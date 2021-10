Légalisation de l'avortement au Bénin : le débat continue, 6 questions pour comprendre

Le ministre béninois de la Santé Benjamin Hounkpatin estime que la loi va soulager les femmes victimes d'une grossesse non désirée

Qu'est-ce qui change concrètement dans la législation ?

Celle-ci peut intervenir "lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale", stipule désormais la loi relative à la santé sexuelle et la reproduction.

Qu'est-ce que cela veut dire?

''Il y a plein de cas, vous avez une jeune fille qui a décroché une bourse pour ses études et qui se retrouve dans une situation de grossesse non désirée, n'ayant pas ses parents avec elle ou son avenir est hypothéqué si elle garde cette grossesse'' poursuit-il.

La nouvelle loi ne précise pas qui aura la charge d'évaluer les différents cas qui pourront se présenter et délivrer les autorisations d'accès à l'IVG requise.

Une loi potentiellement difficile à appliquer

D'un autre côté il est possible que les agents de santé puissent refuser de pratiquer une IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) en invoquant la "clause de conscience".

Le Professeur Francis Dossou, président du Conseil National de l'Ordre National des Médecins du Bénin, affirme que ''personnellement, ça me gêne, parce que j'ai la conviction, étant chrétien, que la vie commence dès la conception et qu'il faut la protéger.''

''Je ferai tous les efforts nécessaires pour convaincre la femme enceinte de garder sa grossesse mais c'est son corps et la loi l'en rend responsable'' précise le médecin à BBC Afrique.

L'analyste politique béninois dénonce aussi un manque de précisions quant aux moyens prévus pour la mise en œuvre financière et matérielle de cet accès à l'avortement.

Le politologue ajoute que la loi ''reste muette quant aux pressions et à la violence qui pourraient être exercées sur des filles et des femmes enceintes pour qu'elles n'avortent pas.''

Préparé et présenté par le ministère de la santé, le projet était inscrit à l'ordre du jour de la troisième session extraordinaire de l'année 2021 du Parlement qui s'est ouverte le 07 octobre.

En 2003 le Bénin adopte une loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction qui autorise le recours à l'interruption volontaire de grossesse lorsque celle-ci met la vie et la santé de la femme enceinte en danger, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'un inceste, ou encore dans le cas d'une grave anomalie fœtale.

''Nous avons plusieurs fois mené le débat avec les parlementaires notamment la huitième législature depuis un an, l'ABPF a rencontré au moins quatre fois les députés de la huitième législature pour que cette question ne soit pas une question taboue parce que pendant que nous attendons, il y'a des vies que nous perdons'' souligne Ibrahim Ousmane.

Diverses réactions dans le pays

L'église catholique qui a mené une campagne contre cette modification de la loi pendant des jours a dit un ''non catégorique à la culture de la mort.''

Monseigneur Eugène Cyrille Houdekon du clergé béninois insiste sur ''le respect du caractère sacré de la vie surtout celle de l'innocent'' et affirme que ''l'avortement détruit la vie du fœtus mais aussi celle de la mère''.

Dans un communiqué publié mercredi, la Conférence épiscopale du Bénin fait valoir qu'il existe des "alternatives honnêtes et fiables pour remédier aux maux que l'on entend solutionner par la légalisation de l'avortement".

Elle a aussi appelé à une journée de jeûne et de prières et enjoint les béninois à ne pas ''baisser les bras dans la lutte pour la défense et la protection de la vie''.