Iba One : le rappeur malien remporte 5 trophées aux Afrima Award

il y a une heure

Une véritable razzia de Iba One, c'est ce que l'on peut retenir de l'édition des Afrima Awards de cette année.

L'artiste malien a fait sensation en remportant les trophées de cinq catégories. Il a reçu ces distinctions aux All Africa Music Awards (Afrima Awards) qui s'est déroulé du 12 au 21 novembre à Lagos au Nigéria.

L'artiste malien était nominé dans cinq catégories : meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest, meilleur album de l'année, meilleur artiste Pop solo ou de groupe de l'année, meilleur artiste masculin inspiration de l'année et meilleur auteur compositeur de l'année.

Les All Africa Music Awards (AFRIMA) sont un événement annuel de remise de prix. Les Afrima Awards récompensent et célèbrent les œuvres musicales, les talents et la créativité autour du continent africain tout en promouvant le patrimoine culturel africain.