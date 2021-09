Neuroscience: comment les yeux trahissent vos pensées

On dit parfois que les yeux sont des fenêtres sur l'âme, révélant des émotions profondes que nous pourrions autrement vouloir cacher.

Bien que la science moderne exclue l'existence de l'âme, elle suggère qu'il y a un noyau de vérité dans ce vieux dicton : il s'avère que les yeux ne reflètent pas seulement ce qui se passe dans le cerveau, mais qu'ils peuvent également influencer la façon dont nous nous souvenons des choses et prenons des décisions.

Nos yeux bougent constamment, et si certains de ces mouvements sont contrôlés consciemment, beaucoup d'entre eux se produisent inconsciemment.

Lorsque nous lisons, par exemple, nous effectuons une série de mouvements oculaires très rapides appelés saccades qui fixent rapidement un mot après l'autre.

Lorsque nous entrons dans une pièce, nous effectuons des saccades plus larges en regardant autour de nous.

Il y a aussi les petits mouvements involontaires des yeux que nous faisons en marchant, pour compenser le mouvement de notre tête et stabiliser notre vision du monde.

Et, bien sûr, nos yeux s'agitent pendant la phase de sommeil dite "à mouvements oculaires rapides" (REM).

Il est désormais clair que certains de nos mouvements oculaires peuvent en fait révéler notre processus de réflexion.

Des recherches publiées l'année dernière montrent que la dilatation des pupilles est liée au degré d'incertitude lors de la prise de décision : si une personne est moins sûre de sa décision, elle ressent une excitation accrue, ce qui entraîne la dilatation des pupilles.

Cette modification de l'œil peut également révéler ce qu'un décideur est sur le point de dire : un groupe de chercheurs a ainsi découvert que l'observation de la dilatation permettait de prédire le moment où une personne prudente, habituée à dire "non", était sur le point de prendre la décision délicate de dire "oui".

Si une personne n'est pas sûre de sa décision, ses pupilles se dilatent.

L'observation des yeux peut même aider à prédire quel chiffre une personne a en tête.

Tobias Loetscher et ses collègues de l'université de Zurich ont recruté 12 volontaires et ont suivi les mouvements de leurs yeux pendant qu'ils déroulaient une liste de 40 chiffres.

Ils ont constaté que la direction et la taille des mouvements oculaires des participants permettaient de prédire avec précision si le nombre qu'ils étaient sur le point de dire était plus grand ou plus petit que le précédent - et de combien.

Le regard de chaque volontaire se déplaçait vers le haut et la droite juste avant de dire un nombre plus grand, et vers le bas et la gauche avant un nombre plus petit.

Plus le déplacement du regard d'un côté à l'autre était important, plus la différence entre les chiffres était grande.

Cela suggère que nous lions d'une manière ou d'une autre les représentations abstraites des nombres dans le cerveau aux mouvements dans l'espace.

Mais l'étude ne nous dit pas ce qui vient en premier : si le fait de penser à un nombre particulier entraîne des changements dans la position des yeux, ou si la position des yeux influence notre activité mentale.

En 2013, des chercheurs suédois ont publié des preuves que c'est ce dernier point qui pourrait être à l'œuvre : les mouvements oculaires pourraient en fait faciliter la récupération de la mémoire.

Des yeux vagabonds ? Cela pourrait aider votre mémoire

Ils ont recruté 24 étudiants et ont demandé à chacun d'entre eux d'examiner attentivement une série d'objets qui leur étaient présentés dans un coin d'un écran d'ordinateur.

Les participants ont ensuite été invités à écouter une série d'affirmations concernant certains des objets qu'ils avaient vus, telles que "La voiture était orientée vers la gauche", et à indiquer le plus rapidement possible si chacune était vraie ou fausse.

Certains participants étaient autorisés à laisser leurs yeux vagabonder librement, d'autres devaient fixer leur regard sur une croix au centre de l'écran, ou sur le coin où l'objet était apparu, par exemple.

Les chercheurs ont constaté que ceux qui étaient autorisés à déplacer leurs yeux spontanément pendant le rappel obtenaient de bien meilleurs résultats que ceux qui fixaient la croix.

Il est toutefois intéressant de noter que les participants à qui l'on avait demandé de fixer leur regard dans le coin de l'écran où les objets étaient apparus plus tôt ont obtenu de meilleurs résultats que ceux à qui l'on avait demandé de fixer leur regard dans un autre coin.

Cela suggère que plus les mouvements oculaires des participants pendant l'encodage de l'information correspondaient à ceux qui se produisaient pendant la récupération de l'information, mieux ils se souvenaient des objets.

Cela s'explique peut-être par le fait que les mouvements oculaires nous aident à nous souvenir des relations spatiales entre les objets de l'environnement au moment de l'encodage.

Ces mouvements oculaires peuvent se produire de manière inconsciente.

"Lorsque les gens regardent des scènes qu'ils ont déjà rencontrées, leurs yeux sont fréquemment attirés par des informations qu'ils ont déjà vues, même s'ils n'en ont aucun souvenir conscient", explique Roger Johansson, psychologue à l'université de Lund, qui a dirigé l'étude.

Contrôle de la vision

L'observation des mouvements oculaires peut également servir à influencer les décisions des gens.

Une étude récente a montré - de manière peut-être inquiétante - que l'oculométrie peut être exploitée pour influencer les décisions morales que nous prenons.

Les chercheurs ont posé à des participants des questions morales complexes telles que "Le meurtre peut-il jamais être justifié ?" et ont ensuite affiché, sur un écran d'ordinateur, des réponses alternatives ("parfois justifiable" ou "jamais justifiable").

En suivant les mouvements oculaires des participants et en supprimant les deux options de réponse immédiatement après qu'un participant a passé un certain temps à regarder l'une des deux options, les chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient inciter les participants à donner cette option particulière comme réponse.

Des vendeurs habiles pourraient utiliser les mouvements oculaires pour influencer les décisions d'achat

"Nous ne leur avons donné aucune information supplémentaire", explique le neuroscientifique Daniel Richardson de l'University College London, auteur principal de l'étude. "Nous avons simplement attendu que leur propre processus de décision se déroule et nous l'avons interrompu exactement au bon moment. Nous les avons fait changer d'avis en contrôlant simplement le moment où ils prenaient leur décision."

Richardson ajoute que les vendeurs qui réussissent peuvent avoir une certaine idée de ce phénomène, et l'utiliser pour être plus persuasifs avec les clients.

"Nous pensons que les personnes persuasives sont de bons parleurs, mais peut-être observent-elles aussi le processus de décision", dit-il. "Peut-être que les bons vendeurs peuvent repérer le moment exact où vous vacillez vers un certain choix, et vous proposer alors une réduction ou changer leur discours."

L'omniprésence des applications de suivi des yeux pour les smartphones et autres appareils portables soulève la possibilité de modifier le processus de décision des gens à distance. "Si vous faites des achats en ligne, ils pourraient biaiser votre décision en vous proposant la livraison gratuite au moment où vous déplacez votre regard vers un produit particulier."

Ainsi, les mouvements oculaires peuvent à la fois refléter et influencer les fonctions mentales supérieures telles que la mémoire et la prise de décision, et trahir nos pensées, nos croyances et nos désirs.

Cette connaissance peut nous donner des moyens d'améliorer nos fonctions mentales - mais elle nous rend également vulnérables à une manipulation subtile par d'autres personnes.

"Les yeux sont comme une fenêtre sur nos processus de pensée, et nous ne nous rendons pas compte de la quantité d'informations qui s'en échappent", explique M. Richardson. "Ils pourraient potentiellement révéler des choses qu'une personne pourrait vouloir supprimer, comme des préjugés raciaux implicites".

"Je peux imaginer que les applications de suivi oculaire soient utilisées, par exemple, pour des technologies d'assistance qui déterminent la fonction du téléphone dont vous avez besoin et vous aident ensuite", ajoute-t-il, "mais si elles sont laissées allumées en permanence, elles pourraient être utilisées pour suivre toutes sortes d'autres choses.