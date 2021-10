Nutrition : pourquoi une surconsommation de viande est dangereuse pour la santé

il y a une heure

Les purines sont naturellement présentes dans des aliments d'origine animale et végétale. On les retrouve notamment dans la viande rouge, les sardines, les boissons alcoolisées, les boissons sucrées, etc.

La viande rouge, un facteur de risque

''Je mangeais beaucoup de viande à l'époque. Quand j'étais en service, chaque fois à la pause, nous allions chez le boucher, et nous pouvions consommer jusqu'à un kilo de viande. Vous pouvez voir ce que cela signifie en termes de consommation. J'étais un gros consommateur de viande et je vis avec les conséquences'', déclare Souleymane Sy, la mort dans l'âme.

Selon le Dr Alassane Amadou Seydou, médecin néphrologue nigérien : ''Il existe des causes secondaires souvent liées à certaines maladies, celles appelées hémopathies, les cancers du sang, et même leur traitement peut induire l'apparition de la goutte.

D'autres causes sont liées à la prise de certains médicaments comme certaines molécules utilisées dans le traitement de la tuberculose ou les traitements des maladies cardiaques et parfois l'administration à long terme d'aspirine à faible dose.''

La maladie de Souleymane a évolué vers une forme chronique et sévère. Des amas de cristaux se sont déposés au niveau de ses articulations. Ce qui provoque une gêne chez lui. En plus des douleurs qu'il ressent la nuit, il a du mal à se déplacer.

''J'ai presque tout vendu''

"On conseille à une personne qui souffre de la goutte, ici au Niger, d'éviter de manger de la viande. Quand on parle de viande, il ne s'agit pas seulement de viande rouge, mais aussi d'abats. Notre célèbre Kilishi est également à éviter. Il en est de même pour les haricots et les choux, tout cela pour éviter la production d'acide urique dans l'organisme. Nous conseillons donc à la personne beaucoup plus la consommation de céréales mais aussi de légumes autres que le chou ainsi que les aliments à base de fruits '', conseille le Dr Seydou.