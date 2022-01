Gynécologie : comprendre la sécheresse vaginale et ses remèdes

Awa Cheikh Faye

Journaliste - BBC Afrique

il y a une heure

Parmi les choses les plus déplaisantes dans la vie d'une femme, se trouve en bonne place les tracas de santé intimes. Et la sécheresse vaginale n'est pas la moindre. Elle peut être source de gêne et de désagrément, sans oublier les perturbations qu'elle occasionne dans notre vie sexuelle.

La sécheresse vaginale est susceptible de toucher toutes les femmes, même si elle est plus fréquente durant la ménopause, et les rend plus vulnérables aux infections gynécologiques.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes les plus courants sont des douleurs ou des démangeaisons dans et autour du vagin, une sensation de brûlure, d'irritation, un besoin d'uriner plus souvent que d'habitude.

Elle se manifeste également par des infections urinaires régulières ainsi qu'une une douleur ou une gêne lors des rapports sexuels.

Pourquoi ma partie intime est sèche ?

La sécheresse vaginale peut être causée par la ménopause, la prise de pilules contraceptives ou des antidépresseurs, une ablation de l'utérus (hystérectomie), un traitement contre le cancer, par exemple une chimiothérapie indique le National Health Service britannique.

Ces facteurs peuvent entraîner une modification du taux d'hormones. Un changement qui affecte la quantité de pertes ou de liquide vaginal.

Crédit photo, Emma Russell

D'autres facteurs peuvent être responsables de cette affection tels que l'utilisation de certains savons, des produits de lavage ou des douches parfumés dans et autour du vagin ou lorsque la femme souffre d'une maladie sous-jacente, comme le diabète ou le syndrome de Sjögren ou encore lorsqu'elle n'est pas excitée pendant les rapports sexuels poursuit le NHS.

Selon le gynécologue Joseph Akinde, directeur médical du LivingSpring Hospital, Ejigbo Lagos, des facteurs psychologiques tels que l'humeur, le stress, l'absence d'ovulation, peuvent en être la cause.

Des problèmes de santé comme le syndrome des ovaires poly kystiques (SOPK) peuvent empêcher une femme d'ovuler. L'ovulation est le moment où l'ovule est libéré de l'ovaire en vue de la fécondation, généralement 14 jours avant les règles d'une femme.

L'accouchement ou l'allaitement peuvent également assécher le vagin d'une femme. En effet, des études ont montré que l'hormone qui produit le lait maternel, la prolactine, bloque la production d'œstrogènes.

La gynécologue congolaise Docteur Yolande Kapend note une tendance des femmes à faire des bains intimes, à introduire des produits corrosifs au niveau de la muqueuse. Cela favorise selon le médecin la sécheresse vaginale et peut déboucher sur une infection vaginale et au-delà, des lésions qui peuvent aller jusqu'au cancer du vagin.

"Il faut laisser le vagin se prendre en charge tout seul et quand il est sec il faut utiliser des ovules et quand les symptômes persistent il faut consulter" dit-elle à BBC Afrique.

Le gynécologue obstétricien Burkinabè Docteur Daouda Sigué ajoute que des pertes blanches qui ne sont pas bien prises en charge peuvent aboutir à une sécheresse vaginale.

C'est un problème courant que de nombreuses femmes rencontrent à un moment ou à un autre de leur vie. Mais il existe des moyens d'y remédier.

Les experts conseillent de poser un diagnostic pour identifier la cause de la sécheresse vaginale afin de décider de la réponse appropriée.

Le Dr Akinde affirme que "si c'est une maladie ou une infection qui est responsable, il est important de traiter la condition sous-jacente."

"S'il s'agit d'un traumatisme, il est important de consulter un thérapeute qui vous conseillera et vous aidera dans votre parcours de guérison."

Le Dr Daouda Sigué encourage les femmes qui sont ménopausées à aller se faire consulter par un médecin.

Traiter soi-même la sécheresse intime

Le docteur Kapend recommande l'aloe vera comme remède naturel. C'est un anti-inflammatoire et un hydratant naturel qui se retrouve en pharmacies dans de nombreuses préparations destinées à la sécheresse vaginale. Il faut veiller à choisir un gel 100% bio et, de préférence, sans excipients, précise-t-elle.

Lors des rapports sexuels, les experts invitent à prolonger les préliminaires et à utiliser des lubrifiants à base d'eau avant les rapports sexuels - à mettre dans et autour du vagin ou sur le pénis de l'homme.