Afrique Avenir : Faire de l'Afrique et des caraïbes des destinations d'investissement, la mission de Venicia S. Guinot

il y a 27 minutes

Créer des ponts entre entrepreneurs et investisseurs du continent, c'est l'un des objectifs de Venicia Stelle Guinot.

La journaliste et entrepreneure média est à la tête du conglomérat sud-africain Tropics Group of Companies qui organise le Tropics Business Summit.

C'est une rencontre de décideurs, de penseurs, d'entrepreneurs et d'investisseurs d'Afrique et des caraïbes avec pour but de faire de ces destinations des pôles d'investissement de premier plan.