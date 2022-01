Chris Ayale, le lauréat du prix panafricain #YouthADAPTChallenge qui veut changer la vie des petits producteurs

Chris Ayale est un jeune entrepreneur et informaticien qui est à l'origine d'une startup qui propose une solution digitale dans le domaine de l'agriculture. Il est lauréat du prix panafricain #YouthADAPTChallenge dans le secteur de l'agriculture et de l'environnement.

Actuellement, nous avons notre premier produit qui est une plate-forme informatique qui permet aux petits producteurs d'avoir accès aux marchés, mais aussi d'avoir accès aux informations agricoles. C'est-à-dire les informations sur les prix du marché, la météo agricole et les conseils agricoles.

Donc le but de notre application est de connecter les premiers producteurs aux acheteurs.

On a constaté qu'après chaque campagne de récolte, les producteurs ont du mal à trouver des acheteurs. Il y a aussi beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne des valeurs de l'écoulement des produits agricoles.

Nous avons réfléchi à comment on peut aider les petits producteurs avec les téléphones de la nouvelle génération, sans connexion internet et d'avoir accès aux informations agricoles.

Comment évolue le projet et quels en sont les résultats ?

Nous avons donc essayé d'adapter notre solution. Actuellement, nous avons plus de 7 000 producteurs qui l'utilisent.

Oui, ça constitue un obstacle, mais il y a des statistiques qui montrent qu'ici en RDC, que plus de 50 % de la population possède au moins un téléphone mobile.

C'est pourquoi on a essayé d'adapter notre technologie. Au lieu d'utiliser Internet directement, on a utilisé la technologie USSD et SMS pour faciliter à cette masse de la population l'accès au marché, mais aussi des informations agricoles.