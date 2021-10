Comment les Fake News affectent des milliers de jeunes filles et de femmes.

Depuis quelques années, les fausses informations et le harcèlement en ligne se sont fortement répandues du fait de l'évolution technologique. Ce phénomène affecte des milliers de personnes notamment les jeunes filles et les femmes. Selon une étude de l'organisation Plan international, 87% des filles affirment que ces fausses informations ont eu une incidence négative sur leur vie.

Dans ce numéro, Sycfreed Djènoukpô et ses invités examinent les conséquences des fake news et du harcèlement en ligne sur le bien-être des filles et des jeunes femmes et comment y remédier.