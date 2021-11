"CareerTok": ces demandeurs d'emploi créatifs qui se tournent vers TikTok pour publier leurs CV

By Anamaria Silic

BBC News

il y a 32 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le TikToker français Rafael Caplan enregistrant une vidéo

C'est un mardi soir de septembre que Elizaveta Prigozhina a posté sur TikTok pour exprimer sa frustration d'être au chômage.

Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain, elle avait reçu plus de 10 propositions d'entretien - les recruteurs avaient vu sa vidéo, et avaient mordu à l'hameçon. "TikTok a changé ma vie", déclare à la BBC Mme Prigozhina, 22 ans, la dernière jeune personne à bénéficier d'une tendance croissante sur la plateforme de partage de vidéos : "CareerTok". "CareerTok" est une sous-culture de vidéos sur TikTok portant sur le thème de la carrière et regorgeant de conseils sur la recherche d'emploi, d'astuces pour les CV et d'opportunités de travail.

Dans un contexte d'isolement et de chômage galopant causé par la pandémie de Covid-19, TikTok est devenu une bouée de sauvetage surprise pour les jeunes demandeurs d'emploi.

Le hashtag "CareerTok" compte à lui seul plus de 70 millions de vues et ne cesse d'augmenter. Mais la récente vague d'offres d'emploi a marqué un tournant par rapport à l'époque de la pandémie, où les travailleurs recherchaient la sécurité de l'emploi.

La pénurie nationale de main-d'œuvre - un sous-produit de ce que certains économistes appellent une "grande démission" - signifie que les détaillants américains ont désormais du mal à trouver du personnel.

TikTok lui-même a remarqué cette tendance et, en juillet 2021, a lancé TikTok Resumes, un programme pilote qui permet aux utilisateurs de créer un CV vidéo présentant leurs expériences et leurs compétences et l'envoyer directement aux recruteurs participants.

Bien que le programme pilote n'ait duré qu'un mois, plus de trois douzaines d'entreprises - de Target, un détaillant de grande surface, à Chipotle, une chaîne de restauration rapide, et même World Wrestling Entertainment - ont participé au programme.

Les candidats soumettaient des vidéos avec le hashtag #TikTokResumes et par l'intermédiaire de TikTokresumes.com (qui n'est plus en activité au moment où nous écrivons ces lignes) pour montrer leurs compétences, fournissant une sorte d'essai personnel avec un son en boucle.

Bien qu'un CV TikTok ne soit pas une demande d'emploi formelle, il fonctionne comme un moyen pour les employeurs d'examiner les candidats potentiels et de les inviter à se connecter et à passer un entretien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un utilisateur enregistre un TikTok

Un "marché du travail incroyablement compétitif" contraint Chipotle à devenir l'une des premières marques de restaurants à adopter le recrutement sur TikTok.

La chaîne expérimente l'utilisation de la plateforme pour embaucher du personnel depuis 2019, indique Tressie Lieberman, vice-présidente du marketing numérique de la chaîne.

Elle a également exploré l'utilisation d'autres plateformes de médias sociaux pour atteindre des candidats plus jeunes, a précisé Mme Lieberman.

Bien que TikTok ne dispose pas de statistiques actualisées sur le nombre d'embauches, la fonctionnalité a eu le plus de succès en amenant les utilisateurs à occuper des postes liés au sport et au divertissement, dit Elena Saavedra, responsable de la communication mondiale de l'entreprise, à la BBC.

Parmi les exemples de recrutements réussis sur TikTok, citons Whalar, une société d'influenceurs qui a embauché son directeur associé de la stratégie créative et sociale hors TikTok, et la Ligue nationale de hockey des États-Unis, qui a embauché un photographe officiel par le biais de l'application. Selon LinkedIn, près de 80 % des responsables du recrutement estiment que la vidéo est devenue plus importante lorsqu'il s'agit d'interagir avec les candidats ou de les évaluer. Certaines expériences de recrutement par vidéo ont été couronnées de succès pour les employeurs à la recherche de nouveaux talents.

Un salon virtuel de l'emploi organisé par l'entreprise en mai sur Discord, le service de chat et d'appel vidéo préféré des joueurs, a par exemple permis d'augmenter les candidatures de 77 % en une semaine.

Crédit photo, Getty Images

Bien qu'il soit peu probable que les cabinets d'avocats et les banques d'investissement utilisent TikTok pour embaucher, les experts estiment que la plateforme pourrait faciliter le recrutement dans des domaines tels que les médias sociaux, le marketing et les rôles en contact avec la clientèle, où la personnalité est essentielle à la réussite

Makena Yee, 21 ans, étudiante en communication à Seattle, a publié son CV sur TikTok en mai 2021, à la recherche de postes dans les médias sociaux et les relations publiques.

Sa vidéo a rapidement totalisé plus de 200 000 vues, et une vingtaine de recruteurs lui ont envoyé des messages sur Instagram.

Mme Yee dit que les CV-Toks ouvrent la porte au réseautage numérique, permettant à sa génération d'accéder à un plus large éventail de personnes et de carrières.

"La génération Z est différente lorsqu'il s'agit de s'engager et d'interagir avec les gens", a déclaré Mme Yee. "La plupart des gens que je connais, je les ai rencontrés sur les médias sociaux".

Les recruteurs annoncent également plus de 50 postes de managers et de cadres supérieurs via l'application, déclarent à la BBC, Jonathan Javier et Jerry Lee, créateurs d'un compte CareerTok populaire "Wonsulting".

M. Javier a fait valoir que l'utilisation de l'application donne aux utilisateurs plus âgés un avantage parce qu'il y a moins de concurrence dans ces groupes d'âge.

Les CV vidéo, cependant, enlèvent un certain niveau d'anonymat, permettant aux employeurs d'écarter des candidats sur la base de l'apparence ou du comportement d'une personne, ouvrant ainsi la voie à la discrimination.

Il y a aussi la question de l'algorithme de TikTok lui-même. L'application a été critiquée pour avoir modéré des contenus sur la base de la race, ce que TikTok dément.

Et il faudra du temps pour que les CV vidéo remplacent complètement les CV traditionnels, déclare Jackie Cuevas, un responsable du recrutement qui compte plus de 150 000 adeptes sur CareerTok. Mais TikTok pourrait devenir un facteur de considération plus important - tout comme LinkedIn, les lettres de motivation et les portfolios en ligne.

Quels que soient les résultats de l'incursion de TikTok dans le domaine de l'emploi, le recrutement est appelé à évoluer de manière plus générale.

La "grande démission" a vu des millions de travailleurs quitter leur emploi à la recherche de plus d'argent, de plus de flexibilité et de plus de bonheur, ce qui pourrait bien remodeler le marché, selon les experts.