est que l'acte de mentir provoque des émotions fortes - nervosité, culpabilité, peut-être même exaltation du défi - qui sont difficiles à contenir. Même si nous pensons avoir un visage impassible, nous pouvons tout de même laisser échapper de minuscules mouvements connus sous le nom de "micro-expressions" qui peuvent nous trahir, ont-ils affirmé.

Pourtant, plus les psychologues cherchaient, plus les indices fiables semblaient difficiles à trouver. Le problème est l'énorme variété du comportement humain. Avec un peu de familiarité, vous pourrez peut-être repérer les tics d'une personne lorsqu'elle dit la vérité, mais d'autres agiront probablement très différemment ; il n'existe pas de dictionnaire universel du langage corporel.

Guéri, Mamadou Sarr témoigne de son expérience du Covid-19

"Il n'existe pas de signes constants qui accompagnent toujours la tromperie", explique M. Ormerod, qui travaille à l'université du Sussex. "Je ricane nerveusement, d'autres deviennent plus sérieux, certains établissent un contact visuel, d'autres l'évitent". Levine est d'accord : "Les preuves sont assez claires : il n'existe pas d'indices fiables permettant de distinguer la vérité du mensonge", dit-il. Et bien que vous puissiez entendre que notre subconscient peut repérer ces signes même s'ils semblent échapper à notre conscience, cela aussi semble avoir été réfuté.

Malgré ces résultats accablants, notre sécurité dépend encore souvent de l'existence de ces indices mythiques. Prenons l'exemple du contrôle auquel certains passagers peuvent être soumis avant un vol long-courrier - un processus sur lequel Ormerod a été invité à se pencher à l'approche des Jeux olympiques de 2012. En général, dit-il, les agents utilisent un questionnaire "oui/non" sur les intentions du passager, et ils sont formés pour observer les "signes suspects" (comme le langage corporel nerveux) qui pourraient trahir une tromperie.

"Cela ne donne pas la possibilité d'écouter ce qu'ils disent, de réfléchir à leur crédibilité, d'observer un changement de comportement - ce sont les aspects essentiels de la détection de la tromperie", dit-il. Les protocoles existants sont également sujets à la partialité, dit-il - les agents sont plus susceptibles de trouver des signes suspects dans certains groupes ethniques, par exemple. "La méthode actuelle empêche en fait la détection de la tromperie", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images

Il est clair qu'une nouvelle méthode est nécessaire. Mais au vu de certains résultats désastreux obtenus en laboratoire, quelle devrait être cette méthode ? La réponse d'Ormerod est d'une simplicité désarmante : il s'agit de ne plus se focaliser sur les manières subtiles, mais sur les mots que les gens prononcent, en sondant délicatement les bons points de pression pour faire tomber la façade du menteur.

Ormerod et sa collègue Coral Dando, de l'université de Wolverhampton, ont identifié une série de principes de conversation qui devraient augmenter vos chances de découvrir la supercherie :

Posez des questions ouvertes. Cela oblige le menteur à développer son histoire jusqu'à ce qu'il soit pris au piège dans sa propre toile de tromperie.

Utilisez l'élément de surprise. Les enquêteurs doivent essayer d'augmenter la "charge cognitive" du menteur - par exemple en lui posant des questions inattendues qui peuvent être légèrement déroutantes, ou en lui demandant de rapporter un événement en arrière dans le temps - des techniques qui rendent plus difficile pour lui de maintenir sa façade.

Soyez attentif aux petits détails vérifiables. Si un passager dit qu'il est à l'université d'Oxford, demandez-lui de vous parler de son trajet pour se rendre au travail.

Si vous trouvez une contradiction, cependant, ne vous dénoncez pas - il vaut mieux laisser le menteur prendre confiance en lui au fur et à mesure qu'il enchaîne les mensonges, plutôt que de le corriger.

Observez les changements de confiance. Observez attentivement comment le style d'un menteur potentiel change lorsqu'il est mis au défi : un menteur peut être tout aussi verbeux lorsqu'il se sent maître de la conversation, mais sa zone de confort est limitée et il peut se taire s'il a l'impression de perdre le contrôle.

L'objectif est une conversation décontractée plutôt qu'un interrogatoire intense. Toutefois, sous cette pression douce, le menteur se trahira en contredisant sa propre histoire ou en devenant manifestement évasif ou erratique dans ses réponses. "L'important, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle ; nous prenons les meilleurs éléments et les rassemblons dans une approche cognitive", explique M. Ormerod.

Crédit photo, Thinkstock

Ormerod admet ouvertement que sa stratégie peut sembler relever du bon sens. "Un ami a dit que vous essayez de breveter l'art de la conversation", dit-il. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. L'équipe a préparé une poignée de faux passagers, munis de billets et de documents de voyage réalistes. Ils ont eu une semaine pour préparer leur histoire, puis ont été invités à faire la queue avec d'autres passagers authentiques dans des aéroports européens. Les agents formés à la technique d'entretien d'Ormerod et Dando ont eu plus de 20 fois plus de chances de détecter ces faux passagers que les personnes utilisant les signes suspects, les trouvant dans 70 % des cas.

"C'est vraiment impressionnant", déclare Levine, qui n'a pas participé à cette étude. Il pense qu'il est particulièrement important qu'ils aient mené l'expérience dans de vrais aéroports. "C'est l'étude la plus réaliste qui soit".

L'art de la persuasion

Les propres expériences de Levine se sont révélées tout aussi puissantes. Comme Ormerod, il pense que des entretiens astucieux conçus pour révéler les trous dans l'histoire d'un menteur sont bien meilleurs que d'essayer d'identifier des signes révélateurs dans le langage corporel. Il a récemment mis en place un jeu de questions-réponses, dans lequel des étudiants de premier cycle jouaient par paires pour un prix en espèces de 5 dollars pour chaque bonne réponse donnée. À l'insu des étudiants, leurs partenaires étaient des acteurs, et lorsque le maître du jeu quittait temporairement la pièce, l'acteur leur suggérait de jeter un coup d'œil rapide aux réponses pour tricher dans le jeu. Une poignée d'étudiants ont accepté son offre.

Ensuite, les étudiants ont tous été interrogés par de vrais agents fédéraux pour savoir s'ils avaient triché ou non. En utilisant des questions tactiques pour sonder leurs histoires - sans se concentrer sur le langage corporel ou d'autres indices - ils ont réussi à trouver les tricheurs avec une précision de plus de 90 % ; un expert a même eu raison 100 % du temps, sur 33 entretiens - un résultat stupéfiant qui dépasse la précision des analyses du langage corporel. Fait important, une étude de suivi a révélé que même les novices parvenaient à atteindre une précision de près de 80 %, simplement en utilisant les bonnes questions ouvertes qui demandaient, par exemple, comment leur partenaire raconterait l'histoire.

Crédit photo, Thinkstock

En effet, les enquêteurs ont souvent persuadé les tricheurs d'admettre ouvertement leur méfait. "Les experts étaient fabuleusement doués pour cela", déclare Levine. Leur secret consistait en une simple astuce connue des maîtres de l'art de la persuasion : ils ouvraient la conversation en demandant aux étudiants s'ils étaient honnêtes. Le simple fait de leur faire dire qu'ils disaient la vérité les incitait à être plus francs par la suite. "Les gens veulent penser qu'ils sont honnêtes, et cela les incite à coopérer", explique M. Levine. "Même les personnes qui n'étaient pas honnêtes avaient du mal à faire semblant d'être coopératives [après cela], de sorte que, pour la plupart, vous pouviez voir qui faisait semblant."

Une autre astuce consiste à demander aux gens à quel point ils sont honnêtes...

Il est clair que de telles astuces sont peut-être déjà utilisées par certains détectives experts - mais étant donné le folklore qui entoure le langage corporel, il convient de souligner à quel point la persuasion peut être puissante par rapport à la science douteuse du langage corporel. Malgré leurs succès, Ormerod et Levine souhaitent que d'autres tentent de reproduire et d'approfondir leurs résultats, afin de s'assurer qu'ils sont valables dans différentes situations. "Nous devons nous méfier des affirmations à l'emporte-pièce", déclare M. Levine.

Bien que ces techniques soient principalement destinées à aider les forces de l'ordre, les mêmes principes pourraient vous aider à traquer les menteurs dans votre propre vie. "Je le fais tout le temps avec les enfants", dit M. Ormerod. La principale chose à retenir est de garder l'esprit ouvert et de ne pas tirer de conclusions hâtives : ce n'est pas parce qu'une personne semble nerveuse ou a du mal à se souvenir d'un détail crucial qu'elle est coupable. Vous devez plutôt rechercher des incohérences plus générales.