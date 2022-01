Emploi : les 6 plus grandes leçons sur le travail en 2021

S'il y a une phrase que nous entendons constamment depuis deux ans, c'est que le travail ne sera plus jamais le même. À l'aube de 2022, qui aurait pu imaginer que nous serions encore en train de réfléchir à ce que cela signifie ?

En 2021, nous avons supposé que nous reviendrions à quelque chose d'un peu plus cohérent, avec des réponses plus concrètes que celles que nous avions en 2020.

Nous nous imaginions de retour dans les bureaux au moins quelques jours par semaine, de retour aux réunions (mais avec plus de désinfectant pour les mains).

Mais, pour une grande partie de la population active, les choses ne se sont pas déroulées de cette façon ; en fait, 2021 nous a montré que ce qui sera "normal" dans le monde du travail est une cible en constante évolution.Même si l'état du travail et le monde en général continuent d'évoluer, nous avons mis le doigt sur quelques éléments - principalement des thèmes qui ont imprégné le travail tout au long de 2021, et qui marqueront l'année prochaine, voire les années à venir.

Certains parents estiment que, maintenant qu'ils ont prouvé que le travail à distance fonctionne, ils veulent que cette flexibilité se poursuive

Le génie du concept de travail flexible est sorti de la bouteille

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un grand nombre de travailleurs se rendent compte qu'ils appréciaient le travail à distance et tous les éléments qui l'accompagnent.

Mais en 2020, les changements apportés à l'organisation du travail semblaient réagir à la pandémie, et il était difficile pour les employés de savoir quels arrangements seraient maintenus.Un an plus tard, ce qui était censé être temporaire n'a plus d'importance.

Les travailleurs vivent désormais dans un monde où les structures de la semaine de travail sont différentes, où la communication est asynchrone et où le travail à distance est permanent - et maintenant qu'ils ont goûté à une plus grande flexibilité, il est peu probable que les employeurs puissent revenir sur les changements que la pandémie a mis en place (quels qu'aient été leurs plans).

De nombreuses entreprises donnent désormais à leur personnel une plus grande liberté de choisir leur lieu de travail. D'autres entreprises, comme Unilever en Nouvelle-Zélande, et même des pays entiers, comme l'Islande, ont expérimenté la semaine de quatre jours.

De plus en plus d'entreprises privées et de nations mettent en place des programmes d'essai ; l'Espagne devrait lancer son projet pilote de semaine de travail de 32 heures en 2022.

Ce changement et cette expérimentation sont bénéfiques pour la main-d'œuvre.

Nombre d'entre eux font état d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des dispositions plus souples (bien que la journée de travail moyenne mondiale se soit allongée pendant la pandémie), et de nombreux travailleurs ont déclaré qu'ils démissionneraient si leur employeur les rappelait au bureau de manière permanente.

De plus, comme il y a plus d'emplois ouverts que de chercheurs d'emploi pour les occuper, les travailleurs disposent actuellement d'une influence considérable qui peut faire pression sur les entreprises pour qu'elles maintiennent ces arrangements de façon permanente.

Bien sûr, il est possible que certains de ces nouveaux régimes de travail ne soient pas maintenus, notamment si le marché du travail se resserre et que les employés ont moins voix au chapitre qu'aujourd'hui.

Mais un nombre impressionnant d'entreprises se sont déjà engagées à adopter de nouvelles pratiques de travail pour répondre aux souhaits des travailleurs, ce qui montre qu'il est de plus en plus improbable de remettre le génie dans la bouteille.

LinkedIn fait partie des entreprises qui ont donné des vacances improvisées à leurs employés pendant la pandémie.

Les employeurs changent pour répondre aux désirs des travailleurs - en général

Les deux mots les plus forts de 2021 sont peut-être : "Grande Démission".L'exode massif des travailleurs et le remaniement de la main-d'œuvre ont été le plus largement documentés aux États-Unis, où les travailleurs américains continuent de quitter la population active en nombre record chaque mois.

Mais des tendances similaires commencent à se dessiner au Royaume-Uni, où les travailleurs font de plus en plus état de leur désir de changer d'emploi, ou franchissent le pas. (Les données sur le phénomène dans les autres pays varient ; par exemple, en Australie, les travailleurs changent d'emploi plutôt que de démissionner en masse).Partout dans le monde, ces travailleurs qui démissionnent, envisagent de quitter leur emploi ou sautent le pas vers d'autres postes ont mis la pression sur les employeurs qui doivent offrir de meilleurs avantages pour attirer et retenir les talents.

Les attentes des travailleurs ont changé : ils demandent des avantages plus personnalisés, l'accès à des services de santé mentale, une aide à la garde d'enfants, des allocations pour le travail à domicile et une flexibilité générale de leurs conditions de travail.

Aux États-Unis, la demande de meilleurs plans de santé et d'avantages en matière de fertilité a également augmenté.

De nombreuses entreprises ont pris des mesures pour répondre à ces souhaits, et d'autres ont annoncé leur intention de le faire.

Au cours de l'été, de grandes entreprises, dont LinkedIn et Nike, ont entièrement fermé leurs portes pendant des jours et des semaines consacrés à la santé mentale - un geste sans précédent dans une société capitaliste axée sur la productivité.Pourtant, il y a encore des résistants qui ne reconnaissent pas nécessairement ou ne répondent pas aux nouvelles demandes d'avantages et d'arrangements de travail différents.

Certains secteurs, comme la finance et le conseil, font pression pour revenir au statu quo d'avant la pandémie.

Bien que certaines de ces entreprises aient pris des mesures moins traditionnelles pendant la pandémie - comme le Jeffries Financial Group qui a offert à son personnel des vélos Peloton et Goldman Sachs qui a augmenté le salaire de base des banquiers débutants - les dirigeants de certaines entreprises rappellent déjà les travailleurs à leur bureau.

Crédit photo, Getty Images

L'écart d'inégalité qui se creuse entre les travailleurs

Malgré tous les avantages dont ont bénéficié de nombreux travailleurs en 2021 et l'augmentation de leur poids dans la population active, tous les salariés ne sont pas sortis gagnants. La pandémie a exposé - et créé - davantage d'inégalités.

Pour les travailleurs de première ligne et les travailleurs des secteurs des services, le retour au travail dans un monde encore chaotique et incertain n'a pas été un choix, et nombre d'entre eux font les frais du comportement des clients.

Beaucoup de ces employés sont mis à rude épreuve, car les entreprises manquent de personnel en raison des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs comme l'hôtellerie et les transports, qui ne se sont pas encore totalement remis de la pandémie.

Nous avons également pris conscience que l'accès à un travail à distance efficace et confortable n'est pas le même pour tous les travailleurs intellectuels, car les services de base tels qu'une connexion Internet haut débit fiable ne sont pas acquis pour certains employés, pas plus que l'espace nécessaire pour travailler confortablement et tranquillement.

Les travailleurs débutants et les jeunes en général sont particulièrement à court d'espace - c'est l'une des raisons pour lesquelles ils demandent un retour au bureau, au moins quelques jours par semaine.

Des inégalités pour les femmes employées ont également émergé. Cette année, comme en 2020, les femmes ont quitté le marché du travail de manière disproportionnée ; aux États-Unis, en septembre 2021 encore, des centaines de milliers de femmes ont quitté leur emploi.

Même si certains signes montrent que l'emploi des femmes rebondit dans certains secteurs, la croissance n'a pas été la même que celle des hommes, et le chômage des femmes noires est presque deux fois plus élevé que celui des femmes blanches aux États-Unis.

On craint également que les femmes qui parviennent à réintégrer le marché du travail et à reprendre leur carrière ne se laissent distancer par leurs collègues masculins qui travaillent en permanence au bureau, en raison du présentéisme et des préjugés de proximité - ce qui pourrait aggraver l'écart entre les sexes.

La mise en évidence des inégalités est la première étape du changement, mais il est difficile de savoir ce qui peut être et sera abordé, tant au niveau individuel que systémique, en particulier lorsque les conditions sont encore en évolution.

Nous détestons dire non - et si les patrons attendent de nous que nous les appelions tôt ou que nous répondions à des courriels tard dans la nuit, nous avons tendance à nous y plier.

Le lourd fardeau d'un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée accru

Certains travailleurs ont fait état d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée au cours de l'année écoulée - principalement grâce au travail à distance et à la flexibilité. Mais ce n'est pas le cas partout.

Sans trajet à parcourir ni porte de bureau à franchir, de nombreux travailleurs ont plus de mal à tracer une frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. Ils prennent leur téléphone à toute heure, répondent à des messages dans leur lit et envoient des courriels après le coucher de leurs enfants.

Le problème pré-pandémique du présentéisme qui l'emporte sur la productivité a fait son chemin dans le monde numérique.

Dans de nombreuses situations, on ne sait pas si les patrons s'attendent vraiment à ce que les voyants de statut en ligne clignotent tout le temps au vert, ou si la pression vient des travailleurs eux-mêmes - mais les journées de travail se sont allongées et la déconnexion semble impossible, quelle que soit la source.

Il n'est pas surprenant que l'épuisement professionnel et les heures supplémentaires non rémunérées soient monnaie courante, en particulier dans certains groupes tels que les cadres moyens et les femmes.

De nombreuses entreprises fonctionnent avec des équipes réduites en raison de la pénurie de main-d'œuvre, ce qui a mis une pression énorme sur ceux qui sont restés pendant la Grande Démission.

Bien que certaines entreprises tentent de résoudre les problèmes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et encouragent les employés à s'éloigner de leur téléphone, il est encore culturellement difficile pour beaucoup d'éviter le surmenage.

Ainsi, si le travail à distance se maintient comme il semble le faire, rien ne garantit que les travailleurs appuieront sur le bouton "off".

Crédit photo, LendingTree

Nous sommes loin d'avoir perfectionné le système hybride

En 2021, nous étions censés donner le coup d'envoi du travail hybride en force.

Les employés comme les employeurs s'attendaient à se réunir à nouveau en personne, sous une forme ou une autre, et à franchir une nouvelle étape.

De nombreuses entreprises ont même investi dans le réaménagement de leurs bureaux, éliminant dans de nombreux cas les rangées de bureaux et ajoutant davantage d'espaces collaboratifs et de cabines d'isolement pour répondre aux demandes des travailleurs, maintenant que l'objectif du bureau a changé.

Sauf que nous ne sommes pas encore dans un modèle hybride stable. Le retour au bureau s'est fait de manière inégale ; certaines entreprises ont fait revenir des travailleurs à temps partiel, mais ces politiques varient largement d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre et d'un employeur à l'autre, et ne sont pas cohérentes en raison de la nature continuellement fluctuante de la pandémie.

Cette situation pose des problèmes. Tout d'abord, de nombreux employés sont encore dans l'incertitude, sans savoir comment une configuration hybride fonctionnera - ou non - pour eux.

Ce type d'incertitude pèse sur les travailleurs, tant sur le plan émotionnel que logistique, depuis près de deux ans. De plus, sans système hybride en action, les employeurs ne disposent pas des données dont ils ont besoin pour comprendre ce qui réussit ou échoue dans leurs approches.

Même si nous continuons à spéculer sur ce qui fonctionnera et ne fonctionnera pas pour l'hybride, c'est exactement ce que nous faisons : spéculer. Ni les travailleurs ni les entreprises ne disposent encore de l'expérience réelle dont nous avons besoin, ce qui signifie que la configuration hybride que nous présentons comme l'avenir du lieu de travail est un travail en cours.

Crédit photo, Getty Images

Voler à l'aveuglette dans un avenir plus ou moins proche

Nous savons maintenant que nous ne trouverons probablement pas de stabilité dans notre travail et dans notre vie en général avant un certain temps. À mesure que de nouvelles variantes de Covid-19 apparaissent, faire des plans solides pour l'avenir est impossible - voire presque risible.

Par exemple, l'évolution des circonstances a forcé des entreprises telles que Google, qui avaient des plans concrets pour faire revenir les travailleurs, à faire marche arrière et à annoncer de toutes nouvelles directives.

En outre, même si la vie se stabilise un peu plus, nous sommes toujours en train de mettre en œuvre de toutes nouvelles politiques, comme le travail à distance et le travail hybride, qui sont essentiellement des expériences dont les effets et le résultat final sont encore inconnus.