Sexualité : devrions-nous changer la définition de la virginité ?

il y a une heure

Crédit photo, Taylor Oakes

Le concept de "virginité" pose problème.

Les féministes notent que la virginité présente traditionnellement la sexualité féminine comme un trésor, un cadeau ou un souvenir à "donner" par les femmes, à "prendre" ou simplement à "perdre". Les éducateurs sexuels notent que les récits traditionnels sur la virginité ne reflètent pas toujours les expériences d'intimité de nombreuses personnes. Les défenseurs de l'homosexualité notent que la notion de virginité est entièrement hétéronormative et inapplicable à de nombreuses expériences non hétérosexuelles.

Pourtant, même si de nombreuses personnes reconnaissent que cette idée pose problème, peu d'entre elles ont proposé des alternatives viables. Mais l'année dernière, Nicolle Hodges, qui se décrit comme une "philosophe de la liberté sexuelle" de Toronto, au Canada, a commencé à proposer une réfutation de la notion de virginité qui, selon elle, a du potentiel.

Son idée a commencé avec le Dr Seuss. En 2020, Hodges a publié Oh, the Places You'll Go Oh !, un livre espiègle, à la Seuss, sur le pouvoir des orgasmes féminins, écrit en vers et célébrant une vie d'exploration sexuelle en expansion. En présentant la sexualité comme un voyage, Hodges a réalisé qu'il lui fallait un point de départ. Mais le point de départ traditionnel de la virginité lui a semblé obsolète, surtout dans le cadre de son projet sur l'expression et la libération sexuelles, l'autonomisation des femmes face aux attentes patriarcales et l'élargissement de l'éventail des normes de genre.

"Nous avons toujours ce vieux mot bancal qui résume ce qui est censé être une époque expansive", dit Hodges. "C'est une idée et une expression tellement restrictives".

À sa place, elle a substitué un nouvel idiome : "début de la vie sexuelle". Ce n'était pas la première fois que le terme était utilisé, mais Hodges a trouvé qu'il correspondait au ton séraphique de son travail. S'attendant à ce que ce ne soit rien de plus qu'une phrase évocatrice, elle dit avoir été surprise lorsque les lecteurs ont commencé à lui demander de développer cette idée.

Avec cela, Hodges a utilisé son suivi en tant qu'influenceur de sex-positivité pour lancer une campagne suggérant le début sexuel comme une alternative à la virginité. Elle a suivi une série populaire de posts Instagram et Twitter sur le sujet avec un appel de fonds très réussi sur le site de financement participatif Kickstarter pour imprimer des sweat-shirts approuvant le changement. La prochaine phase de la campagne comprend la publication d'un jingle financé par le public pour promouvoir l'idée ainsi qu'une série d'interviews vidéo dans lesquelles les gens réagissent à la notion de début de la vie sexuelle.

La réaction des réseaux sociaux à sa campagne jusqu'à présent a prouvé à Mme Hodges qu'elle pouvait mener une conversation différente sur les premières expériences sexuelles. Bien que l'idée ait été accueillie avec quelques critiques, les réponses ont été globalement des réponses de gratitude. Pour beaucoup de ceux qui ont partagé ou approuvé le travail de Mme Hodges, la virginité en tant que concept semblait moins pertinente pour eux et leurs expériences. L'optique du début de la vie sexuelle, en revanche, leur offrait une nouvelle perspective à partir de laquelle ils pouvaient se voir et voir les autres comme des individus sexuellement autonomes, chacun forgeant son propre chemin dans l'intimité.

Selon Hodges, le début de la vie sexuelle offre une description plus simple et plus directe des premières expériences sexuelles - une description qui, espère-t-elle, sera plus inclusive et plus responsabilisante.

Le terme "début de la vie sexuelle" existe depuis des décennies. À l'origine, le début de la vie sexuelle était un terme clinique destiné à remplacer la "perte de virginité", explique Laura M. Carpenter, professeur associé de sociologie à l'université Vanderbilt, dans le Tennessee (États-Unis). Carpenter est l'auteur de Virginity Lost : An Intimate Portrait of First Sexual Experiences ainsi que de nombreux articles évalués par des pairs sur la virginité.

Crédit photo, Getty Images

Le terme "début sexuel" apparaît certainement dans de nombreuses publications universitaires des années 70 et 80 sur ce qui était alors considéré comme une "épidémie" de grossesses et d'IST chez les adolescents", explique-t-elle. "Il s'agit d'un euphémisme pour désigner les premiers rapports sexuels vaginaux. À l'époque, une publication aurait pu dire 'perte de virginité', mais je pense que 'début sexuel' était censé être aseptisé. Dans les années 80 et 90, le terme devient "premier coït" ou "premier rapport sexuel vaginal". Ils le disent explicitement parce que c'est plus précis."

La définition des termes est importante pour Carpenter, qui a suivi l'évolution de la signification de certains termes, dont celui de "sexe". Carpenter dit qu'elle a utilisé les termes virginité et perte de virginité dans son travail précisément parce qu'elle cherchait à aborder le langage que la plupart des gens utilisaient pour cette expérience. Toutefois, elle est consciente que le langage moralement chargé utilisé pour euphémiser le sexe est rarement défini avec précision. Lorsqu'elle a commencé ses recherches doctorales au milieu des années 1990, des études ont suggéré que différents groupes de pairs d'un même lycée pouvaient avoir des définitions totalement différentes de ce qui constituait le sexe. Cela signifie qu'un terme comme la perte de virginité pouvait être défini de n'importe quelle manière - et dans de nombreux cas, la définition était moralement volatile et étroitement liée à la honte.

Légende vidéo, Codou Diop, jeune sénégalaise : diplômée et sans emploi, une jeune sénégalaise se tourne vers l'agriculture

La campagne de Mme Hodges, qui vise expressément à saper cette moralisation et cette honte, définit le terme "début de la vie sexuelle" de manière expansive, de façon à "ne pas renforcer l'idée que la virginité est la fin d'un voyage ou une transition en soi". Au contraire, dit-elle, elle renforce l'idée que vos débuts sexuels sont quelque chose qui se produit à plusieurs reprises et de plusieurs manières tout au long de votre vie. "Il ne s'agit pas simplement de remplacer la virginité par un nouveau terme - il s'agit de dire que la virginité est un concept qui n'existe pas, car votre voyage sexuel ne se termEn tant que tels, les débuts sexuels de Hodges sont de profonds changements personnels qui sont principalement émotionnels et réfléchis.

"Il peut s'agir du moment où, en tant que fille ou femme, vous avez embrassé une autre femme et avez senti tout votre corps s'illuminer et quelque chose s'est déclenché en vous", dit-elle. "C'est ce qu'on appelle le début de la vie sexuelle : c'est l'un des moments de votre vie qui modifie profondément votre compréhension de vous-même et votre devenir en tant que personne. Lorsque les débuts sexuels sont considérés comme quelque chose qui peut se produire plusieurs fois, de plusieurs façons, à tout âge, cela enlève cette pression selon laquelle une 'première fois' doit signifier, ou définir, ou suggérer du tout ce que le reste de votre parcours sexuel pourrait être, ou avec qui vous le ferez."

Trop simple ?

Alors que la campagne de Hodges prenait son envol sur les réseaux sociaux, Julia Feldman-DeCoudreaux était sceptique. L'éducatrice sexuelle basée à Oakland, en Californie, s'inquiétait de la simplicité du message : le sweat-shirt présentant simplement le mot virginité rayé et remplacé par début sexuel rappelait l'origine euphémique de début sexuel dans le langage académique. Cela n'allait pas assez loin dans la reconnaissance de la virginité comme une idée obsolète.

"Lorsque nous cherchons un autre terme, nous engageons toujours un dialogue sur un concept qui est très imparfait", déclare Mme Feldman-DeCoudreaux. Même si l'on tient compte de la définition de Hodges selon laquelle le début de la vie sexuelle n'est qu'un début parmi d'autres, il reste, selon elle, une faille structurelle dans le langage que nous utilisons pour parler des expériences sexuelles.

Crédit photo, Getty Images

"Lorsque vous utilisez un terme comme virginité - ou début sexuel - vous définissez nécessairement la sexualité d'une personne dans le contexte d'une relation intime avec une autre personne. Il faut des rapports sexuels en couple pour définir l'expérience et l'identité sexuelles d'une personne", explique Mme Feldman-DeCoudreaux. "Si l'on définit la sexualité de cette manière, on expose beaucoup de gens à la confusion, à l'échec et à la déception. L'extension logique de cela est que la capacité d'une personne à ressentir du plaisir sexuel, ou à se sentir sexuellement satisfaite, doit également nécessiter l'implication de quelqu'un d'autre."

Mme Feldman-DeCoudreaux est fréquemment contactée par des adultes qui lui disent : "Mon partenaire ne me fait pas jouir". Elle souligne que c'est le produit de la présomption que le plaisir ou l'expérience sexuelle d'une personne dépend de la création de ces choses par son partenaire. "Cela nous rend très passifs et aliénés de nos identités et de nos sexualités", dit-elle.

Pourtant, elle convient avec Mme Hodges que la notion de virginité dans son ensemble est problématique pour de nombreuses raisons.

"Nous avons l'obligation de repenser ce genre de choses, car cela créerait une bien meilleure expérience pour nous tous si nous pouvions abandonner ces notions néfastes", déclare Feldman-DeCoudreaux. "Nous devons dépasser le concept problématique de la virginité. Le problème est l'idée que notre sexualité a un début, qu'il y a un moment où elle devient soudainement réelle. C'est invalidant : qu'en est-il du reste de notre vie ? Qu'en est-il du reste du plaisir que nous éprouvons ? Qu'en est-il des autres expériences révélatrices que nous avons vécues ? Ne comptent-elles pas ?"

Légende audio, Afrique Avenir : Kinstartup Academy révèle et accompagne des entrepreneurs en RDC

Il ne s'agit pas seulement d'un "moment"

Pour ceux qui espèrent atomiser entièrement le concept de virginité, Carpenter explique que les sociétés ont tendance à commémorer de nombreux premiers événements, qui représentent une transition de statut, comme la naissance d'un premier enfant, le premier jour d'école d'un enfant, etc. Il est possible que les premières expériences sexuelles restent des événements importants sur le plan social - mais, selon Carpenter, notre compréhension croissante de la sexualité pourrait néanmoins contribuer à l'érosion de l'idée de virginité.

Alors que nous pourrions utiliser un événement unique - la perte problématique de la virginité - pour désigner le passage de l'inactivité sexuelle à l'activité sexuelle, Carpenter affirme que "la plupart des gens ajoutent progressivement toutes sortes de choses sexuelles à leur répertoire, et ce qu'ils appellent ou comprennent comme étant la "perte de la virginité" est probablement niché parmi tout un tas d'autres comportements sexuels".

Pour cette raison, Carpenter voit un potentiel dans des idées comme celles de Hodges et de Feldman-DeCoudreaux, car les sociétés changent, et les gens peuvent apprendre à accorder moins d'importance à des idées qui semblaient autrefois universelles et vraies.