C'est le moment : Le coup de cœur de Santrinos Raphael

il y a une heure

En quatre ans de carrière professionnelle, le chanteur a su s'imposer comme l'un des artistes les plus incontournables de la scène musicale au Togo.

« Je dois travailler plus pour satisfaire le public » a-t-il confié dans C'est le moment.

L'album "Coup de Cœur" parle des émotions que nous ressentons pendant les différentes étapes de notre vie et plus particulièrement de ces émotions qui nous marquent pendant les moments de joies et d'inquiétudes.