FECAFOOT : les enjeux d'une élection tendue sur fond de crise à l'instance dirigeante du football camerounais

il y a une heure

Le 11 décembre, les 76 délégués de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) éliront leur président. En lice, 6 candidats dont le président par intérim sortant, Seidou Mbombo Njoya, et l'ancien international et ex-capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto'o.

Dans les coulisses, c'est la course aux alliances ponctuée par des batailles judiciaires.

Une crise marquée par la mise sous tutelle de la FECAFOOT par la FIFA à deux reprises et l'annulation de l'élection de deux présidents par le tribunal arbitral du sport.

Pour plusieurs analystes sportifs, ce qui est en jeu, c'est la gestion du football et surtout des revenus issus des contrats avec les équipementiers, des droits commerciaux avec les sponsors et des subventions de la Caf et de la FIFA.