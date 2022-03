Comment la cuisine écologique aide le climat

La routine matinale de Catherine Chinenye consiste à prier tôt le matin et à prendre son petit-déjeuner, avant de se rendre dans les fermes de manioc et d'ignames de sa famille, situées à proximité, dans le village d'Umuekpe, dans le sud-est du Nigeria. À la ferme, elle commence à s'occuper des vrilles d'ignames et des tiges de manioc en fleur.

De temps en temps, elle ajoute des morceaux de bois de chauffe au tas qui se trouve dans un coin de sa ferme. Le bois de chauffe, dit-elle, servira pour le repas du soir. Bientôt, la cheminée sera allumée, avec un pot noir posé sur un foyer de trois pierres rempli de charbon de bois incandescent et de fumée.

Catherine partage cette routine avec 175 millions de Nigérians - plus que le nombre de personnes vivant au Royaume-Uni, en France, au Portugal et en Belgique réunis - qui utilisent le bois, le charbon de bois et d'autres variétés polluantes de biomasse comme combustible. Au total, neuf Nigérians sur dix n'ont pas accès à une cuisine propre. À l'échelle mondiale, le pays n'est devancé que par la Chine et l'Inde en termes de nombre de personnes n'ayant pas accès à une cuisine propre.

La cuisson au charbon de bois est une pratique ancestrale dans les communautés rurales du Nigeria, alimentée par la coupe constante d'arbres. En 2020, le Nigeria a perdu 97 800 hectares de forêt naturelle, soit l'équivalent de 59,5 millions de tonnes d'émissions de CO2.

La situation est également sombre pour la santé dans le pays. En 2016, plus de 218 000 personnes sont mortes au Nigeria à cause de la pollution atmosphérique domestique, notamment en inhalant la fumée des feux de bois ouverts dans la cuisine.

Mais plus récemment, cette pratique a également pris racine dans les centres urbains, explique Adeola Ijeoma Eleri, responsable scientifique en chef à la Commission de l'énergie du Nigeria. Elle lie cette tendance à une chaîne d'approvisionnement complexe qui commence par l'abattage "effréné et aveugle" des arbres et la production de charbon de bois dans des fours situés à proximité des villes.

Le Nigeria est un pollueur climatique relativement faible à l'échelle mondiale, en raison de son activité industrielle limitée. Bien qu'il possède la plus grande économie d'Afrique et sa plus grande population, équivalente à 2,7 % du total mondial, il contribue à 0,36 % des émissions mondiales de CO2. Cependant, les émissions de CO2 du pays ont presque quadruplé entre 1990 et 2019, passant de 28 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an à 92 millions. Ses émissions devraient encore grimper en flèche avec la poussée démographique et la croissance économique en cours.

Environ 10% de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'électricité

Cela signifie que la trajectoire du Nigeria sera cruciale dans la course vers des émissions mondiales nettes nulles au cours des trois prochaines décennies - un objectif que le monde doit atteindre pour limiter les températures mondiales à 1,5 °C, selon le Groupe international d'experts sur le changement climatique. Lors des négociations mondiales sur le climat organisées par les Nations unies à Glasgow (COP26), le Nigeria s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici à 2060. Les dirigeants du pays ont également promis de réduire les émissions de 20 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux habituels, puis de 47 % d'ici à 2030, selon que le pays bénéficie ou non d'un soutien financier international.

Les engagements du pays en matière de climat lui ont valu une note "presque suffisante" de la part des analystes du Climate Action Tracker (CAT), qui notent que le Nigeria est confronté à l'un des dilemmes de l'action climatique. Malgré sa contribution limitée au changement climatique par le passé, le Nigeria devra s'abstenir d'exploiter les ressources en combustibles fossiles si l'on veut respecter la limite mondiale de 1,5 °C.

Mais le Nigeria devra également examiner de près son utilisation du charbon de bois et du bois de chauffage, et trouver des moyens de la réduire. Les biocarburants ont représenté 86 % des émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie en 2017 dans le pays.

Il pourrait exploiter des sources de cuisson moins polluantes telles que l'électricité, le gaz, l'éthanol, le solaire et les fourneaux à biomasse performants. Mais une préférence culturelle de longue date pour le charbon de bois et le bois de chauffage, ainsi que les coûts élevés des combustibles de substitution pourraient entraver les progrès. Sharon Ikeazor, ministre d'État à l'environnement du Nigeria, a déclaré que 60 % ou plus des ménages nigérians cuisineront encore avec de la biomasse traditionnelle d'ici 2030 si les politiques actuelles se poursuivent.

Ces nouvelles actions sont clairement nécessaires. Mais remédier à cette situation aura un coût. Avec quatre Nigérians sur dix vivant avec moins de 2 dollars (1,5 livre sterling) par jour, les familles n'ont souvent pas les moyens financiers de payer un fourneau propre et le combustible ou l'électricité nécessaires à son fonctionnement. Precious Ede, professeur de climatologie à l'université de l'État de Rivers, dans la région du delta du Niger, estime que le niveau de revenu des ménages du pays doit être pris en compte dans tout plan que les investisseurs privés et le gouvernement mettent en place pour atteindre l'objectif "zéro émission".

Certains acteurs internationaux jouent un rôle de premier plan. La Clean Cooking Alliance, une organisation à but non lucratif opérant avec le soutien de la Fondation des Nations unies pour promouvoir les technologies de cuisson propres dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, est l'un d'entre eux. L'alliance a lancé une série de programmes visant à améliorer l'accès aux énergies propres au Nigeria, notamment des recherches, le financement de petites et moyennes entreprises de cuisson propre et des campagnes de changement de comportement. Ce n'est pas une mince affaire, et l'industrie de la cuisine propre n'a pas encore atteint l'échelle requise pour avoir un impact significatif, selon la Clean Cooking Alliance.

À l'échelle mondiale, les progrès sont plus nets. La part de la population mondiale ayant accès à des combustibles et des technologies de cuisson propres est passée de 47 % en 2000 à 59 % en 2016. Les investissements dans le secteur ont également augmenté, atteignant 70 millions de dollars (50 millions de livres) en 2019, contre 43 millions de dollars (30 millions de livres) en 2018.

Les formes traditionnelles et polluantes de biomasse, comme le charbon de bois et le bois, présentent un risque pour la santé.

L'amélioration de l'accès à une cuisine propre est également une question de genre, déclare Ikeazor. Les femmes, plus que les hommes, risquent de souffrir considérablement des effets néfastes de l'utilisation de charbon de bois et de bois de chauffe polluants, en raison de pratiques socioculturelles qui les cantonnent essentiellement à des rôles dans la cuisine, notamment en Afrique. C'est pourquoi une approche des solutions énergétiques propres axée sur les femmes peut à la fois accélérer l'accès et sauver des vies.

Cela signifie qu'il faut s'assurer que les solutions mises en place fonctionnent réellement pour les femmes qui les utilisent. Dans le cadre d'un projet mené l'année dernière, un groupe d'organisations à but non lucratif a distribué des solutions de cuisson propres aux femmes de 50 ménages du village de Mararaba-Burum, dans la capitale fédérale d'Abuja. En plus de soutenir ces femmes, le projet visait à recueillir des données sur l'efficacité des différents fourneaux à réduire la pollution de l'air à l'intérieur de leurs maisons. Il a permis de tester cinq types de fourneaux propres, tous basés sur le gaz de pétrole liquéfié (GPL), la biomasse à haut rendement énergétique ou l'éthanol, en fixant des capteurs sans fil sur les fourneaux pour suivre la durée et la fréquence de cuisson des femmes. Les données, téléchargées via des appareils mobiles ou des tablettes, ont été utilisées pour quantifier les réductions d'émissions ainsi que pour obtenir des données sur la manière dont les cuisinières étaient réellement utilisées.

L'étude a révélé que les fourneaux à biomasse, plus efficaces, étaient les plus utilisés. Les réchauds à combustible liquide sont les moins utilisés sur le long terme, en raison du coût d'achat du GPL et de la difficulté d'approvisionnement en éthanol dans la région. Cependant, les ménages ont déclaré qu'ils seraient plus disposés à contracter un prêt pour acheter un poêle à GPL qu'un poêle à biomasse.

Encourager un tel passage de la biomasse au GPL pourrait réduire considérablement les émissions de CO2 dues à la cuisson au Nigeria. Mais à long terme, une dépendance excessive à l'égard des combustibles fossiles - y compris le GPL - entraîne ses propres problèmes.

Le gouvernement nigérian s'accroche au gaz naturel dans le cadre de sa campagne de décarbonisation, arguant que ses abondantes réserves doivent être explorées pour mettre fin à la pauvreté énergétique d'ici 2030. Le pays dispose de plus de 5,3 billions de mètres cubes (187 trillions de pieds cubes) de réserves prouvées de gaz, ce qui le place au neuvième rang mondial et représente environ 3 % des réserves mondiales. Mais l'insuffisance des investissements dans les infrastructures de raffinage, de transport et de stockage a empêché une utilisation massive.

Le gouvernement fait valoir que l'investissement dans ce gaz l'aiderait à fournir une électricité stable. Par exemple, il affirme qu'un projet de gazoduc en cours, d'un montant de 2,8 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling), qui vise à transporter le gaz des champs situés dans les États du sud vers les États du nord, augmentera la production d'électricité de 3,6 gigawatts (milliards de watts).

En 2020, le gouvernement a lancé un programme national d'expansion du gaz pour stimuler l'utilisation commerciale domestique du gaz naturel comprimé comme carburant de choix pour le transport et du GPL comme source propre d'énergie domestique et industrielle. La Banque centrale du Nigeria, quant à elle, a mis en place un fonds d'intervention d'une valeur de 250 milliards de nairas nigérians (610 millions de dollars/ 450 millions de livres sterling) pour stimuler les investissements dans la chaîne de valeur du gaz naturel en accordant des prêts aux acteurs du secteur. Ikeazor, le ministre de l'environnement, a déclaré que le remplacement du bois de chauffage et du charbon de bois par le GPL réduirait les émissions de CO2 du Nigeria.

Les partisans de la limitation des investissements dans le gaz naturel ont exprimé des inquiétudes quant aux impacts négatifs sur le climat et aux compromis inhérents à l'utilisation du GPL pour la cuisson. La Clean Cooking Alliance dit comprendre ces inquiétudes et donne la priorité à la poursuite des recherches sur les impacts du GPL.

Perrine Toledano, responsable de l'exploitation minière et de l'énergie au Columbia Centre on Sustainable Investment de New York, estime qu'il existe de meilleures opportunités à long terme pour un pays en développement comme le Nigeria de résoudre sa crise énergétique avec des énergies renouvelables telles que le solaire qu'avec le gaz naturel. Selon elle, le pays ne doit pas se laisser aller à verrouiller les énormes investissements dans les infrastructures gazières qui sont désormais "moins rentables que les investissements dans les énergies renouvelables".

Mais l'utilisation du GPL suscite une autre grande inquiétude : son coût croissant. Selon le Bureau national des statistiques, le coût de 12 kg de GPL a augmenté de 50 %, passant de 4 515 nairas nigérians (11 $/£ 8) en septembre 2020 à 6 165 nairas nigérians (16 $/£ 12) en septembre 2021. Dans un rapport qu'elle a publié cette année sur le marché croissant de la cuisson propre, Eleri a recommandé au gouvernement de mettre en place des politiques pour maintenir le prix bas.

Mais depuis la publication de ce rapport en mai, le prix du GPL n'a cessé d'augmenter, en grande partie à cause de la réintroduction de la taxe sur l'importation de GPL. Elle craint maintenant que si la flambée des prix se poursuit, les personnes qui ont récemment commencé à utiliser le GPL ne reviennent au bois de chauffe et au charbon de bois.

"Sans un régime de prix stable, tous nos efforts en faveur d'une transition dans le secteur de l'énergie de cuisson seront vains", dit-elle. "Le coût actuel du GPL est déjà dissuasif pour les ménages désireux de passer au GPL. Le plus inquiétant, c'est que certains ménages qui ont fait la transition reviennent au bois de chauffe et au charbon de bois."

L'augmentation du coût est en partie le reflet de l'augmentation du coût du gaz naturel sur le marché international.

Avec l'inquiétude suscitée par l'impact environnemental du gaz naturel, la cuisson électrique est une autre façon d'assainir la cuisine. Mais au Nigeria, et dans de nombreux autres pays en développement, l'électrification n'est pas toujours simple.

Le Nigeria a fait des progrès considérables en matière d'accès à l'électricité au cours des dernières décennies. Mais près de la moitié de la population nigériane n'a toujours pas accès à l'électricité, quelle qu'elle soit. Même pour ceux qui disposent d'un raccordement, l'accès au réseau est souvent sporadique et peu fiable. Ces difficultés alimentent une culture de forte dépendance à l'égard des générateurs à essence et au diesel qui dégagent de la fumée. Plus de 11 millions de foyers nigérians, soit un peu plus d'un tiers du total, dépendent, en partie ou en totalité, de générateurs pour leur approvisionnement en énergie.

Tout cela limite les chances de la cuisine électrique, dit Fay. Toutefois, l'essor des efforts d'électrification hors réseau par le biais des mini-réseaux offre "un lien très clair" avec la cuisson électrique, ajoute-t-il. Les experts attribuent les progrès du Nigeria en matière d'accès à l'électricité à l'augmentation des investissements du gouvernement dans l'électrification hors réseau par le biais de l'agence d'électrification rurale. Le programme Solar Power Naija de l'agence, dont le nom comprend le mot nigérian qui incarne l'esprit d'entreprise et la fougue des Nigérians, vise à connecter cinq millions de foyers nigérians à des systèmes solaires domestiques ou à un mini-réseau solaire d'ici 2022.

L'agence affirme avoir réalisé quelque 5 400 connexions par le biais de mini-réseaux et connecté 290 700 maisons à des systèmes solaires domestiques depuis 2019. Ces projets ont permis d'augmenter la capacité solaire installée du Nigeria de près du double, passant de 15 mégawatts (millions de watts) en 2012 à 28 mégawatts en 2020.

Et des start-up spécialisées dans les énergies renouvelables ont trouvé des moyens inédits de mettre à la disposition des foyers une électricité propre hors réseau. Lumos Nigeria et Greenlight Planet Sun King, par exemple, ont adopté des modèles de prix qui permettent aux foyers de s'abonner par jour, semaine ou mois. Des centres d'enseignement tels que le Renewable Energy Technology Training Institute de Lagos forment des techniciens nigérians à l'installation et à l'entretien des systèmes solaires. Dans l'un de ses récents projets, il a formé 20 femmes à l'installation de panneaux solaires dans le plus grand bidonville du Nigeria, Makoko. Glory Oguegbu, fondatrice de l'institut, affirme que ces femmes en ont depuis formé d'autres. Au total, environ 750 femmes du bidonville ont été formées et beaucoup d'entre elles ont maintenant des systèmes solaires installés chez elles.

Malgré ces signes positifs, les connexions hors réseau ne sont pas encore très répandues, surtout dans les communautés éloignées comme le petit village endormi de Chinenye, où elle ramasse du bois pour le feu du soir.

"J'ai entendu parler de la cuisine sans bois de chauffe et j'espère qu'un jour je pourrai cuisiner pour mes enfants sans avoir à lutter contre la fumée de mon feu à trois pierres", dit-elle.

