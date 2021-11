Yennenga: qui était cette légendaire princesse burkinabè et quelle est son héritage?

il y a 32 minutes

Crédit photo, Minta Dramane Légende image, image en 3D de la princesse Yennenga pour le Fespaco 2021

L'histoire de Yennenga remonte entre le 14e et le 15e siècle, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

La princesse guerrière

Yennenga aurait été une princesse qui a vécu dans le royaume Dagomba, situé dans l'actuel nord du Ghana.

Loin des clichés de la princesse chouchoutée dans le cocon familial, Yennenga était une guerrière de l'armée royale.

Comme le veut la légende, elle maniait avec habileté les armes de l'époque telles que les lances.

Elle était également connue pour être une excellente cavalière et était toujours prête à aider l'armée à remporter les batailles.

Il existe plusieurs versions qui expliquent la raison de son départ du royaume Dagomba.

Selon certaines sources, le cheval de la princesse se serait emballé au cours d'une bataille avant de s'enfoncer dans la forêt.

A lire aussi sur BBC Afrique :

D'autres rapportent que la princesse guerrière en avait juste assez de sa vie de guerrière et voulait fonder une famille comme toutes les femmes de son âge.

Ce qui n'enchantait pas le roi, puisque Yennenga était l'un des meilleurs atouts de son armée.

Une évasion audacieuse et une histoire d'amour

À la suite d'une dispute avec son père, la princesse aurait enfourché un cheval et quitté le domicile familial. Elle s'enfuit en compagnie d'un garde de son père qui l'aide à échapper.

Au cours de leur escapade, Yennenga et son garde subissent une attaque.

Ce dernier est tué, mais la princesse guerrière parvient à s'enfuir sur le dos de son cheval.

Yennenga chevauche en direction du nord pour échapper à ses assaillants.

Après un long moment, épuisée, elle se couche sur le dos de son étalon et trouve refuge dans une habitation qu'elle aperçoit de loin.

C'est la maison d'un homme qui s'appelle Rialé.

Selon la légende, Rialé est un chasseur d'éléphant qui donne refuge à la princesse. Rialé et la princesse tombent rapidement amoureux.

De leur union naitra un fils qu'ils appellent Ouédraogo, ce qui signifie ''étalon'', à la mémoire de leur rencontre.

C'est le point de départ de ce qui deviendra le premier royaume Mossi.

L'héritage de Yennenga

Aujourd'hui, la légende de Yennenga a traversé les âges, et le nom de famille Ouédraogo est très répandu au Burkina Faso.

Les Mossis représentent de nos jours l'ethnie majoritaire du pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Aida Benelkhadir, représentante du réalisateur somalien Khadar Ahmed, lauréat du 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision (FESPACO)pose avec le trophée de l'étalon Yennenga le 23 octobre 2021.

''À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, si vous vous promenez, vous verrez les représentations de Yennenga, et nous avons également une place et une avenue qui portent son nom'', explique une de nos collègues de la BBC, Léone Ouédraogo, dans l'émission de la BBC, The Fifth Floor.

"Je suis très fière de porter le nom de Ouedraogo car il a une histoire très forte", ajoute-t-elle.

Le cheval, plus précisément l'étalon, est très présent dans les symboles du pays.

Deux étalons d'argent figurent par exemple sur les armoiries du Burkina Faso.

''Les étalons'' est également le surnom donné aux joueurs de l'équipe nationale de football du pays.

La référence peut-être la plus connue viennent du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), le plus grand et prestigieux festival de cinéma africain du continent.

Le prix le plus prestigieux de cette biennale est l'Etalon d'or de Yennenga. Il récompense les fictions longs métrages.

Le graal de cette compétition, il est représenté par une guerrière tenant une lance dans une main et un bouclier dans l'autre et juchée sur un cheval cabré. Cette représentation fait référence au mythe fondateur de l'empire Mossi et la princesse guerrière Yennenga.

Cette année, pendant le Fespaco, le Musée national du Burkina a présenté une exposition spéciale consacrée à Yennenga.

Apolline Traore, cinéaste et ambassadrice du musée, animait la soirée de lancement.