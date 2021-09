Hémophilie: Le difficile quotidien de Junior Thiam

il y a 29 minutes

Amadou Junior Thiam est un adolescent de 12 ans. Sa fine silhouette et les œdèmes situés au niveau des genoux et de son coude témoignent des effets de la maladie sur son jeune corps.

'' Il pouvait saigner pendant deux jours ''

''Quand je tombe, ça me fait mal. Et quand je me cogne, je me blesse aussi. C'est pendant la nuit que les douleurs commencent à s'intensifier'', confie le frêle garçonnet.