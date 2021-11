Psychologie : comment refuser des invitations sans heurter les sentiments ?

Aysha Imtiaz

BBC Worklife

il y a une heure

Lorsque Zawar et Manahyl, un couple de Karachi, ont commencé à envoyer des invitations pour leur mariage en octobre, ils étaient convaincus d'avoir trouvé toutes les bonnes réponses. Ils ont créé des groupes WhatsApp pour organiser les nombreuses festivités précédant le mariage et ont remis les invitations aux membres de la famille en mains propres pour respecter la tradition.

Alors qu'ils s'attendaient à des réponses enthousiastes, ils ont été déçus et bouleversés lorsque les excuses de certains de leurs invités ont commencé à affluer. "C'est devenu un moment décisif qui nous a fait réévaluer notre relation avec les gens que nous aimions... et ceux que nous pensions nous aimer en retour", partagent-ils.

Nous avons tous ressenti cette douleur lorsque quelqu'un décline notre invitation. Lorsque nous invitons quelqu'un à un engagement social, nous lui demandons de faire plus qu'assister à un rassemblement à une heure précise. Nous l'invitons à participer à une partie importante de notre vie. Il se peut même que nous concevions inconsciemment l'événement en pensant à l'expérience des invités prévus et que nous assimilions l'acceptation à des valeurs telles que la proximité ou l'amitié. Cela signifie que même si l'autre personne offre une raison crédible de refuser notre invitation, nous pouvons nous sentir offensés.

De nouvelles recherches établissent un lien entre cette réaction et nos perceptions du choix et du contrôle. Si nous pensons que notre invitation est refusée en raison de facteurs indépendants de la volonté des invités, nous le prenons moins à cœur et mettons cela sur le compte des circonstances, plutôt que de nous sentir rejetés parce que nous pensons qu'ils ont choisi de ne pas venir. Comprendre les différences entre les types de refus est important pour nous aider à modérer notre réponse en tant qu'invitants - et pourrait même nous permettre de refuser les invitations avec plus de considération en tant qu'invités.

En cas de refus

"Les gens détestent que leurs invitations soient refusées parce que c'est une forme de rejet social de la part de ceux qu'ils aiment le plus", expliquent les psychologues américains Jay Van Bavel et Dominic Packer, qui ont récemment publié un livre sur les identités sociales partagées.

Se sentir mal à cause d'une invitation refusée peut également être une réponse évolutive, expliquent-ils. "La quasi-totalité de notre histoire a consisté à vivre en petits groupes, et être exclu... aurait signifié une mort quasi certaine. [Notre cerveau est] particulièrement attentif aux signes d'inclusion et d'exclusion. Lorsque quelqu'un nous rejette, il envoie un signal profond et puissant indiquant que notre statut au sein du groupe n'est peut-être pas aussi sûr que nous l'avions espéré. Les gens ont une réaction viscérale à ce type de menace".

Pourtant, de nouvelles recherches montrent que le type de raison invoquée par les invités pour décliner une invitation joue un rôle énorme dans la façon dont le destinataire perçoit la réponse. Les recherches publiées par le Journal of Consumer Psychology montrent que le manque d'argent est un meilleur moyen de décliner une invitation que le manque de temps. En d'autres termes, refuser une invitation sociale en disant "Je n'ai pas l'argent" est mieux interprété par l'invitant que si l'invité dit "Je n'ai pas le temps".

Crédit photo, Getty Images

L'une des études de la recherche portait spécifiquement sur 132 couples qui planifiaient leur mariage. Les couples ont été invités à réfléchir à la façon dont ils percevaient les refus d'invitation (qui étaient fondés sur des excuses liées au temps ou à l'argent) et à utiliser une échelle en sept points pour indiquer dans quelle mesure ils considéraient que l'excuse était hors du contrôle de l'invité prévu et dans quelle mesure ils trouvaient l'excuse digne de confiance.

On a demandé aux couples à quel point ils se sentaient proches de leurs futurs invités, avant et après avoir reçu leurs raisons de rejeter leur invitation. Selon Grant E. Donnelly, professeur adjoint de marketing à l'université d'État de l'Ohio (États-Unis) et l'un des auteurs de l'étude, la différence était prononcée : l'impact négatif de la réception d'une excuse liée au temps était environ deux fois plus fort que celui de la réception d'une excuse liée à l'argent. "Les invitations sont incroyablement intimes", explique-t-il, "Vous vous rendez vulnérable. Lorsqu'il y a un refus lié à une excuse de temps, l'invitant en déduit qu'il [le ou les invités] n'a pas de temps pour moi, au lieu de penser qu'il n'a pas de temps, point final. Vous remplissez les blancs".

Cela s'explique par le fait que nous considérons l'argent comme une chose sur laquelle nous exerçons un contrôle limité, des facteurs externes influençant le montant auquel nous pouvons avoir accès et les dépenses non discrétionnaires se disputant des fonds limités. Le temps, en revanche, est perçu comme une chose à laquelle tout le monde a un accès égal - nous disposons tous de 24 heures par jour, explique M. Donnelly, et nous pensons avoir un plus grand contrôle discrétionnaire sur la façon dont nous le dépensons. De ce fait, le rejet des demandes liées à la pénurie de temps ressemble à une question de volonté et de manque de temps, par opposition au manque de fonds.

L'argent par rapport au temps

Dans un contexte plus large, Donnelly et ses coauteurs ont également analysé les données de Twitter sur 2 649 tweets (tous adressés à une personne spécifique avec un signe @ et communiquant une pénurie d'argent ou de temps). Ils ont constaté que les utilisateurs de Twitter avaient deux fois plus tendance à "aimer" un tweet communiquant une pénurie d'argent qu'une pénurie de temps. Ainsi, par exemple, "Je n'ai vraiment pas d'argent pour le petit-déjeuner" est susceptible de recueillir deux fois plus d'appréciations que "J'ai un devoir à écrire et je ne peux pas quitter la maison", en partie parce que le fait de mentionner un manque de temps fonctionne si souvent comme un signal de statut. En d'autres termes, le fait de mentionner un manque de temps peut passer pour de la vantardise et éloigner le destinataire de la communication.

Crédit photo, Getty Images

Dans une autre étude faisant partie de la même recherche, Donnelly et ses co-auteurs ont organisé une courte conversation "pour faire connaissance" entre les participants. Les participants ont été répartis en deux groupes : l'un devait expliquer pourquoi il ne pouvait pas consacrer plus de temps à une œuvre de bienfaisance, et l'autre devait expliquer pourquoi il ne pouvait pas donner plus d'argent. "Ainsi, les participants qui écoutaient entendaient soit dire que quelqu'un était très occupé et n'avait pas de temps, soit expliquer pourquoi il n'avait pas d'argent", explique M. Donnelly.

Puis, après avoir regagné leur box, les auditeurs ont été invités à se répartir des photos de toilettes et de chiots à classer par la personne avec laquelle ils avaient conversé et par eux-mêmes. Ceux qui avaient entendu des excuses liées au temps ont envoyé moins d'images de chiots à l'autre participant, lui envoyant plus de toilettes et gardant pour eux plus d'images de chiots, qui sont par nature agréables. Cela suggère que nous nous sentons plus pro-sociaux envers les personnes ayant des excuses liées au manque d'argent, plutôt qu'au temps seul. Et le fait qu'une différence aussi marquée soit apparue dans des conversations de moins de trois minutes, et sans que nous ayons investi dans leur participation à un événement personnel, atteste de la rapidité avec laquelle le message est internalisé.

La recherche montre que lorsque nous traitons des messages liés au temps ou à l'argent, nous semblons câblés pour nous identifier à la pénurie financière, et non aux contraintes temporelles. En conséquence, lorsque notre invitation est rejetée en raison de problèmes d'argent, nous la considérons avec beaucoup plus de bienveillance qu'un refus lié à un emploi du temps trop chargé.

"Un moyen infaillible de nuire aux relations est de dire que l'on n'a pas le temps. En général, les gens ont cette idée fausse que vous donnez la priorité aux choses auxquelles vous tenez. C'est donc presque une insulte personnelle que de dire que vous ne les appréciez pas", explique M. Donnelly.

"Les gens trouvent probablement moins blessants les refus qui mettent en cause des problèmes d'argent, des besoins en matière de garde d'enfants ou d'autres circonstances défavorables, car cela donne l'impression que la décision est indépendante de la volonté de nos amis", ajoutent Bavel et Packer, ce qui signifie qu'il ne s'agit "pas du tout d'un refus, juste d'une tournure malheureuse des événements".

Parlez-en

Fort de ces connaissances, il peut sembler que nous ayons résolu le problème de savoir comment décliner une invitation sans se sentir offensé. En effet, invoquer le manque de moyens financiers pour refuser une invitation présente un autre avantage : cela permet de protéger les relations, car "vous mettez le premier venu [l'invité] en situation de vulnérabilité", explique Mme Donnelly. "Il s'agit d'une révélation intime qui suscite une position de faible pouvoir et favorise un lien plus étroit ; l'invité se sent spécial et au courant.

Pourtant, M. Donnelly reconnaît que citer le manque de fonds n'est pas toujours pertinent : "Dire que vous n'avez pas d'énergie fonctionne aussi, car les réserves d'énergie peuvent fluctuer et s'épuiser." Un document de travail de la Harvard Business School indique également que le fait de refuser une invitation en raison du risque de contagion Covid-19 est également considéré comme relevant de l'"incontrôlabilité".

Quel que soit votre choix, M. Donnelly recommande de fournir des preuves détaillées pour renforcer la fiabilité de l'excuse, principalement en soulignant qu'elle se situe en dehors de notre sphère de contrôle. Il concède toutefois que le fait d'invoquer un manque de fonds (ou même un manque de temps) peut conduire à une surveillance accrue de la part de l'invitant, car plus on donne de détails, plus on a l'occasion d'examiner minutieusement la façon dont on dépense son temps, son argent ou les deux.

Susan Schlossberg, ancienne directrice de la National League of Junior Cotillions, une organisation américaine spécialisée dans l'étiquette, met en garde contre une utilisation trop libérale de l'excuse du manque d'argent et ajoute que, même si l'invité prévu décline l'invitation, il est à espérer qu'il achètera tout de même un beau cadeau (qui ne doit pas nécessairement être cher). Pour éviter de blesser quelqu'un, elle recommande de parler à cœur ouvert avec l'invité, "sinon les gens risquent de le prendre personnellement et de faire une montagne d'une taupinière".

Pour des invitants comme Zawar et Manahyl, l'acceptation est venue en faisant objectivement le point sur les invitations refusées - sans s'attarder sur ce qu'elles pourraient symboliser - et en les attribuant à des raisons indépendantes de la volonté de leurs invités, financières ou autres. Ils trouvent de la joie dans les personnes qui peuvent venir, et en fait, dans l'autre, alors qu'ils comptent les derniers jours avant leur mariage.