L'histoire fascinante de l'utilisation de l'héroïne comme remède contre la toux (et de son interdiction ultérieure).

Quelques années après sa première production en laboratoire à la fin du XIXe siècle, l'héroïne était le principal ingrédient d'un remède contre la toux.

Aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, l'héroïne est une drogue illégale qui crée une forte dépendance et qui, en 20 ans, a causé la mort par overdose de près de 130 000 personnes rien qu'aux États-Unis.

Comment cet opioïde est-il apparu et comment a-t-il fini par être interdit ?

Origine

Le nom chimique de l'héroïne est diacétylmorphine.

Le premier rapport sur sa découverte remonte à 1874, lorsque le chimiste anglais C.R.A. Wright l'a synthétisé à partir de la morphine à l'école de médecine de l'hôpital St Mary à Londres.

À l'époque, "l'opium et la morphine étaient déjà utilisés en médecine, on savait donc que (les opioïdes) pouvaient être utilisés", dit à BBC Mundo David Herzberg, professeur à l'université de Buffalo, aux États-Unis, et expert de l'histoire des produits pharmaceutiques.

Mais ces substances entraînaient - et entraînent toujours - une dépendance, de sorte que "les entreprises pharmaceutiques cherchaient des analgésiques qui n'entraînaient pas de dépendance", souligne Keith Humphreys, professeur de psychiatrie à l'université de Stanford, à la BBC Mundo.

Au départ, certaines personnes s'attendaient à ce que l'héroïne crée moins de dépendance et ait moins d'effets secondaires.

En outre, il a été démontré que "l'héroïne calmait la toux des tuberculeux et facilitait le sommeil", ont écrit Francisco López-Muñoz et Cecilio Álamo González, professeurs de pharmacologie à l'Université Camilo José Cela et à l'Université de Alcalá, en Espagne, dans un article de The Conversation publié en juin 2020.

Mais même ainsi, dans les premières années qui ont suivi sa découverte, l'héroïne n'a pas suscité un grand intérêt médical.

Certains des produits que Bayer vendait en plus de l'héroïne.

Ce n'est qu'en 1897 que l'équipe de recherche de la société pharmaceutique allemande Bayer, dirigée par le professeur Heinrich Dreser, a commencé à chercher un substitut à la morphine et/ou à la codéine (un autre opioïde) pour soulager les symptômes des patients souffrant d'affections respiratoires, selon des documents conservés dans les archives de Bayer à Leverkusen.

Un membre de l'équipe a envisagé la diacétylmorphine, qu'ils ont donc testée sur des animaux, puis sur des humains, chez Bayer et à Berlin.

Antitussif

Les résultats ont montré que la diacétylmorphine réduisait la toux et favorisait l'expectoration et a été décrite comme un "médicament héroïque".

Ainsi, en 1898, à la suite de ces essais, Bayer a commencé à produire un antitussif dont l'ingrédient principal était la diacétylmorphine et a appelé son produit "héroïne".

Le remède se présentait sous forme de poudre dans les dosages de 1 gramme, 5, 10 et 25 grammes. Il s'est ensuite présenté sous forme de sirop, de comprimés, de pastilles et de suppositoires.

L'antitussif "a connu un succès commercial rapide, étant largement utilisé dans le monde entier, notamment comme antitussif", indique l'article de López-Muñoz et Álamo dans The Conversation.

Le remède supprime la toux causée par la tuberculose, la pneumonie, la bronchite ou tout autre type de maladie chronique.

En 1899, Bayer vendait de l'héroïne dans plus de 20 pays, selon des documents provenant des archives de Bayer à Leverkusen.

Aux États-Unis, l'héroïne était en vente libre, il est donc probable qu'elle était également consommée par des enfants, selon Herzberg et Humphreys.

En fait, les patients n'avaient pas besoin d'une ordonnance pour acheter des stupéfiants tels que l'héroïne avant 1914, date à laquelle les États-Unis ont promulgué le Harrison Narcotics Act.

L'héroïne n'était pas seulement promue comme un antitussif. "Il était également présenté comme un traitement de la dépendance à la morphine et de l'alcoolisme", a déclaré M. Humphreys à la BBC Mundo. Mais les médecins ont rapidement abandonné cette idée.

Que disait-on du potentiel de dépendance de l'héroïne ?

Le danger de la dépendance

Presque dès le début de son lancement commercial, des avertissements ont été lancés sur le fait que l'héroïne pouvait créer une dépendance.

Dans la littérature médicale entre 1900 et 1906, "il y a de nombreux articles avertissant que ce médicament a un potentiel addictif", explique à BBC Mundo David Courtwright, professeur émérite à l'université de Floride du Nord et expert de l'histoire des drogues.

En effet, selon l'école de médecine de l'université de Yale, "les médecins et les pharmaciens se sont vite rendu compte que les patients avaient besoin de doses de plus en plus importantes et sont devenus de plus en plus dépendants de l'élixir".

Toutefois, malgré ces effets, l'héroïne n'a pas provoqué de grave problème de dépendance chez les patients qui l'utilisaient comme remède contre la toux, selon M. Courtwright, comme ce fut le cas au cours des 30 dernières années avec l'OxyContin, l'antidouleur à base d'opioïdes vendu par Purdue Pharmaceuticals.

"Sur 350 cas de dépendance médicale au début du XXe siècle, c'est-à-dire de personnes consommant de la morphine, de l'opium ou de l'héroïne en raison d'une maladie, seules six de ces 350 personnes étaient dépendantes de l'héroïne. Cela représente 1,7 %. La plupart des toxicomanes aux opiacés du début du 20e siècle étaient dépendants de la morphine, qui était utilisée pour beaucoup plus d'affections", souligne M. Courtwright.

Selon l'expert, l'une des raisons pour lesquelles les patients ne sont pas nécessairement devenus dépendants de l'héroïne est que le dosage de l'héroïne dans les médicaments contre la toux "était très faible", à savoir un ou deux milligrammes.

"Même si je suis sûr que certains patients sont devenus dépendants de l'héroïne, ils n'étaient tout simplement pas aussi nombreux que ceux qui étaient dépendants de la morphine", a également dit M. Courtwright.

Alors pourquoi l'héroïne a-t-elle été interdite ?

Interdiction

Selon le spécialiste, la raison en est que l'héroïne "est devenue populaire parmi les criminels dans les années 1910".

"Aux États-Unis, les premières références à l'usage non médical de l'héroïne datent d'environ 1910. C'est à ce moment-là que le médicament est devenu vraiment controversé", indique M. Courtwright.

Alors comment l'héroïne est entrée dans le monde criminel ?

"L'histoire raconte que les prisonniers d'une prison d'État recevaient de l'héroïne pour leur toux. Le bruit s'est répandu parmi les détenus que c'était un bon narcotique et la rumeur s'est répandue à l'extérieur de la prison", raconte Courtwright dans un chapitre du livre "One Hundred Years of Heroin", édité par David Musto.

Bien qu'"il semble plus probable que la rumeur du potentiel psychoactif de l'héroïne soit venue de plusieurs endroits", ajoute-t-il dans le texte.

En outre, l'héroïne s'est avérée moins chère sur le marché noir que la cocaïne - une autre drogue déjà en circulation à l'époque - et plus facile à obtenir que l'opium, dont l'importation aux États-Unis avait été interdite en 1909.

En 1912, les jeunes de New York l'utilisaient comme drogue récréative, selon l'école de médecine de l'université de Yale.

Bayer a tenté de distancer son produit de l'héroïne vendue illégalement. Mais de nombreuses institutions médicales américaines ont progressivement cessé d'utiliser ce remède, au moins à partir de 1916.

En 1924, le Congrès américain a finalement interdit l'héroïne.

Bayer a définitivement cessé la production de son remède à l'héroïne en mai 1940.