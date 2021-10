Religion : que savons-nous de Marie, la mère de Jésus ?

Marie a toujours été une figure centrale du christianisme. Elle a toujours été absolument essentielle, dès le moment où, au début de l'Évangile de Luc, on lui dit "Tu es bénie entre toutes les femmes".

Une figure centrale

Ce qui est intéressant pour les chercheurs modernes, c'est qu'elle est réévaluée parce que nous sommes devenus beaucoup plus sensibles aux personnages féminins de l'histoire biblique et parce que les personnages féminins de l'histoire biblique sont souvent plus silencieux que les hommes.

Dans un monde contemporain, nous voulons ré imaginer les origines chrétiennes et impliquer beaucoup plus les femmes. Et l'une des femmes les plus importantes de cette histoire est Marie, bien sûr, et c'est pourquoi il vaut la peine d'entendre sa voix d'une manière nouvelle.

L'une des raisons pour lesquelles Marie a conservé sa popularité est que le texte biblique contenait tous les éléments d'une histoire fascinante, mais que la plupart des détails manquaient. Souvent, lorsque des détails manquent, la tradition s'efforce de les compléter et de les imaginer pour rendre la vie de cette personne un peu plus complète et la comprendre un peu mieux.

Réfléchissant aux vitraux de Marie dans une église du Norfolk, Sœur Wendy Beckett pense que la popularité de Marie au Moyen Âge était due à sa représentation d'une mère attentionnée.

L'un des rôles que Marie remplit est celui de la mère que nous voyons au début du christianisme ; elle est le modèle des mères. Elle joue également un rôle important tout au long de l'histoire du christianisme en nous fournissant une femme qui se trouve au cœur des événements.

Le christianisme, après tout, peut être une affaire assez masculine. Pour les féministes contemporaines, la Sainte Trinité semble toujours dominée par les hommes ; il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit, et les personnages du Nouveau Testament sont tous des hommes.

Mais ici, nous avons réellement quelqu'un avec qui nous pouvons interagir en tant que femme dans la tradition chrétienne.

Images païennes de Marie

De nombreuses personnes, notamment les protestants, s'opposent à la figure que Marie est devenue. Elle est considérée comme une déesse, peut-être parce que de nombreux païens sont devenus chrétiens au cours des premiers siècles de l'Église et qu'ils croyaient aux déesses, si bien que Marie est devenue pour eux une déesse.

Beaucoup de gens diraient que c'est quelque chose qui a mal tourné avec le christianisme. Il n'est pas question de Marie en tant que déesse dans le Nouveau Testament.

Jésus est Dieu et humain, donc Marie est simplement humaine. La théologie chrétienne a toujours maintenu qu'elle était un être humain et non pas Dieu, mais néanmoins, elle était un être humain occupant une place très importante et intime dans l'histoire de Jésus.

De nombreuses images de Marie ont traversé les siècles. Certaines proviennent de la Bible, comme l'image du livre de l'Apocalypse montrant Marie avec une couronne de 12 étoiles. Elle représente l'Église primitive, les 12 tribus d'Israël étant représentées par les étoiles.

Il y a eu des images de la Madone et de l'enfant ; Marie assise sur une chaise avec l'enfant sur ses genoux. Certaines de ces images ressemblent beaucoup à des images que nous connaissons de certaines déesses païennes de l'époque.

Isis, par exemple, était assise sur une telle chaise avec l'enfant Horus sur ses genoux de la même manière.

Lorsque le christianisme s'est répandu dans l'Empire, il est clair qu'il a délibérément pris des images du monde païen dans lequel il vivait et dans lequel il s'est répandu et qu'il a utilisé ces images. Les anciens puits et sanctuaires sacrés ont été transformés en sanctuaires chrétiens. En Égypte, un sanctuaire d'Isis a été délibérément et consciemment recréé comme un sanctuaire de Marie.

L'une des villes importantes pour Marie était Éphèse, où l'on vénérait la déesse Diane. Il n'est pas surprenant que Marie se soit inspirée de l'imagerie associée aux déesses, car c'est l'imagerie que les gens connaissaient. De la même manière, nous avons des images du Christ avec une foule triomphante ressemblant à un empereur.

Fiançailles et mariage

Les sources rabbiniques ultérieures nous apprennent que les filles juives pouvaient être fiancées dès l'âge de 12 ans et un jour ou à tout moment après l'âge de 12 ans et demi.

Dessin ou gravure ancienne de l'histoire biblique de l'ange Gabriel parlant à la vierge Marie de la conception immaculée et de la naissance de Jésus.Bible, Nouveau Testament,Luc 1. Biblische Geschichte , Allemagne 1859.

Le mariage proprement dit se déroulait en deux étapes. Il y avait tout d'abord les fiançailles, puis - après un intervalle de plusieurs mois, voire d'un an - la jeune fille était emmenée dans la maison de son futur mari et, à ce moment-là, une fois qu'ils avaient commencé à vivre ensemble, ils étaient considérés comme mariés.

Ce processus pouvait être assez traumatisant pour une jeune fille : laisser derrière elle sa mère, son père et toutes les personnes auxquelles elle était habituée pour aller vivre dans un foyer étranger.

Le choix du mari était fait par la famille, et non par les filles elles-mêmes. Il s'agissait d'un accord juridique entre le père et le mari. Les filles n'avaient aucun rôle à jouer dans cette légalité.

Enceinte hors mariage

Une fille qui tombait enceinte hors mariage était terrifiée. Toute la structure sociale était conçue pour que les enfants naissent dans le cadre du mariage. La généalogie et la propriété des enfants étaient considérées comme très importantes. Les filles qui tombaient enceintes hors mariage auraient probablement dû quitter leur maison et leur famille.

Elles risquaient d'être vendues comme esclaves ou d'être lapidées à mort. Elle pouvait être mariée rapidement ou bannie de sa maison et de son village, ce qui pouvait conduire une femme à la prostitution ou à l'esclavage lorsqu'elle n'avait aucun moyen de subvenir à ses besoins. Selon le Nouveau Testament, Joseph, après avoir reçu la visite d'un ange, a décidé de ne pas la renvoyer ou de l'exposer, mais de l'épouser.

Les femmes à l'époque de Marie

La vie d'une femme

Les femmes juives de la Palestine du premier siècle avaient des droits juridiques et économiques très limités. C'est surtout dans le domaine des droits économiques que cela pose un gros problème. Lorsqu'une fille était dans le foyer de son père, tout travail qu'elle faisait ou tout salaire qu'elle gagnait appartenait à son père. Une fois mariée, son salaire et les produits qu'elle fabriquait appartenaient à son mari. Il y avait très peu de moments où elle avait un sentiment d'autonomie financière et économique.

Une femme n'avait pas le droit de divorcer de son mari, mais celui-ci pouvait divorcer d'elle. Si elle divorçait, elle perdait également ses enfants. La plupart des héritages qu'elle recevait allaient directement à son mari. Le mari conserve la responsabilité légale des enfants.

Nous disposons de multiples sources pour connaître la vie des femmes dans la Palestine romaine du Ier siècle. Il y a les sources littéraires comme la Bible, les textes d'écrivains tels que Josèphe et Pline et les textes apocryphes (bien que ceux-ci doivent être lus avec une pincée de sel car ils se réfèrent à une époque légèrement plus tardive).

Il y a les premiers documents rabbiniques, qui fournissent une bonne quantité d'informations. Il y a aussi les preuves archéologiques et la culture matérielle qui nous donnent des indices sur la façon dont les femmes vivaient et sur le type de maisons dans lesquelles elles vivaient. On trouve beaucoup d'informations sur la vie des femmes romaines dans les textes romains et les romans des provinces de Rome.

Marie, comme la plupart des femmes et des jeunes filles juives de son époque, devait passer la majeure partie de sa journée à travailler. Dès qu'elle a pu marcher, elle a dû participer aux nombreuses corvées nécessaires à la vie quotidienne. Il fallait s'occuper des poêles, faire les lits, entretenir les maisons, préparer la nourriture, s'occuper des animaux, que ce soit dans une ferme ou dans un village. La nourriture devait être préparée pour l'avenir, la viande et les légumes devaient donc être conservés pour les temps à venir également. L'eau devait être puisée dans des citernes et des puits. Une quantité incroyable de travail devait être accomplie chaque jour, principalement par les femmes et les jeunes filles.

Les gens de cette époque avaient un régime alimentaire assez simple. La plupart du temps, les gens mangeaient beaucoup de pain de blé ou d'orge, de céréales ou de gruaux. On mangeait également des olives, des dattes et des figues. La viande était consommée de temps en temps, généralement après une grande fête et l'abattage d'un agneau ou d'une chèvre. On buvait aussi beaucoup de vin.

Situation politique

Sur le plan politique, Marie aurait vécu à une époque assez difficile. Elle aurait vu la fin du règne d'Hérode le Grand et toutes les révoltes qui ont accompagné la fin de son règne. Elle aurait vu les légions romaines entrer en Galilée pour réprimer ces révoltes et toutes les atrocités associées aux légions.

Les écrits juifs de l'époque nous apprennent que les Romains brûlaient les villes et emmenaient les gens en esclavage. La Galilée était politiquement assez stable pendant la majeure partie de la vie de Jésus, mais il y aurait eu des poches isolées de résistance et personne n'aurait certainement aimé l'idée que la Judée, au sud, était une province romaine, ou que les Romains étaient présents dans la ville sainte de Jérusalem et dans le temple lui-même.

La Galilée des années 20 était occupée par les Romains et aurait été un lieu d'oppression pour les Juifs. Si un soldat romain leur disait "tu dois porter mon sac à dos sur un kilomètre", ils devaient le faire, ils n'avaient pas le choix. Les Romains obligeaient les Juifs à payer des impôts à César. La nuit, ils auraient pu entendre les soldats passer en faisant résonner leurs épées, et ils auraient eu peur.

On peut imaginer qu'il était question de faire confiance à Dieu et que, peut-être, de leur vivant, il enverrait un Messie. Les Juifs, à mesure qu'ils étaient opprimés, ont peut-être été de plus en plus obsédés par Dieu. Ils ont pu penser que le moment était venu pour le Sauveur de venir. Et c'est dans cette atmosphère théologique très chargée que Marie s'est frayée un chemin vers le puits, tenant peut-être dans ses bras l'enfant Jésus.

La virginité de Marie et l'immaculée conception

L'immaculée conception de Marie n'a aucune base historique. C'est quelque chose qui a été inventé par les chrétiens ultérieurs pour étendre l'idée de sa sainteté. La pureté, la virginité perpétuelle, tous ces thèmes aboutissent à ce que Marie (ainsi que Jésus) doive être conçue de manière immaculée. L'une des difficultés que de nombreuses personnes rencontrent aujourd'hui avec la naissance virginale n'est pas tant historique, l'idée que cela n'a pas pu se produire, que théologique, l'idée que cela a dû se produire pour que Jésus n'ait pas eu de péché.

Les premiers chrétiens comme Augustin avaient tendance à penser que le péché originel d'Adam avait été transmis par l'acte sexuel et que, par conséquent, pour que Jésus soit saint et sans péché, il était nécessaire qu'il ne soit pas né de parents ayant eu des relations sexuelles. Théologiquement, les gens ont aujourd'hui plus de problèmes avec la naissance virginale qu'ils n'en auraient eu dans le passé. Dans le passé, il était presque nécessaire d'avoir une naissance virginale afin de sortir Jésus de cette difficulté plutôt collante d'être né de parents humains ordinaires qui avaient eu des relations sexuelles.

Dans le Nouveau Testament, de nombreux personnages féminins sont soit tellement saints et purs que c'en est irréaliste, soit des prostituées. Marie fait partie de la catégorie des femmes saintes, pures et absolument sans péché ; et elle poursuit cette trajectoire tout au long de la tradition, de sorte qu'elle devient de plus en plus sainte et que sa virginité est de plus en plus soulignée, ainsi que sa sainteté tout au long de sa vie, de sorte qu'elle aussi devient sans péché. Elle est assumée dans le ciel plutôt que de devoir mourir, elle est elle-même née d'une conception immaculée ; vous obtenez donc un développement de l'idée de la virginité perpétuelle, parce qu'elle a commencé un voyage pour devenir toujours plus sainte, toujours plus pure qui, en fin de compte, ne peut que se terminer par ces concepts de virginité perpétuelle.

Origine de l'histoire de la naissance de la vierge

La naissance virginale est un récit très puissant qui explique la vérité théologique selon laquelle Jésus est le fils de Dieu - pas seulement le fils de Dieu depuis sa résurrection ou son baptême, comme pourrait le suggérer l'évangile de Marc, mais le fils de Dieu depuis le moment de sa conception.

Il est beaucoup plus difficile d'analyser dans quelle mesure il est historique. L'une des difficultés est que nous n'entendons pas du tout parler d'une tradition de naissance virginale, jusqu'à la fin du premier siècle. Ce n'est que dans les évangiles de Matthieu et de Luc, qui ont probablement été écrits dans les années 80 ou 90 du premier siècle, que l'on trouve une mention de la naissance virginale.

Une autre difficulté avec l'idée de la naissance virginale est que les textes de Matthieu et de Luc sont clairement recouverts de références à l'Ancien Testament. Ils évoquent le récit typique de l'annonciation dans l'Ancien Testament : l'ange descend vers un ou deux des parents ; le problème insurmontable, qui est généralement, dans l'Ancien Testament, le fait que les parents sont âgés ou stériles ; l'ange qui proclame que le problème va être surmonté ; et la naissance s'ensuit. C'est très similaire aux histoires de la naissance d'Isaac ou de la naissance de Samson ou de Samuel. Matthieu et Luc sont redevables à l'Ancien Testament et ils s'inspirent de ces idées de l'Ancien Testament. L'histoire de la naissance de Jésus doit être encore meilleure. Marie ne peut pas être une vieille femme stérile : c'est une jeune fille qui est aussi vierge.

Une naissance miraculeuse

Les histoires de naissances miraculeuses étaient légion dans la société gréco-romaine. Les personnages célèbres avaient tendance à attirer ces histoires car les gens spéculaient sur ce que cela aurait été d'être présent à la naissance d'une telle personne. L'astrologie était également importante, de sorte que l'on pensait que si une personne était destinée à devenir très importante, son destin était déjà prédestiné, et que l'on pouvait voir dans son horoscope à quel point elle allait être merveilleuse. Il n'est pas surprenant qu'ils aient commencé à penser que leur naissance était peut-être miraculeuse et merveilleuse.

Statue de la Pieta

Dans le système grec et romain des dieux et des déesses, on pouvait dire que les déesses elles-mêmes étaient des mères vierges. Athéna et Artémis étaient considérées comme vierges. Elles accouchaient et se plongeaient ensuite dans les fleuves pour renouveler leur virginité.

Les histoires grecques et romaines ne sont pas tout à fait les mêmes que les histoires de naissance de vierges dans les évangiles. Ils diffèrent par le fait qu'il y a un dieu masculin et une mère humaine et que le dieu masculin descend sur terre et féconde la mère d'une manière très graphique. Dans les récits évangéliques, il n'est pas question de Dieu ou du Saint-Esprit prenant la forme d'un être humain, descendant sur terre et fécondant Marie.

Les frères et sœurs de Jésus

Depuis le premier siècle jusqu'à nos jours, il y a eu un débat sur le fait que Jésus ait eu des frères et sœurs.

Selon les Évangiles de Matthieu, Marc et Luc, Jésus avait au moins quatre frères qui ont survécu à l'époque où il était adulte. Dans l'Évangile de Marc, lorsque Jésus se rend à Nazareth pour parler dans la synagogue, les gens de la foule lui disent : "N'est-ce pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Judas et de Simon ?". Ils disent aussi : "Ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous ?". Il y a donc au moins deux sœurs et peut-être plus.

Le frère de Jésus, Jacques, est régulièrement mentionné par Paul et parfois par d'autres auteurs chrétiens primitifs. Il semble que Jacques ait eu un rôle très important dans la gestion de l'Église dès le début à Jérusalem, mais ce rôle a été oublié dans la tradition chrétienne ultérieure.

Les traditions chrétiennes ultérieures ont redéfini ces frères et sœurs, soit comme des cousins, soit comme les enfants de Joseph par un mariage antérieur, afin de préserver l'idée de la virginité perpétuelle de Marie.

Marie était-elle présente lors de la crucifixion ?

Illustration biblique vintage représentant la crucifixion de Jésus-Christ.

Il est tout à fait probable que Marie ait été présente lors de la crucifixion. La présence de Marie à la croix n'est explicitement mentionnée que dans l'évangile de Jean, mais les autres évangiles laissent entendre qu'elle y était.

Dans l'Évangile de Jean, elle est en fait placée au moment de la crucifixion ; Marie se tient avec les disciples, et ils sont confiés les uns aux autres par Jésus mourant sur la croix. Mais il est peu probable que Jésus ait pu communiquer avec quiconque depuis la croix. Dans les autres évangiles, les proches de Jésus se tiennent à distance et Jésus n'aurait pas été en mesure d'avoir une conversation avec eux.

Ce qui semble être historiquement exact, c'est que Marie se trouvait à Jérusalem à ce moment-là. Il est concevable qu'elle ait pu assister à la crucifixion.

Il est difficile de savoir ce qui est arrivé à Marie après la crucifixion de Jésus. La dernière référence à Marie se trouve au début du deuxième volume de Luc, les Actes des Apôtres. Luc est le seul des auteurs d'évangiles à avoir écrit un second volume. Il mentionne la présence de Marie à Jérusalem peu de temps après la crucifixion. Les autres possibilités sont soit qu'elle soit rentrée chez elle à Nazareth et qu'elle soit allée vivre dans sa famille, soit qu'elle soit allée à Éphèse et qu'elle ait vécu avec le "disciple bien-aimé" mentionné dans l'évangile de Jean.

Une possibilité est que Marie se soit rendue à Éphèse quelque temps après la mort et la résurrection de Jésus. La raison de cette théorie est que Jean, le disciple bien-aimé, est censé avoir écrit son évangile depuis cet endroit et que ce même Jean aurait été présent à la croix avec Marie lorsque Jésus a confié chacun des disciples à l'autre. Il est relativement peu probable qu'Éphèse soit le lieu où Marie se soit rendue. L'idée est purement basée sur la tradition de son association avec Jean et l'évangile de Jean.

L'autre possibilité est que Marie soit simplement restée à Jérusalem après la crucifixion. Le raisonnement qui sous-tend cette hypothèse est que nous savons que Jacques, son fils (ou son beau-fils), était là. De plus, à la mort de Jacques, un cousin de Jésus, Siméon, est devenu le prochain chef de l'Église de Jérusalem. Cela suggère qu'il y avait une enclave familiale à Jérusalem. Si c'est le cas, il est fort probable que Marie était l'une des personnes qui restaient sur place et qui les maintenaient ensemble.

Marie est peut-être morte peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus. Même si elle était très jeune lorsqu'elle a donné naissance à Jésus, elle aurait eu la quarantaine, au plus jeune, à ce stade, ce qui est déjà très bien selon l'espérance de vie antique, surtout pour une femme qui a accouché.

Une méditation sur la présence de Marie à la Crucifixion

Sarah Jane Boss, directrice du Centre d'études mariales de l'Université du Pays de Galles à Lampeter, se penche sur le rôle de Marie dans l'histoire chrétienne.

Après la crucifixion

L'histoire de Marie après le début des Actes n'est pas connue mais il existe des traditions à son sujet et elle est importante en tant que partie de l'histoire chrétienne.

Dans l'évangile de Jean, Marie est associée à un disciple bien-aimé et Jésus dit que le disciple bien-aimé doit la prendre chez lui. Dans cette société, les femmes devaient être prises en charge par les hommes. Ainsi, lorsque Jésus ne pouvait plus s'occuper d'elle, le disciple bien-aimé s'en occupait. Le disciple bien-aimé, qui n'est pas nommé dans l'Évangile de Jean, est identifié plus tard comme étant Jean.

Les traditions varient. Une tradition veut que Marie soit restée à Jérusalem, qu'elle y soit morte et que Jérusalem revendique son tombeau. Ainsi, dans un sens, Jérusalem affirme que Marie était la mère de l'Église de Jérusalem et que Jacques est resté à Jérusalem.

Mais Jacques lui-même a dû fuir Jérusalem lorsque les choses sont devenues très difficiles, et Marie a donc peut-être dû quitter Jérusalem à un moment donné.

Dans une autre tradition, le disciple Jean se rend à Éphèse et l'on suppose que Marie l'aurait accompagné et aurait passé le reste de sa vie à Éphèse. Au début du 19e siècle, une intéressante religieuse allemande a eu une vision de la vie de Marie.

Dans cette vision, elle a vu la vie de Marie se terminer à Ephèse et elle a également décrit la maison où Marie a vécu. À la suite de cette vision, des archéologues ont déterré une maison très similaire à celle qu'elle avait décrite et qui est maintenant vénérée comme la maison de Marie.

Les preuves du Nouveau Testament

L'histoire de Marie apparaît dans toutes sortes de contextes différents dans le Nouveau Testament et nous devons rassembler les différents éléments.

Matthieu nous en dit un peu, Luc nous dit des choses différentes, Marc ne nous dit pas grand-chose, Jean nous dit encore des choses différentes. Il ne s'agit pas d'une grande histoire cohérente qui nous mène de sa naissance à sa mort. Nous n'avons que de petits aperçus de certaines parties de sa vie.

D'une certaine manière, le Nouveau Testament est assez décevant car il ne nous en dit pas autant sur Marie que nous le souhaiterions. C'est dans l'évangile de Luc que nous trouvons le plus d'informations sur Marie.

Luc pense que Marie est l'un des personnages clés du drame et il raconte toute l'histoire de la naissance de Jésus du point de vue de Marie. En particulier, Luc écrit sur le moment de la conception de Jésus et sur ce que Marie pensait exactement, ce qu'elle faisait et ses réactions lorsque l'ange Gabriel lui a parlé.

D'autres parties du Nouveau Testament ont tendance à être plutôt négatives à l'égard de Marie. Matthieu raconte l'histoire d'un point de vue masculin traditionnel. Il voit toute l'histoire du point de vue de Joseph. L'évangile de Marc tend à la mettre dans le même sac que la famille de Jésus et la considère comme une personne qui fait obstacle à Jésus, à son évangile et à son message.

Les auteurs des évangiles ne veulent pas vraiment parler de Marie, à moins que l'action ne tourne vraiment autour de quelque chose d'important concernant Jésus.

Marie apparaît en dehors du Nouveau Testament, mais les documents commencent à ressembler à des morceaux de fiction antique. La meilleure source pour Marie est un document du deuxième siècle appelé le Proto-Evangelium de Jacques. Il s'agit d'un texte paroissial qui parle en détail de ses parents, de son éducation, de son âge lorsqu'elle a conçu Jésus, etc. Ce qui est décevant dans ce texte, c'est que la plupart de ces informations sont probablement inventées.

Le fait que Marie figure dans le Nouveau Testament est important car il traite de Jésus et de la croissance de l'Église primitive. Le Nouveau Testament nous dit très peu de choses sur le père de Jésus, Joseph. Le fait qu'elle occupe une place importante montre qu'il y avait un certain intérêt pour Marie dans les premières années de l'Église.

Il est important de rappeler que tous les évangiles ont été écrits bien après la mort de Jésus. Matthieu et Luc, qui font référence à la naissance de Jésus, ont probablement été écrits près d'un siècle après sa naissance. Chacun des évangiles a été composé dans un environnement différent, à une époque différente, avec des intérêts particulièrement différents en tête. Chacun d'entre eux a une connotation théologique légèrement différente, chacun d'entre eux est écrit dans des buts légèrement différents et chacun d'entre eux a donc ses propres traits particuliers.

Il y a très peu de références à Marie en dehors du Nouveau Testament. Les écrits juifs ultérieurs la désignent par son nom juif, Miriam, et disent qu'elle est coiffeuse et que Jésus est le fils illégitime d'un soldat romain appelé Panthera. Le problème avec ces références, c'est qu'elles datent au moins des années 200 - et peut-être même des années 500 - et qu'elles sont donc nettement postérieures au Nouveau Testament et reflètent probablement une grande partie de l'hostilité entre les groupes juifs et chrétiens à cette date tardive.

Les informations contenues dans cette publication ont été fournies par six experts universitaires :

· Dr. Helen Bond, M.Theol.

Historienne biblique, maître de conférences en langue, littérature et théologie du Nouveau Testament à l'Université d'Edimbourg.

· Mark Goodacre, MA, MPhil, DPhil(Oxon)

Maître de conférences en Nouveau Testament au département de théologie de l'université de Birmingham.

· Dr.Tal Ilan

Historien juif de l'Université hébraïque de Jérusalem. Sa spécialité est la vie des femmes juives dans la Palestine gréco-romaine.

· Chris Maunder

Théologien, York St John College, Université de Leeds.

· Miriam Peskowitz

Professeur invité, Département d'histoire, Temple University. Sa spécialité est la vie des femmes juives dans l'Empire romain.

· James Charlesworth