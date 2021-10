Culture et identité : la clé du bonheur au Bhoutan

"Le bonheur est l'affaire de tous", déclare Son Éminence Khedrupchen Rinpoché. "Que vous le reconnaissiez ou non, c'est le but de chaque être humain".Cinquième réincarné et chef du monastère Sangchen Ogyen Tsuklag à Trongsa, au Bhoutan, Rinpoché sait tout de la poursuite du bonheur. Arrivé à son poste à l'âge de 19 ans en 2009, il était à l'époque l'un des plus jeunes Rinpoches (maître spirituel) du Bhoutan.

Aujourd'hui âgé de 31 ans, il a consacré les 12 dernières années de sa vie à enseigner au monde les principes bouddhistes et la manière dont ils peuvent être appliqués pour rendre la vie plus heureuse chaque jour, quelle que soit la culture ou la religion de chacun.

Coincé entre les puissances économiques et politiques de la Chine et de l'Inde, avec une population d'un peu plus de 760 000 habitants, le Royaume du Bhoutan est connu dans le monde entier pour sa mesure non conventionnelle du développement national : Le bonheur national brut (BNB). Ce concept a été mis en œuvre en 1972 par le quatrième roi du Bhoutan, Jigme Singye Wangchuck. Faisant fi des quantifications économiques traditionnelles, le Bhoutan évalue le bien-être global de son pays sur la base du développement socio-économique durable et équitable, de la conservation de l'environnement, de la préservation et de la promotion de la culture et de la bonne gouvernance.

"Le bonheur national brut est un ensemble de conditions collectives, généralement nécessaires pour mener une bonne vie", a déclaré Rinpoché.

Avant la pandémie, Rinpoché voyageait dans le monde entier pour donner des conférences et des ateliers dans le cadre de son initiative Neykor. Il travaillait également à la création de la première académie bouddhiste au Bhoutan, qui sera ouverte à toute personne désireuse d'apprendre la philosophie bouddhiste, indépendamment de son origine ou de sa religion.

"Tout ce que je faisais a été mis en attente. J'ai décidé de voir cela comme une opportunité d'approfondir ma propre expérience et de m'isoler", explique Rinpoché. "Je suis allé dans les montagnes et j'y ai vécu avec très peu de nourriture, dans des conditions climatiques difficiles, sans autre abri qu'une grotte. Cela m'a donné le temps de m'imprégner véritablement de mes propres enseignements. Ce qui est devenu très clair, c'est que le vrai bonheur n'a rien à voir avec les phénomènes extérieurs ; il est inné."

Bien sûr, Rinpoché souligne qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à de tels extrêmes pour trouver la paix : "Nous devons cesser de chercher le bonheur dans des expériences extérieures à nous-mêmes. Il y a, à mon avis, quatre piliers : la bonté aimante, la compassion, le non-attachement et le karma, qui peuvent être facilement adoptés par n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, de n'importe où."

Selon le Rinpoché, la bonté aimante "est la clé pour générer le bonheur non seulement à un niveau personnel, mais aussi pour les autres." Il insiste sur l'importance d'être d'abord gentil avec soi-même et sur la façon dont cela conduit à la compassion envers les autres. "Vous devez vous aimer et savoir que, quelles que soient les circonstances, vous êtes suffisamment bon. À partir de là, vous pouvez transmettre cette [compassion] aux autres."

Chunjur Dozi, ancien guide touristique, pense que le sens de la compassion collective au Bhoutan est enraciné dans la religion. "Nous avons un fort sentiment communautaire d'aider les autres, qui vient du fait que la plupart de la population est bouddhiste. Je me demande toujours si ce que je fais sera bénéfique pour la communauté."

Après n'avoir plus été en mesure de travailler comme guide pendant la pandémie, Dozi a réévalué sa perspective et est retourné dans son village de Tekizampa en mai 2020. "Le plus difficile pour moi a été de faire face à la perte d'un emploi que je pensais sûr", a-t-il déclaré. "Cependant, je n'étais pas sans alternatives. J'ai pu rentrer dans mon village et retourner à la terre, en cultivant et en vendant des produits." Il a depuis utilisé son expérience de guide touristique pour inciter ses pairs à trouver des moyens de promouvoir la culture locale auprès des touristes, maintenant que le Royaume a rouvert ses frontières. "J'ai encouragé les gens à élaborer nos recettes maison avec du riz rouge pour les rendre aussi authentiques que possible afin que les gens puissent découvrir notre cuisine locale", raconte-t-il.

Le troisième pilier de Rinpoché, le non-attachement ou impermanence, est un concept bouddhiste qui est à la base de la culture bhoutanaise. "Lorsque quelque chose va mal, ne soyez pas déprimé immédiatement car les choses vont changer", a indique Rinpoché. "Si nous acceptons que toutes les choses sont impermanentes, alors cela signifie qu'il peut y avoir du changement, et avec le changement il y a de l'espoir." Rinpoché explique que cela est également vrai pour les choses positives de la vie. "Accepter que les choses ne durent pas, y compris le succès et la richesse, permet d'apprécier véritablement ce que l'on a sous la main."

En plus d'embrasser la bienveillance envers soi-même et de vivre avec compassion envers les autres, la pandémie a également renforcé l'importance d'accueillir le changement pour Dozi. Depuis son retour dans son village, il a appris la menuiserie et a aidé ses voisins à réparer leurs maisons tout en se lançant dans un grand projet communautaire. "Nous avons rénové une ferme traditionnelle abandonnée par une famille et l'avons transformée en séjour à la ferme. Je plaide depuis longtemps pour une approche plus immersive du tourisme et pour que les gens explorent la culture et le mode de vie des zones plus rurales du Bhoutan. En fin de compte, j'ai appris à être heureux avec ce que j'ai et à en tirer le meilleur parti."

Selon le Rinpoché, le quatrième pilier, le karma, n'est pas ce qu'il semble être.

"Le karma est totalement incompris. La plupart des gens pensent que cela signifie que si vous faites quelque chose de mal, alors quelque chose de mal vous arrivera, comme une forme de vengeance ou de punition universelle. Ce n'est pas du tout cela. Il s'agit de la cause, de la condition et de l'effet. Accepter que vos actions et vos choix ont un impact sur le monde qui vous entoure. C'est comme planter une graine d'arbre. Si on plante une graine de mangue, on obtient un manguier. On ne peut pas planter une graine de pomme et s'attendre à ce qu'un manguier pousse !" a-t-il gloussé. "Croire au karma est une opportunité pour vous de vous transformer, de vous façonner, de travailler réellement sur qui vous voulez devenir et faire ce que vous voulez réaliser."

Bien que Rinpoché affirme que le Bhoutan est "incroyablement paisible et possède un environnement naturel majestueux et vierge", il reconnaît également que le royaume a ses problèmes, comme partout ailleurs. L'inflation continue d'augmenter, l'indice général des prix à la consommation ayant progressé de près de 9 % l'année dernière. L'insécurité alimentaire est également une réalité (le Bhoutan importe environ 50 % de sa nourriture) et le pays a connu une hausse de près de 15 % du coût des denrées alimentaires. La fermeture de ses frontières de mars 2020 à août 2021 a également eu pour conséquence qu'au moins 50 000 personnes travaillant dans le secteur du tourisme ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance, comme Dozi.

Pourtant, la bonne gouvernance, l'une des pierres angulaires du GNH, a été essentielle à la survie du Bhoutan tout au long de la pandémie. La communauté internationale a salué la réaction rapide du gouvernement face à l'impact socio-économique du coronavirus, qui a reporté le paiement des impôts et accordé une aide financière aux citoyens. Les membres du Parlement ont fait don d'un mois de salaire aux efforts de secours. Le gouvernement a également donné la priorité à la vaccination de ses citoyens et, actuellement, 90,2 % de la population éligible est entièrement vaccinée.

"Ce qui est si spécial dans le fait d'être Bhoutanais, c'est qu'il y a toujours un sentiment uni de gratitude, de bien-être communautaire et d'identité nationale", a ajouté Thinley Choden, entrepreneur social et consultant.

Choden pense que si les Bhoutanais considèrent le bonheur différemment des autres cultures, c'est en partie en raison de leur capacité à concilier passé et présent. "La culture bhoutanaise est fortement ancrée dans nos traditions et nos valeurs spirituelles, mais nous sommes une société très progressive et pratique. En général, notre culture et notre religion ne sont pas prescriptives, ni un choix en noir et blanc, mais plutôt la navigation sur la voie du milieu dans la vie quotidienne."

S'il y avait un conseil que Rinpoché pourrait partager avec le monde, ce serait celui-ci : "Rappelez-vous toujours que la chose la plus importante est de vivre la vie dans le moment présent, et que le bonheur n'est pas un sous-produit de facteurs externes, mais le résultat du conditionnement positif de votre esprit. Le bonheur est à la portée de tous."