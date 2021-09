Bassin du Congo : quels défis pour la protection de la biodiversité ?

il y a 21 minutes

Dans ce numero de Au Coeur de l'Actu présenté par Armand Mouko Boudombo, nous faisons un focus sur la conservation de l’écosystème forestier sur le bassin du Congo, deuxième plus grande réserve du monde.

Vous trouverez un reportage de notre correspondant à Libreville, Charles Stéphane Mavoungou, et les analyses de Chouaibou Nchoutpouen le secrétaire exécutif adjoint de la commission des forets d’Afrique centrale, et de Cosma Wilungula, ex directeur de l’institut national de la conservation de la nature en RDC